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Леонид Кравчук поучил Зеленского мужеству

01 декабря 2019, 15:09  •  50 • В России

Первый президент Украины в преддверии встречи «нормандской четверки» в Париже не смог удержаться и дал несколько советов действующему главе государства. По мнению Кравчука, Зеленский должен руководствоваться в первую очередь национальным интересами. И эта мысль подкупает своей оригинальностью.

- Главное тут - мужество, воля и смелость заявить об этих интересах, - пояснил съевший на этом собаку Леонид Макарович. - Надо защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду - нас обманули с Будапештским меморандумом.

Имеется ввиду отказ Украины от ядерного оружия и обязательство России уважать суверенитет незалежной и не применять против нее оружия, кроме случаев самообороны. Собственно, в истории с Крымом - это как раз тот самый случай, когда российские военные защитили крымчан от распространявшегося вируса майдана головного мозга.

Вероятно, Леонид Кравчук забыл, какую смелость и волю продемонстрировал за год до подписания Будапештского меморандума. Когда в обмен на списание многомиллирадных долгов за газ оставил свой автограф на Массандровских соглашениях, по которым Украина отказалась от ядерного оружия.

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