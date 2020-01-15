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Леонид Слуцкий - о Послании президента: Будем бороться с насаждениями лжи о Второй мировой войне

15 января 2020, 20:39  •  31 • В России

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал внешнеполитическую часть Послания президента Федеральному Собранию.

-Это, по сути, историческое обращение к нации, где делается акцент, прежде всего, на решение реальных проблем населения, дальнейшем укреплении авторитета России в мире, сохранении исторической памяти. Во внешнеполитическом блоке важнейшим был тезис о необходимости консолидации усилий стран-членов Совета Безопасности ООН для предотвращении глобальной войны. Это призыв к соблюдению базовых ценностей, обеспечению принципов многополярного мирового устройства, недопущению взлома ООН. Надеюсь, что он будет услышан далеко за пределами России, - отметил депутат.

Особое внимание он обратил на слова Владимира Путина о сохранении правды о Второй мировой войне.

-В некоторых странах, в частности, Польше грубейшим образом фальсифицируется история Второй мировой войны. И противодействовать подобными проявлениями нужно самым решительным образом на всех уровнях. На международных площадках, в первую очередь, в Парламентской ассамблее Совета Европы как самой широкоохватной европейской организации мы будем жестко бороться с попытками насаждения исторической лжи. Думаю, у нас появятся сторонники и из других национальных делегаций.

На предстоящей сессии ПАСЕ делегация РФ с большой вероятностью предложит декларацию с призывом к сбережению исторической памяти о Второй мировой войне. Наши дети должны знать, кто на самом деле обеспечил Великую Победу. В преддверии ее 75-летнего юбилей мы должны сказать решительное «нет» попыткам принижения роли советского солдата в борьбе с фашизмом, - подчеркнул Слуцкий.

Еще один важный внешнеполитический момент - приоритет национального права над международным.

-Отдельно хотел бы выделить постулат Послания о необходимости закрепления в Основном законе приоритета Конституции России над нормами международных договоров и решениями международных организаций. Это давно назревшее решение, которое позволит обеспечить сохранение суверенитета и отставание позиций России в мире, - заключил парламентарий.

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту

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