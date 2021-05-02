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Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"
02 мая 2021, 00:00 • 51 • Политика
Музыкант Леонид Агутин в интервью, которое он дал Ирине Шихман, рассказал, пожалуй, о единственной своей песне, которую можно назвать политической. "Мне так надоела эта власть..." - поёт Агутин, однако в беседе он раскрывает совсем иной смысл фразы.
Ирина Шихман поинтересовалась у Леонида Агутина, против чего он протестовал в свои 20 лет. Агутин ответил, что в этом возрасте как раз вернулся из армии, и это само по себе было прекрасным событием - вновь жить привычной жизнью. С другой стороны, когда Агутину было 20, проблемы были совершенно очевидными, ведь Россия переживала не лучшие перестроечные времена.
- поделился Леонид Агутин.
Что касается личного протеста, он, скорее, проявлялся в музыке. Протестовал Агутин против эстрадных канонов. Однако Ирина Шихман вспомнила песню Агутина, которую можно назвать политической. Называется она "Я маленький". Артист поёт:
Такая двусмысленность и наводила на мысли о политической подоплёке, однако Леонид Агутин, отвечая на вопрос Шихман, сказал:
Позже выяснилось, что песня "Я маленький" действительно была наложена на политический видеоряд. В том числе этот клип представлен в полной версии интервью Ирины Шихман с Леонидом Агутиным в ютуб-канале "А поговорить?".
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