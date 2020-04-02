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Леонид Рошаль про обращение Путина: "Карантин - до 30-го. Но его могут сократить. В этом - оптимизм"

02 апреля 2020, 20:00  •  95 • В России

- Алло! Леонид Михайлович! Это Саша Гамов из «Комсомолки».

- Что я должен прокричать?

- Нет, вы должны сказать - спокойным голосом Рошаля. А кричащих, - вот мы даже телевизор выключили, чтобы их не слышать, потому что много истеричных. А вот как вы оцениваете спокойный голос президента, который сейчас снова вышел в эфир, обратился к гражданам и объяснил, что происходит, что делать? Как вы прокомментируете и - саму тональность, кстати.

- Вы серьезно это спрашиваете?

- Конечно! Естественно, и - как оцениваете решения продлить нерабочие дни до 30-го числа.

- Нормальное, умное, эффективное решение. И -правильное.

- Оно объясняется, прежде всего…

- Нет, мы договорились, что я только скажу о том, как я это оцениваю, и - все.

Леонид Рошаль - об обращении Президента России: «Нормальное. Умное. Эффективное решение»

- Ну, еще... Интересная же оговорка в устах президента прозвучала: граждане, до 30-го числа - дни нерабочие, но если будет хорошая обстановка, хорошая ситуация… То - мы скорректируем это решение.

- Ну, что вы меня спрашиваете? Это правильно абсолютно. Абсолютно здравое предложение.

- То есть, у нас есть надежда… Какой-то оптимизм эта фраза дает?

- Ну, что вы меня все время мучаете?

- Да я просто спрашиваю.

- Да, оптимизм.

- И еще, извините…

- Ну, ради Бога, прости.

- Еще одно слово... Президент сказал, что рабочие места - остаются за всеми гражданами, которые ушли на нерабочие недели. Это же тоже важно.

- А как вы думаете? Что ещё делать с рабочими местами? Сохранить за людьми - конечно, это правильно.

- И - ваши пожелания нашим радиослушателям и читателям.

- Пожелание вам лично и радиослушателям, и читателям «Комсомольской правды» - оберегайтесь, и все у нас будет хорошо. Спасибо.

- Спасибо за содержательный разговор и за вашу тональность. Я это серьезно говорю.

- Спасибо.

Путин вновь обратился к россиянам: видео выступления президента 2 апреля 2020.

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