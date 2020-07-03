Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали от...
Массовый побег: Хакеры вскрыли неудобные для Минобороны Украины документы
Главная / В России

Леонид Рошаль: Лечить будем всех - и тех, кто за, и тех, кто против поправок в Конституцию

03 июля 2020, 02:25  •  5 • В России

- Леонид Михайлович, как вы оцениваете результаты голосования? Оправдались ли ваши личные прогнозы, ваши душевные переживания, надежды?

- Я очень рад, что в России гораздо больше умных людей, которые понимают суть проблемы и понимают, насколько важна Конституция.

- В предыдущих интервью «Комсомольской правде» вы говорили, что в Основном Законе - 6 ваших поправок, которые должны, по сути, создать новое здравоохранение в России. Как скоро это произойдет?

- Это все зависит от нас, от всех вместе. Потому что мы должны жить по Конституции. Мы выстраиваем вертикаль управления, распределяем обязанности более четко.

Мы обязываем государство везде, в любой точке оказывать людям квалифицированную, доступную и удобную медицинскую помощь.

Но теперь, кроме вот этих пожеланий, - сейчас начинается, по-настоящему, тяжелая работа, пока это все будет реализовано. Работа - не менее тяжелая, чем внесение поправок в Конституцию.

- Скажите, вам, вашим соратникам, единомышленникам, теперь будет проще бороться против таких явлений, как эта дикая оптимизация, которая подкосила наше здравоохранение?

- Ну, конечно. В этом и смысл, что у нас должно быть разумное и достаточное здравоохранение, без всяких завихрений.

- Против поправок проголосовало порядка 20 процентов. Их мы тоже будем лечить?

- А кого же? Конечно, мы будем лечить и тех, и других, независимо от политических взглядов, вероисповедания, независимо от пола (мужского или женского), независимо от того, где человек живет. Потому что лечить – это высшая гуманитарная миссия.

Конечно, - всех.

- Я, может быть, не на полном серьезе задаю этот вопрос. А вот следующий вопрос сейчас задам - ну, очень серьезно. Когда коллеги и друзья, соседи узнали, что буду с Леонидом Рошалем говорить, мне наказали: спроси, пожалуйста, Леонида Михайловича, почему наше здравоохранение до сих пор не огласило список медиков, врачей, которые погибли, борясь с COVID во время пандемии?

- Что это значит?

- Там объясняют так: дескать, мы не называем фамилии врачей, потому что не выяснили, вдруг они по своей вине оказались в такой ситуации - пренебрегли мерами безопасности. Что вы на это скажете, когда мы все-таки увидим список?

- Я на этот счет скажу следующее. Считаю, что каждого сотрудника (врач ли он, сестра, санитарка, врач «скорой помощи» или фельдшер), который заразился во время исполнения своих обязанностей и умер, необходимо награждать орденом Мужества - посмертно. Потому что это огромный поступок, это мужество.

А почему списка нет, честное слово, я не знаю. Хотя какие-то списки я видел и читал.

- Мы тоже видели и читали, но там все равно не все медики, которые погибли.

- Я не могу утверждать, все или не все, это должны сказать компетентные органы.

- Спасибо вам огромное. Мы надеемся, что Конституция, с новыми поправками, поможет оздоровить страну. Ну, столько статей - «чисто медицинских» - никогда ещё не было в Основном Законе. Конституцию можно называть «медицинской» в какой-то части.

- Мы тоже надеемся, что это послужит основанием к тому, чтобы у нас здравоохранение было одно из лучших в мире. Мы этого хотим.

И спасибо большое всем слушателям и читателям «Комсомольской правды», здоровья, берегите себя, не забывайте про маски, еще ничего не закончилось.

- А когда закончится?

- Это никто не знает.

- Вам тоже здоровья. Берегите себя. И исполняйте все необходимые меры предосторожности.

- Спасибо...

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



5
Источник
Похожие новости
02 июля 2020, 14:25
Русские, Бог и пенсии: что дадут принятые поправки в Конституцию
02 июля 2020, 16:25
Путин объяснил результаты голосования по поправкам
02 июля 2020, 19:55
«Меня попросили вернуть деньги за март и апрель»: мать лишили пособий на ребёнка-аутиста из-за блога в интернете
02 июля 2020, 22:25
Политик Леонид Слуцкий: Депутаты Европарламента, наблюдавшие за голосованием в Крыму, поставили России круглую «пятерку»
02 июля 2020, 17:25
20 городов получат звания «Город трудовой доблести»
02 июля 2020, 22:25
Маргарита Симоньян: Много внимания уделяем тем, кто против. Это ошибка. Давайте уже говорить с большинством, которое «за»
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряе...
03 июля 2020, 00:00
"Чтоб элиты не борзели": Путин создал реальный предохранитель - эксперт
03 июля 2020, 00:00
"Международные договоры повесили в сортир на гвоздик": Михеев о США у наших...
03 июля 2020, 00:00
"Варшава может прибрать к рукам Белоруссию": Михеев передал привет Лукашенк...
03 июля 2020, 00:00
"Пиарится качественно": Взойдёт ли звезда мэра Якутска в Москве, рассказал ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 июня 2020, 07:00
"Медведев боится": Новый поворот в голосовании по Конституции от Михеева
26 июня 2020, 20:00
"Неправильные" русские ПВО испугали турок: Занервничал даже Эрдоган - СМИ
28 июня 2020, 18:00
Зеленский лишил Украину двух регионов в День Конституции
30 июня 2020, 11:00
После слов Небензи в США обрушились на Россию с критикой: "Абсолютно неприемлемо"
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к параду в Крыме
29 июня 2020, 01:00
"Гринпис" снова обвинил Россию, но забыл о фактах: Взрыв на русской АЭС разоблачили
28 июня 2020, 12:00
В Белоруссии предложили провести референдум по объединению с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.