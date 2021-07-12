Леонид Кучма пытается спрятать в России своего зятя-миллиардера, опасаясь американской фемиды

«Наша версия» ещё в конце мая сообщила со ссылкой на бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина о том, что в организации убийства журналиста Георгия Гонгадзе могут обвинить украинского олигарха Виктора Пинчука, зятя второго президента страны. Пинчука подозревали и в организации другого резонансного убийства – журналиста Павла Шеремета (а Шокин говорил об этом прямо, без обиняков). Как мы и предполагали, обвинения оказались небеспочвенными, и Пинчуком заинтересовалась заокеанская фемида.

Интрига этого сюжета в том, что Пинчук в недавнем прошлом – один из щедрейших иностранных спонсоров Демпартии США. На президентскую кампанию Хиллари Клинтон он истратил кругленькую сумму со множеством нулей. Но, как известно, американцам не впервой размазывать тех, кто ещё вчера ходил у них в друзьях. Целью расследования убийства киевского журналиста, как пишут украинские издания, является даже не Кучма, считающийся заказчиком, а его зять Пинчук и так называемая «днепропетровская группа влияния» во главе с осуждённым в США на длительный срок Павлом Лазаренко.

Понимая, что спрятаться в странах Запада, столь близких сердцу Пинчука, не получится, Кучма стал готовить своему зятю запасной аэродром… в России! А ведь Кучма запомнился русофобом, из-под его пера вышла сеющая раздор между русскими и украинцами книжка «Украина – не Россия». А теперь он неожиданно признаётся, что, мол, украинцев ему приходилось обманывать рассказами о том, что Украина кормит Россию. «За независимость нужно платить, – говорит Кучма, – и больше всех платит простой народ. Мы обманывали украинцев, когда говорили, что Украина кормит Россию. Мы провели экономические исследования, которые показали негативный результат, ведь раньше газ и нефть нам обходились дешевле чая, дешевле простой воды». Следует понимать, указывают киевские комментаторы, что подобные откровения Леонида Даниловича – это отнюдь не акт покаяния, а миссия по спасению зятя и отчасти себя самого.

На днях кассационный суд отказался отменить пожизненный приговор исполнителю преступления – генералу Алексею Пукачу. Пукач, впрочем, молчит как рыба, видимо, всё ещё надеясь, что бывший шеф, чьи намёки он понимал с полуслова, вытащит его из-за решётки. Но похоже, что былого ресурса у Кучмы уже давно нет, и рассчитывать Пукачу, в общем-то, уже не на что. Таким образом, велики шансы, что генерал всё-таки заговорит и назовёт истинного заказчика. Один вопрос: неужели и Кучму с Пинчуком Россия пригреет, как пригрела явного западника и труса Януковича?