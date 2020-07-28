Леонид Кучма покидает минскую переговорную группу накануне военного обострения на Донбассе

Никто, наверное, не строит иллюзий касательно очередного «перемирия» на Донбассе – в Киеве судачат, что якобы российские журналисты загодя слетелись к линии разграничения и ждут, когда грянет гром, в духе пятидневной войны с Грузией. Но главная интрига – в поспешном уходе, чтобы не сказать бегстве из минской контактной группы Леонида Кучмы. «Наша версия» сообщала, что Кучму вот-вот должны заменить кадровым военным, но не в такое же сложное время! Тем не менее, Кучма уходит, и это неспроста.

Сегодня Зеленский официально распрощался с «миротворцем» Кучмой. Курировать переговоры теперь будет лично глава президентской администрации Ермак. В Киеве пишут, что уход Кучмы – сигнал Кремлю к перезагрузке российских представителей в трёхсторонней контактной группе, но это, пожалуй, не вся правда. Кучма одним своим присутствием в контактной группе мешал договориться Москве и Киеву. Он блокировал любую инициативу, если подозревал, что она окажется не на руку украинской стороне. Он срывал любые договорённости и отказывался от любых обещаний. Так, может быть, Кучму отправили на покой, чтобы он не мешался под ногами и не мешал договариваться? В том-то и дело, что нет.

Когда несколько месяцев назад мы сообщали о заменах в украинском составе контактной группы, нам стало известно о конфиденциальной беседе Кучмы с высокопоставленными военными, которых Зеленский привлёк к переговорам. Суть этой беседы сводилась к следующему – Кучма, зная об истинных намерениях Зеленского касательно Донбасса, предупреждал военных, чтобы те загодя информировали его о начале военной кампании, чтобы он заранее смог покинуть контактную группу и «не испачкать» своего имени. Таким образом, уход бывшего президента не что иное, как сигнал о начале боевых действий на Донбассе. И начнутся они не из-за того, что кто-то сорвёт перемирие, а, можно сказать, по плану.

В разговоре Кучмы с военными оговаривался срок – неделя. То есть, Кучму должны были проинформировать за неделю до обострения ситуации. Таким образом, можно предполагать, что украинские военные рассчитывают атаковать народные республики в начале августа. Ещё важный момент. «Наша версия» информировала о том, что Киев стянул к линии разграничения крупную группировку артиллерии и бронетехники. Как нам стало известно, эту группировку с передовой так и не отозвали. Мало того, вместо отозванного с передовой «Азова» на Донбасс отправились два добровольческих отряда карателей, один из которых возглавляет одиозный националист Дмитрий Ярош. Похоже, это перемирие долго не продлится – хотя, конечно же, хотелось бы ошибаться.