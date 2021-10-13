Ленинграда и Крыма мало? Эксперт из США придумал новую блокаду для русских. С помощью НАТО

Американский военный эксперт Давид Экс высказал идею новой блокады русских. Он предложил с помощью НАТО попытаться заблокировать важнейший для России морской путь на Балтике, соединяющий Санкт-Петербург с Калининградом. А жителей самого эксклава подвергнуть голоду.

Идею американского военного эксперта Дэвида Экса распространило издание Forbes. Тот предположил, что приобретённая эстонскими военными израильская система противокорабельных ракет Blue Spear могла бы заблокировать важнейший для России морской путь на Балтике, соединяющий Санкт-Петербург с Калининградом.

При этом Экс допустил, что НАТО могло бы устроить блокаду для самого эксклава, а сотни тысяч его жителей подвергнуть голоду. То есть фактически, предложил сделать с Калиниградом и его жителями тоже самое, что в годы Второй мировой войны сделали фашисты с Ленинградом.

Спустя десятилетия примерно теми же методами против России попытался бороться и Киев, устроив энергетическую и водную блокаду Крыму. Но просчитался.

Американский военный эксперт, судя по всему, никаких чувств сожаления по отношению к калининградцам не испытывает.

"Постепенное прекращение морской торговли с Калининградом может привести к появлению голодного эксклава с населением 400 000 человек", - говорится в эксклюзивном переводе публикации от "ПолитРоссии".

Экс допускает и такой сценарий, при котором "НАТО вместе с Финляндией" станут той ударной силой, что рискнёт "угрожать конвоям снабжения, направляющимся из Санкт-Петербурга в Калининград".

Правда, есть один пробел в плане американца: Балтийское море кишит судами и с поражением нужной НАТО цели могут возникнуть сложности.