Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозмож...
Госдеп США пригрозил России: "Если закроете "Радио Свобода"*, мы ...
Болгария выслала российского дипломата и попросила у Москвы помощи
Главная / Политика

Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"

02 мая 2021, 00:00  •  51 • Политика
Музыкант Леонид Агутин в интервью, которое он дал Ирине Шихман, рассказал, пожалуй, о единственной своей песне, которую можно назвать политической. "Мне так надоела эта власть..." - поёт Агутин, однако в беседе он раскрывает совсем иной смысл фразы.
Ирина Шихман поинтересовалась у Леонида Агутина, против чего он протестовал в свои 20 лет. Агутин ответил, что в этом возрасте как раз вернулся из армии, и это само по себе было прекрасным событием - вновь жить привычной жизнью. С другой стороны, когда Агутину было 20, проблемы были совершенно очевидными, ведь Россия переживала не лучшие перестроечные времена.
Восстановился в институте на режиссёрском... Жрать было нечего вообще в стране, была ужасно непонятная ситуация со всем, непонятно было, кем я буду. У меня была стипендия 40 рублей, на неё почти ничего нельзя было купить за месяц. Я жил в основном в общежитии, мы ходили с друзьями друг к другу, пели песни, ставили сценки, а на чёрный хлеб сбрасывали пепел, размазывали - получалось по вкусу как яичница. Для организма это не вредно, зола даже полезна,
- поделился Леонид Агутин.
Что касается личного протеста, он, скорее, проявлялся в музыке. Протестовал Агутин против эстрадных канонов. Однако Ирина Шихман вспомнила песню Агутина, которую можно назвать политической. Называется она "Я маленький". Артист поёт:
Я маленький, а я маленький, я не лезу в эту вашу грязь. А я маленький, я маленький, мне так надоела эта власть... - а после небольшого проигрыша было продолжение фразы: - ...взрослых людей.
Такая двусмысленность и наводила на мысли о политической подоплёке, однако Леонид Агутин, отвечая на вопрос Шихман, сказал:
Власть взрослых людей, да. Я не имел в виду политическую власть - я пел о том, что вы нам рассказываете, что нужно делать. Это обычный протест молодых людей вне зависимости от политической какой-то власти в данное время. Это было, есть и будет. Проблема отцов и детей. Но вдруг с телевидения мне звонит Супонев. Он позвонил и сказал, что хочет её снять. А у меня были первые шаги... Я пришёл в студию, там поставили какие-то барабаны, и увидел я её (вместе с клипом. - Ред.) только по телевидению.
Позже выяснилось, что песня "Я маленький" действительно была наложена на политический видеоряд. В том числе этот клип представлен в полной версии интервью Ирины Шихман с Леонидом Агутиным в ютуб-канале "А поговорить?".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
01 мая 2021, 07:30
"Неправильное испытание": В США обсуждают неудавшийся запуск "Калибра"
01 мая 2021, 03:50
Ограничения от России вызвали лишь одну реакцию у докладчика ПАСЕ
01 мая 2021, 05:40
На Украине поблагодарили фашистов за "победу и жизнь"
01 мая 2021, 01:05
Захарова по пунктам ответила на браваду спикера Европарламента
01 мая 2021, 13:00
Чего боится разведка США: опубликован доклад о русских, которых ничего не берёт
01 мая 2021, 09:20
Блинкен расстроился из-за санкций и выдвинул требования к России: "Должна соблюдать"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 мая 2021, 03:50
Ограничения от России вызвали лишь одну реакцию у докладчика ПАСЕ
01 мая 2021, 11:10
Виктор Баранец раскрыл военную тайну США: "Сейчас я скажу то, что никому не говорил"
25 апреля 2021, 12:05
20 минут "чрезвычайного обращения": Земану пришлось изменить формат
01 мая 2021, 05:40
На Украине поблагодарили фашистов за "победу и жизнь"
27 апреля 2021, 13:35
Киев выдал себя на переговорах с ОБСЕ: Так с кем воюете?
26 апреля 2021, 03:40
"Предупреждение Москве": Сверхсекретный" самолёт-шпион НАТО подняли в воздух для разведки
29 апреля 2021, 17:00
Болгария выслала российского дипломата и попросила у Москвы помощи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.