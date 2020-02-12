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Леонид Кравчук: «Никому нельзя верить!»

12 февраля 2020, 20:09  •  102 • Аналитика

Первый президент Украины Леонид Кравчук сдал свою «незалежную» со всеми потрохами, когда сообщил миру о встрече перед войной во Львове Гитлера и Сталина. «Это же документ, он не является секретом...» — сообщил Кравчук сенсационную новость в эфире "60 минут", которая ввела в ступор всех историков, даже завзятых русофобов. Ну нельзя же так лгать! О чём это говорит?

«Ах, обмануть нас так нетрудно...»


У Кравчука «документ» есть, видимо, из Института памяти Вятровича, бывшего сотрудника СБУ и экс-шумера. Они там сочиняют такие «документы», и берега потеряли. А кравчуки верят... Ах, обмануть их так нетрудно, они обманываться сами рады, давно сказал об этом феномене лжецов классик.



Так, одной «встречей Гитлера и Сталина в городе Львове» Кравчук сдал всё, нажитое непосильными историческими трудами Института памяти Вятровича, от Киевской Руси Украины до голодомора. И себя выставил на посмешище: «Нельзя никому верить!» Врать не надо, и завираться не будете.

А с другой стороны, какой Кравчук молодец! Достоин оваций! Показал наглядно, как пишется сегодня история на Украине, и новейшая история госпереворота 2014 года и вторжения националистических банд на Донбасс.

«Тоталитарная» ложь Запада


Но это не вся правда. Этот бред о встрече Гитлера и Сталина во Львове родился ведь не на пустом месте, это следствие бреда высоких исторических умов Запада о «тоталитарных диктаторах» Гитлере и Сталине, решивших поделить Европу. Мы увидели отражение этого высоконаучного бреда в умах простых селян, не отягощённых совестью: они же оба «тоталитарные», как же им не встретиться, родным. Вот они, плоды просвещения от Госдепа, Сороса, ЦРУ и МИ6. О чём это говорит?

Мы забываем как-то, что именно европейские страны родили в прошлом веке фашизм, не только в Германии, и он победил во всей Западной Европе. Устояла только британская монархия с её монархическими корнями и заморскими колониями. Сегодня эти европейские страны объявляют себя пушистыми демократиями, павшими от сговора «тоталитарных режимов», в то время как все эти «демократии» были отменными диктатурами. И сегодня впереди всех такие обвинители и декоммунизаторы, как бандеровский и неопилсудский националистические режимы.

Демократия — это не «власть народа»


Демократии Европы родили в начале ХХ века фашизм, увенчавшийся Гитлером, демократически пришедшим к власти и вещавшем о благе немецкого народа, сегодня они родили бандеровский и неопилсудский национализмы, и придут и к новым гитлерам, и муссолини.

Демократии — это мир диктатур в их чистом виде, потому что под прикрытием «народных декораций». Народ править собой не может, ибо он всегда разный. При «демократии» к власти «демократически» неизбежно приходит демагог со своей свитой и демагогией о «власти народа» — об этом предупреждали платоны и аристотели, весьма критически относившиеся к «демократии». Или к власти приходит клан «глубинных демагогов», по определению президента США Трампа.

А потом появляются «историки» и целые институты памяти, которые сочиняют какую-нибудь ложь вроде «тоталитарного сговора», чтобы оправдать демократические диктатуры и националистические режимы. И в конце концов появляются кравчуки, которые считают это «документом».
Виктор Каменев

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