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Леонид Рошаль сделал заявление о состоянии Байдена: "Опасно не только для Америки"

21 марта 2021, 08:45  •  344 • Политика
Джо Байден назвал Камалу Харрис президентом США. Состояние американского лидера прокомментировал Леонид Рошаль. "Это опасно не только для Америки, но и для всего мира", - полагает он.
Американский президент Джо Байден назвал своего вице-президента Камалу Харрис главой США. Оговорки главы Белого дома прокомментировал детский хирург и президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль.
Это уже не первый раз, когда Байден путает должность своего заместителя со своей. Также недавно он забыл в эфире имя и название должности главы Пентагона, который стоял рядом с ним.
За последнее время мы неоднократно слышали "забывчивые" ляпы Байдена. Я с теми более чем 70 миллионами американцев, которые понимали и сейчас стали более отчетливо понимать, что это опасно не только для Америки, но и для всего мира,
- комментирует ситуацию Леонид Рошаль в Twitter.
Напомним, ещё во время предвыборной кампании в США Джо Байден забывал строки из Конституции, которые сам же и цитировал, имена своих оппонентов, путал города и штаты, в которых выступал, и даже спутал собственную жену со своей сестрой. В связи с этим всё больше граждан США начинают подозревать, что Байден лишь подставная фигура. А российский сенатор Пушков не исключил, что Байден может спровоцировать начало новой холодной войны, отмечает Nation News.

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