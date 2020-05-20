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Леонид Кучма созывает экстренное заседание трёхсторонней контактной группы из-за заявлений Пушилина и Пасечника

20 мая 2020, 14:55  •  267 • Украина
В Киеве сразу смекнули, что к чему – после заявлений глав народных республик об обострении на Донбассе. Зеленский решил отмолчаться, предоставив возможность говорить Кучме, с которого, если что, взятки гладки – он ведь не президент Украины! И Кучма ударил в набат, призывая на помощь, как обычно, западных покровителей, – Россия готовится напасть на Украину, караул! Россия, понятно, здесь не при чём, если наступление и состоится, то принимать решение будут не в Москве, а в Донецке и Луганске.
Как выясняется, главные слова в народных республиках всё же были сказаны. Глава ЛНР Леонид Пасечник предупредил Зеленского: если Украина не прекратит обстрелы, «будут приняты эффективные и решительные меры, чтобы отодвинуть линию соприкосновения». Что означает «отодвинуть линию соприкосновения»? Начать боевые действия, что же ещё! Вот, собственно, и причина для беспокойства, ибо у Киева просто нет возможности, сил и решительности, чтобы прекратить обстрелы. Зеленскому пришлось бы отозвать с линии разграничения всех добровольцев-националистов, а на это он, в силу собственной трусости, не пойдёт никогда. Стало быть, наступление ополчения неизбежно, и лучше всех это понимает опытный Кучма.
Проясняется и то, что ополчение, накануне подготовки к наступлению на Донбассе, усилило свои ряды – об этом объявил глава ДНР Денис Пушилин. Усиление было предпринято, по его словам, «для укрепления боеготовности» – «все необходимые указания на сей счёт уже отданы». Какова, таким образом, стала численность подразделений, остаётся неясным, но, по слухам, её нарастили вдвое – с 15 тысяч штыков.
Характерно, что «отодвигать линию соприкосновения», наряду с ополчением ДНР и ЛНР («народной милицией»), будут отряды, сформированные из жителей Харьковской, Одесской, Запорожской и Херсонской областей, вынужденно покинувших свои дома из-за репрессивной политики майданщиков. Эти отряды немногочисленны, но кто сказал, что к ним не примкнут новые силы? А впоследствии именно этим отрядам, судя по всему, предстоит освобождать родные области, чтобы присоединить их к народным республикам Донбасса – точке сборки новой, лояльной России Украины. Или, если угодно, Малороссии.

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