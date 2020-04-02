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Леонид Рошаль про обращение Путина: "Карантин - до 30-го. Но его могут сократить. В этом - оптимизм"
02 апреля 2020, 20:00 • 95 • В России
- Алло! Леонид Михайлович! Это Саша Гамов из «Комсомолки».
- Что я должен прокричать?
- Нет, вы должны сказать - спокойным голосом Рошаля. А кричащих, - вот мы даже телевизор выключили, чтобы их не слышать, потому что много истеричных. А вот как вы оцениваете спокойный голос президента, который сейчас снова вышел в эфир, обратился к гражданам и объяснил, что происходит, что делать? Как вы прокомментируете и - саму тональность, кстати.
- Вы серьезно это спрашиваете?
- Конечно! Естественно, и - как оцениваете решения продлить нерабочие дни до 30-го числа.
- Нормальное, умное, эффективное решение. И -правильное.
- Оно объясняется, прежде всего…
- Нет, мы договорились, что я только скажу о том, как я это оцениваю, и - все.
Леонид Рошаль - об обращении Президента России: «Нормальное. Умное. Эффективное решение»
- Ну, еще... Интересная же оговорка в устах президента прозвучала: граждане, до 30-го числа - дни нерабочие, но если будет хорошая обстановка, хорошая ситуация… То - мы скорректируем это решение.
- Ну, что вы меня спрашиваете? Это правильно абсолютно. Абсолютно здравое предложение.
- То есть, у нас есть надежда… Какой-то оптимизм эта фраза дает?
- Ну, что вы меня все время мучаете?
- Да я просто спрашиваю.
- Да, оптимизм.
- И еще, извините…
- Ну, ради Бога, прости.
- Еще одно слово... Президент сказал, что рабочие места - остаются за всеми гражданами, которые ушли на нерабочие недели. Это же тоже важно.
- А как вы думаете? Что ещё делать с рабочими местами? Сохранить за людьми - конечно, это правильно.
- И - ваши пожелания нашим радиослушателям и читателям.
- Пожелание вам лично и радиослушателям, и читателям «Комсомольской правды» - оберегайтесь, и все у нас будет хорошо. Спасибо.
- Спасибо за содержательный разговор и за вашу тональность. Я это серьезно говорю.
- Спасибо.
Путин вновь обратился к россиянам: видео выступления президента 2 апреля 2020.
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