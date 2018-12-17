Леонид Ивашов: Мы часто сами подталкиваем Запад к тому, чтобы он был един против нас

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА "КП"

- В последние годы сложилось мнение, что наша внешняя политика — жесткая. Ну и надо ли тогда ее делать еще жестче?

- России внешнюю политику надо делать многообразней. И строже. И гибче.

- Разве можно вести себя и строже, и гибче одновременно?

- Это возможно сочетать. Но для этого России надо иметь геополитическую доктрину.

- Так ее вроде бы уже формулировали — и на самом высшем уровне...

- Необходимо, чтобы Россия определила, какой именно мир она хочет видеть. Кто является ее реальными геополитическими союзниками. Кто будет — действительно, не на словах - участвовать в строительстве нового мира. Какие принципы Россия будет исповедовать. И как она сама должна выглядеть в этом мире.

- Ну мы же, кажется, вернулись к тому, что страна наша — одна из мировых супердержав, и с союзниками, вроде, более-менее понятно...

- Россия — нравственно и интеллектуально — держава справедливости и чести. Это надо объявить вслух. Когда мы говорим — что действовать нужно одновременно и гибче, и строже, то имеем ввиду следующее: Россия с рядом стран, которые ей близки по культурно-цивилизационным, духовным основаниям — с ними проводитвводну политику. А государствам, которые всегда нашими врагами были и остаются в своих доктринах, надо дать определение - вот они являются нашими геополитическими соперниками.

- Вы имеете виду, в первую очередь, англо-саксонский мир?

- Страны англо-саксонской цивилизации рассматривали и рассматривают Россию в качестве своего геополитического оппонента. Россия для них всегда — объект их устремлений. Не субъект. Так происходило в 19-м и 20-м столетиях. И так продолжается в столетии 21-м. И тут не скажешь — жестче или не жестче с ними себя надо вести.

- Но ведь мир Запада совсем не однороден, с единой меркой к нему не подойдешь...

- Конечно, западную цивилизацию нельзя рассматривать как единый мир. И проводить одинаковую политику нам по отношению, например, к Германии и Великобритании невозможно. Или, скажем, к Франции и к США. Да, этот Запад совсем не един. Но мы сами нередко их подталкиваем тому, чтобы они были единым союзом против нас.

Сергей Лавров: «Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю».Интервью «Комсомолки» с лицом российской дипломатии, проводником нашей внешей политики в мире — Сергеем Лавровым.