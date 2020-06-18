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Леонид Калашников: Без мигрантов мы не выживем, но надо возвращать русских из-за рубежа

18 июня 2020, 20:25  •  74 • В России

Глава комитета Госдумы по делам СНГ и евроинтеграции прокомментировал «КП» ситуацию, которая складывается на российском рынке труда после того, как отступила пандемия и мы обнаружили, что без мигрантов, уехавших в свои республики, в ряде отраслей возникли определенные сложности...

- Леонид Иванович, вас проблемы мигрантов касаются впрямую, можем ли бы без них обойтись?

- На сегодня без услуг мигрантов обойтись не можем. Судя по тому, сколько их у нас в разных сферах.

- Строительство, агропром, сфера услуг?

- Не только. Я в начале 90-х работал в Голландии. И там все было уложено плиткой. Я спрашивал — почему у вас только мигранты укладывают, ни одного голландца на этих работах я за год не видел? И вот удивительная перемена произошла спустя столько лет— ни одного мигранта на этой работе вы не увидите. Она, эта работа, стала привлекательной. Хорошо оплачиваемой. На которую пришли сами голландцы в своих деревянных башмаках.

- У нас на неквалифицированных работах — поголовно мигранты. До пандемии - точно так было.

- На таких вот направлениях используют мигрантов — не только потому, что работа эта тяжелая и неквалифицированная. Работодателю надо бы платить за нее больше - но он не хочет больше платить. И привлекает мигранта, который при том бывает плохо защищен.

- Плохо защищен — в правовом смысле, в социальном?

- Во всех. Я перед тем, как заболел коронавирусом, вносил закон — который отменяет правило о выезде мигрантов для получения патента. Он однократно мог продлить — а потом должен был выехать. Он выскакивал на несколько дней и потом заново въезжал. К чему это приводило? К дополнительной коррупции, к дополнительным обращениям, очередям. В этой правовой сфере надо еще поработать. Как там проверять — выполняют ли они все нормы для этого мигранта? Я пока вижу, что нет. Миграционную службу перевели в состав МВД. Хотя туда пришедшие новые люди мне кажутся эффективными.

- Как Госдума влияет на миграционные процессы?

- Год назад мы забрали вопросы миграции в свой комитет. И у нас половина законов — законы о миграции. И как правило все они проходят после трудного обсуждения - потому что разные политические силы это используют в своих интересах. Говорят, что своим работы не хватает — а мы мигрантов привлекаем. Но если посмотреть объективно — станет ясно, что без мигрантов мы ряд трудовых вопросов не решим.

- Но подобная ситуация и в ряде стран Евросоюза?

- Да, в Испании, Италии, Польше. Учитывая, что мы свою границу держим под замком (хотя Украина свою открыла) — люди оттуда не могут въехать к нам. И едут работать в Польшу и Германию. И это неправильно. Только что вступил в силу закон, отменяющий сдачу экзаменов на русском языке для украинцев и белорусов — чтобы признать их носителями русского языка. Если мы их считаем братьями — надо как можно меньше препон для них ставить. Когда государство получит свой источник рабочей силы и может быть даже его избыток - вот тогда мы легко поставим административный заслон. Если кто-то боится, что их рабочие наши места займут. За этим процессом надо постоянно следить.

- Использовать хорошие зарубежные практики стоило бы?

- Как у канадцев с квалифицированной рабочей силой - они вводили квоты, по которым надо было доказать свою состоятельность. Они с удовольствием принимали таких работников. А кто им дал образование? И профессию? Конечно, страна исхода. Они и черпают, не вкладывая ничего на начальном этапе. Не надо стесняться — надо идти по этому пути.

- Есть ресурсы для этого?

- Из моего комитета — и я горжусь этим - год назад такой вопрос поступил президенту. Когда принималось решение о том, что граждане ДНР и ЛНР могут вступать в российское гражданство без отказа от украинского. Я попросил президента сделать такое для всех стран мира. В Бразилии и Аргентине, например, тоже много русских. В апреле этого года мы этот закон многострадальный приняли.

- Демографическую проблему можно было решить еще раньше?

- Когда в 90-е многие русские неожиданно остались за рубежом, почти 30 миллионов — они же могли приехать в Россию. И десятки тысяч немцев, которые уехали из Казахстана, могли бы приехать в Россию. И у нас бы не было этого демографического кризиса. Если б этот закон не торпедировался в свое время бюрократами из высоких кабинетов. Но сейчас закон прошел - при нашем давлении и при обращении к Президенту.

- Так репатриантов нам ждать или уже нет?

- Надо принимать программу репатриации — как это сделали в Германии и Израиле. Не только законодательную калитку открывать. Но и помогать материально адаптироваться. Такое, кстати, есть и в Финляндии, и в Польше. Но наши минфиновцы идут на это в самую последнюю очередь. Приходят к президенту и говорят: денег нет. У нас квота на студентов из стран СНГ - 15 тысяч в год. Мы говорим, что в бывших республиках СССР о нас должны думать хорошо — тогда давайте квоту на студентов увеличивать. Хотя бы в четыре раза. Но Минфин опять говорит, что денег нет...

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