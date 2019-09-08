Леонид Кравчук - о субботнем обмене задержанными: Путин и Зеленский приблизили мир в Донбассе. Когда он наступит? Придется еще потерпеть

- Леонид Макарович, я вчера вам звонил. После того, как Россия и Украина обменялись задержанными. Вы где-то на выезде были?

- Да. Гуляю. Праздник был вчера. Меняли, наконец, "заложников". (первый президент употребил именно это слово. - А.Г.) Если ответственные люди выполняют договоренности… А вчера произошло именно это.

Президент Зеленский и президент Путин выполнили те обещания, о которых договорились.

Я не говорю, что это какая-то грандиозная победа, но это начало того, что все можно решать, если подходить ответственно, выполнять данные слова, идти навстречу людям, а не только смотреть на какие-то свои амбиции или непонятные никому интересы... Все можно решить.

Я считаю, что это первый шаг именно такого подхода – подхода ответственного, подхода, ориентированного на интересы людей, как и должна ориентироваться всегда политика в демократических государствах.

Люди принимают решения власти, назначают власть или избирают власть, и эта власть должна служить людям.

Я бы хотел надеяться, что будет открыта дорога для дальнейших решений не только в этом направлении - обмена пленными -, но и, наконец, появится возможность договориться о том, как установить на Донбассе мир, как установить нормальные отношения между странами, которые имеют общую границу, - как жить, как положено жить людям.

Знаете, Макиавелли писал, что есть два способа бороться с врагом – на законе, что характерно людям, или силой, что характерно зверям.

Я думаю, что это принятое решение свидетельствует о том, что президенты стояли на законе, на интересах людей.

- Вы говорите, что вчера гуляли. Отмечали эту победу?

- Я, действительно, был за городом. Был хороший день. У нас здесь такой городок небольшой под Киевом, Козин называется. Они отмечали День города, ну и пригласили меня. Не так много уже есть людей, которые жили и в советское время, и в нынешнее время, знают прошлое и настоящее. Вот хотели посмотреть, поговорить со мной. Я туда поехал. Было очень интересно. Там поговорили о таких делах, как мир, свобода и независимость.

- Президент Зеленский уже с президентом Путиным пообщались по телефону, говорили о «нормандской четверке», о Донбассе. Когда мир наступит, Леонид Макарович? Вы всё знаете...

- Если бы я знал…

Единственное, что могу сказать. Когда человеку уже много лет... Я понимаю, что такое жизнь, что такое мир, что такое человек, свобода и так далее.

Вот я хотел бы, чтобы это (мир в Донбассе. - А.Г.) было завтра. Но зная, что такие вопросы решаются очень сложно, зашли очень далеко, так далеко, что есть много обид, много неразрешенных, непонятных, иногда надуманных вопросов... Придется терпеть еще немало времени.

Но - если откроется дорога… Вот это главное – открыть дорогу и не завалить ее потом колодами гнилыми. Открыть дорогу, и люди пойдут правильно.

Вот я смотрю на свою страну. С кем бы я ни говорил, - нет человека, который бы мне сказал: я хочу воевать. Все говорят: я хочу мира. Может быть, есть какие-то люди, которые на войне наживаются.

- Порошенко, например, за войну.

- Да. Но это люди, которые, на мой взгляд, больные просто.

А вот нормальные люди хотят мира.

Я знаю, и в России хотят. И матери российские плачут так же, как и матери украинские. Слезы горькие, слезы соленые. Слезы добра, мира и надежды.

Поэтому, я верю, что мир будет.

Я думаю, если начали сегодня, очень быстро можно пройти эту дорогу.

Во всяком случае, до полного мира, до восстановления того, что было, не так просто все, - обиды остаются, но люди всё переживут, потому что главное – не надо убивать друг друга.

- А вы с президентом Зеленским общаетесь, звоните ему, встречаетесь?

- Общаюсь. Ну, не встречаюсь пока, потому что, честно говоря, у него, действительно, столько дел в Украине.

Вы знаете, в Украине, кроме войны, такие вопросы, как коррупция, наши отношения с НАТО, с Европейским союзом. Наш сосед не только Россия, наши соседи - Польша, Венгрия и другие. У нас там тоже свои отношения.

Бедность в Украине очень высокая. Конечно, люди хотят, чтобы их жизнь улучшилась… У кого ни спроси, три главных вопроса: мир, преодоление бедности и борьба с коррупцией. Дальше начинаются уже другие вопросы – реформа медицины, пенсии. Уже такие вопросы, которые касаются жизни и развития человека. Но три вот этих -.больных (я их называю болячками украинского государства) надо решить, потому что люди хотят жить в будущем, а не думать, что будущее не прозрачное. Оно должно быть очевидное и открытое.

- А вам-то, Леонид Макарович, пенсии хватает?

- Я не знаю таких людей, чтобы сказали, что…

Ну, может быть, больные, которые сегодня имеют один автомобиль, завтра хочет два, послезавтра – три, потом яхту, потом самолет, потом дом, потом два, потом - на Канары, потом еще куда-то. Одну жену, две жены, три жены, пять любовниц и так далее.

Есть такие. Это, я считаю, тоже ненормально. Что-то где-то зациклило - при зачатии еще в утробе матери этих людей.

Люди говорят, что можно жить лучше, можно жить так, как живешь.

Мне лично, - если ты будешь жить так, как живешь, - я молился бы Богу, потому что мне всегда всего хватает.

Я никогда не думал о какой-то роскоши, о каких-то чрезвычайных желаниях. Просто человек имеет дом…

Я имею дом, я имею семью, я имею возможность лечиться. Я все в Украине делаю, я не лечился никогда за рубежом, мои дети никогда не учились за рубежом. Мои дети никогда не жили за рубежом.

Все мы живем в Украине. Живем нормально, нам всего хватает, большое спасибо Господу Богу.

- Здоровья вам, Леонид Макарович.

- До свидания. Спасибо. Желаю вам успехов. Если мы все будем надеяться на мир, - наша энергия и наше желание мира преодолеют все объединенными усилиями. Желаю вам добра и здоровья.

Леонид Кравчук: «Президенты Путин и Зеленский приблизили мир в Донбассе».Александр ГАМОВ

МНЕНИЕ

Мы не пленных меняли, мы обменяли войну на мир. Войну, где русские ненавидели русских!

Сергей МАРДАН

Вы поняли, что вчера произошло? Мы не пленных и не заложников меняли. Мы меняли войну на мир.

Даже то, что весь процесс обмена продолжался больше недели, был подчеркнуто наполнен рутиной и бессодержательными дипломатическими заявлениями о консультациях, «совместной работе двух президентов» и «совместной выгоде», говорило о том, что происходящее сильно отличается от надоевшей трескотни военной пропаганды. (подробности)