Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"

Музыкант Леонид Агутин в интервью, которое он дал Ирине Шихман, рассказал, пожалуй, о единственной своей песне, которую можно назвать политической. "Мне так надоела эта власть..." - поёт Агутин, однако в беседе он раскрывает совсем иной смысл фразы.

Ирина Шихман поинтересовалась у Леонида Агутина, против чего он протестовал в свои 20 лет. Агутин ответил, что в этом возрасте как раз вернулся из армии, и это само по себе было прекрасным событием - вновь жить привычной жизнью. С другой стороны, когда Агутину было 20, проблемы были совершенно очевидными, ведь Россия переживала не лучшие перестроечные времена.

Восстановился в институте на режиссёрском... Жрать было нечего вообще в стране, была ужасно непонятная ситуация со всем, непонятно было, кем я буду. У меня была стипендия 40 рублей, на неё почти ничего нельзя было купить за месяц. Я жил в основном в общежитии, мы ходили с друзьями друг к другу, пели песни, ставили сценки, а на чёрный хлеб сбрасывали пепел, размазывали - получалось по вкусу как яичница. Для организма это не вредно, зола даже полезна,

- поделился Леонид Агутин.

Что касается личного протеста, он, скорее, проявлялся в музыке. Протестовал Агутин против эстрадных канонов. Однако Ирина Шихман вспомнила песню Агутина, которую можно назвать политической. Называется она "Я маленький". Артист поёт:

Я маленький, а я маленький, я не лезу в эту вашу грязь. А я маленький, я маленький, мне так надоела эта власть... - а после небольшого проигрыша было продолжение фразы: - ...взрослых людей.

Такая двусмысленность и наводила на мысли о политической подоплёке, однако Леонид Агутин, отвечая на вопрос Шихман, сказал:

Власть взрослых людей, да. Я не имел в виду политическую власть - я пел о том, что вы нам рассказываете, что нужно делать. Это обычный протест молодых людей вне зависимости от политической какой-то власти в данное время. Это было, есть и будет. Проблема отцов и детей. Но вдруг с телевидения мне звонит Супонев. Он позвонил и сказал, что хочет её снять. А у меня были первые шаги... Я пришёл в студию, там поставили какие-то барабаны, и увидел я её (вместе с клипом. - Ред.) только по телевидению.

Позже выяснилось, что песня "Я маленький" действительно была наложена на политический видеоряд. В том числе этот клип представлен в полной версии интервью Ирины Шихман с Леонидом Агутиным в ютуб-канале "А поговорить?".