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Леонид Кравчук: Зеленский никак не может исправить ошибки, которые совершил ещё Порошенко. Поэтому рейтинг его падает

23 апреля 2020, 15:35  •  89 • В России

- Здравствуйте, Леонид Макарович. Как ваше самочувствие?

- Время вируса сказывается на всем – и на личной жизни, и на поведении. Я в основном нахожусь за городом. Тут небольшое такое у меня есть место, где я изолирован и выполняю решение кабинета министров о карантине. Говорю, что сегодня каждый громадянин может помочь власти бороться с коронавирусом, находясь в изоляции. А врачи должны делать дело.

- Год назад, когда президентом Украины избрали Зеленского, вы в нашем с вами интервью назвали три главные его задачи: чтобы не было войны, коррупции и катастрофического обнищания народа. Вот прошел год, ваш коллега оправдал ваши надежды?

Леонид Кравчук:«Зеленский никак не может исправить ошибки, которые совершил ещё Порошенко. За это его и ругают».

- Вы знаете, говорить однозначно по такому сложному вопросу очень непросто.

Бедность, коррупция, война – это то, что вошло очень глубоко в жизнь украинского народа. Война, к сожалению, ведется не один год, а уже пять лет. И то, что обещал, скажем, предыдущий президент Порошенко, что он закончит ее очень быстро, не произошло.

Не произошло потому, что это зависит не от одной Украины. Я могу твердо говорить, что основная масса народа Украины, основные политические силы хотят мира. Да, есть экстремисты, есть люди неадекватные, как во всяком обществе.

Ещё известный философ Кафка говорил, что где-то процентов 25-30 людей часто не слышат зова народа. То есть, они как бы слушают, но делают свое.

В каждом обществе есть основная масса людей, которые настроены позитивно и есть какие-то граждане, которые используют любой момент для того, чтобы иметь свои выгоды от этого.

- И эти 30 процентов и мешают идти стране к миру?

- Я повторяю - Украина хочет мира.

Но, поскольку эта проблема уже вышла за пределы национальных масштабов, поскольку в нее включены и Франция, и Германия, и Россия – напоминаю вам о нормандском формате - в этих условиях одна Украина не может справиться с задачей. Здесь нужно найти взаимовыгодное решение в интересах народов, подчеркиваю – народов, а не властей.

Поэтому - для того, чтобы говорить, оправдал ли Зеленский тему мира, я хочу точно и ясно заявить: Зеленский предпринимает усилия, делает шаги, которые направлены на установление мира. К сожалению, Зеленского не слышат, и не слышат в данном случае Украину.

- И на Донбассе по-прежнему стреляют и убивают. И коронавирус не останавливает.

- Конечно, потомки, те, которые придут после нас и будут анализировать этот период, скажут: они, что, сумасшедшие? В период, когда вся планета дрожала от коронавируса, они продолжали убивать друг друга. Ну, скажите, пожалуйста, это нормально? Нет. Я говорю искренне.

- Сейчас идет информация, что у Порошенко рейтинг растет, а у Зеленского чуть ли не вдвое уменьшился. Это, наверное, не только из-за войны?

- Я согласен с вами.

Партия Порошенко и сам он весь этот год систематически, последовательно делают все, чтобы подчеркнуть, что президент Зеленский не выполняет своих обещаний.

Конечно, я могу согласиться, что не все обещания выполняет Зеленский.

Но я не могу согласиться с тем, что Порошенко, который вчера создал ситуацию войны, которая усугублялась и усугубляется. Порошенко, при котором Украина потеряла территориальную целостность. Порошенко, который создал систему коррупции, систему бедности - Украина стала самой нищей страной в Европе. Порошенко, который привел Украину под внешнее управление...

Так вот - теперь он, как ни в чем не бывало, клеймит Зеленского. И того он, видишь ли, не делает, и этого... И уж он, Порошенко, навел бы порядок. Да ты ж был недавно у власти! Сам и наворотил этих проблем, которые теперь должен решать Зеленский.

- Да уж, многое успел Петр Алексеевич…

- Поэтому я хочу, чтобы мы научились оценивать человека не по тому, что он говорит, а по тому, что он совершал вчера, что выполняет сегодня, с какими намерениями... Вот это будет правильно.

Может, тогда кое-кому придется, как говорится, не так громко кричать, а, может, - и закрыть рот.

Потому что есть, кроме политики, еще такие понятия, как мораль, честь и совесть. Мне кажется, Коперник еще говорил, что политика настолько моральна, на сколько в ней - морали.

Вот у той политики, которую проводят сегодня некоторые политические силы Украины, никакой морали нет, никакой совести, никакой чести, никакой ответственности.

Они продолжают во время чумы думать о том, как прийти к власти. А не о том, как остановить несчастье.

Поэтому я на них не обращаю внимания.

- А на Зеленского...

- Я говорю, что президенту Зеленскому надо быть более решительным, не искать причины, по которым он не может что-то сделать.

- А на что именно жалуется президент Зеленский?

- Вот он говорит, что не может влиять так сильно на правоохранительную систему. Он правильно говорит, что нам не надо пять правоохранительных органов. Но что значит - не может влиять? 98% людей, которые работают на заводах, на полях, создают материальные блага, они считают – надо коррупционеров посадить в тюрьму.

И это правильно. Не надо искать причины, а надо выполнять задачи в рамках тех полномочий, которые даны президенту Конституцией и законом. Вот моя точка зрения.

И, я надеюсь, что этот год, который прошел, для президента был тоже университетом.

Он пришел к власти, не имея никакого опыта управления государственными структурами. Никакого. Ни на среднем, ни на низшем, ни на высшем этаже. И ему досталась страна в очень тяжелом состоянии.

Но, я вижу: он уже набирает силы, опыта, чтобы начать реформировать страну, не заглядывая в рот и не слушая тех, кто думает не об Украине, а о своих личных интересах, думает, как сесть во властное кресло.

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