Леонид Кравчук объявил, что переговорщики «будут искать новую площадку, поскольку в Минск нельзя попасть»

Как мы вчера и предупреждали, инцидент с посадкой ирландского лайнера в Минске стал идеальным поводом для майданщиков, чтобы сорвать переговоры в «минском формате». Сегодня в эфире телеканала «Украина 24» выступил глава украинской делегации Леонид Кравчук и сообщил, что якобы стороны вынуждены подыскивать новую переговорную площадку. Интрига же в том, что Кравчук явно поторопился – для смены площадки требуется обоюдное решение всех трёх сторон переговоров, включая Россию и народные республики.

Существует такой документ – «рекомендация» главы СБУ Ивана Баканова касательно смены переговорной площадки (документ датирован октябрём 2019 года). Новая площадка, как сказано в документе, должна создавать у «лидеров сепаратистов» иллюзию безопасности, но, в то же время, страна, предоставившая эту площадку, должна быть максимально лояльна Украине, чтобы в случае необходимости имелась возможность арестовать переговорщиков от ДНР и ЛНР. В этой «рекомендации» – вся суть двурушничества украинской верхушки. Лучшей новой площадкой в документе Баканова названа Польша, следом упоминаются Латвия, Литва и Молдавия. Почему Молдавия – думается, даже не надо объяснять. Весной украинские спецслужбы «без шума и пыли» похитили из Кишинёва киевского судью Чауса, но молдавские власти только утёрлись.

В своём телевизионном выступлении Кравчук умолчал, – о каких странах он ведёт речь, говоря о переносе «минского формата». Тем не менее, среди украинских участников трёхсторонней контактной группы, помимо четырёх перечисленных стран, обсуждаются Турция, Азербайджан, Болгария и Румыния.

Впрочем, пока, кроме Украины, прочие участники «минского формата» менять место встречи не собираются. Если будет такая необходимость, самолёту с представителями украинской делегации Минск безо всяких дополнительных «откроет» небо, – сообщила белорусская принимающая сторона. Прецеденты для подобного решения имеются – так Россия неоднократно пропускала в Москву самолёт с руководством запрещённой экстремистской группировки ХАМАС, следовавшим на международные переговоры при посредничестве МИД РФ. Что же касается Украины, то она и не закрывала небо для транзитного следования белорусских самолётов (они беспрепятственно летают, скажем, в Турцию, Албанию и Эмираты). Так что неважный повод придумал Кравчук для сворачивания «минского формата», неубедительный.