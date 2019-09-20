Ленд-лиз XXI века, или Как ловить Украину за украинский счёт • 147 • Аналитика Аниарку: страна наизнанку

Украина часто удивляет нас неожиданным взглядом на бесспорные вещи. Более того, иногда кажется, что сознание украинцев вывернуто наизнанку. Достаточно открыть любое СМИ этой страны и сразу погружаешься в мир иллюзий, в мир, в котором всё вывернуто, извращено и имеет прямо противоположный человеческому смысл.









Те, кто пришел под знаменами карательных батальонов и под фашистскими лозунгами на Донбасс убивать мирных сограждан, в перевернутой реальности становятся «воинами света», несущими мир и счастье народу, освободителями угнетенного народа. Армия Украины, которая много лет убивает мирных граждан собственной страны, вдруг оказывается последним оплотом независимости государства и героически сражается с превосходящими по мощи войсками агрессора — России.



Даже герои Украины, на которых призывают равняться молодежь, при ближайшем рассмотрении оказываются всего лишь украинскими баронами Мюнхгаузенами, подвиги которых состоят только в том, что грамотно и красиво расписали журналисты или командиры.



Многие читали про «героя-партизана», который, по первоначальной версии, за которую получил от президента Порошенко звезду Героя Украины, подорвал себя гранатой, но при этом ему почему-то всего лишь оторвало кисти рук и повредило глаза. Вторая версия, которая появилась позже, после того как над подвигом стали смеяться «ветераны АТО», выглядит не менее экзотично. Подорвался на мине, когда переходил линию соприкосновения! Это, наверное, первый случай в истории войн, когда диверсант спасался от погони, уходя тайными тропами… на руках! Иначе такие ранения просто не объяснить.



Даже то, что вроде бы нельзя вывернуть, на Украине успешно выворачивается легко и принимается на веру большинством граждан. Закрыли корпорацию «Антонов» и перестали производить самолеты? Так это тупиковый путь развития авиации. Будущее за малой авиацией. Уезжают самые трудоспособные и активные на заработки в другие страны… Так они возрождают украинскую экономику своими переводами! Заробитчане — доноры валюты для Украины!



Последним достижением украинской пропаганды можно считать… ленд-лиз! Война, которую ведут ВСУ и каратели на Донбассе, скоро по срокам сравняется со Второй мировой. Великую Отечественную Украина уже переплюнула. Наверное, это обстоятельство и вызвало ассоциации у местных журналистов.



Короче говоря, все чаще и чаще в украинской прессе стали называть поставки вооружения и военной техники новым ленд-лизом. Вот пример из одного из таких опусов: «…американская помощь Украине чем-то напоминает американский же ленд-лиз в годы Второй мировой войны (конечно, куда в более скромных объемах). На одном ленд-лизе ту войну выиграть было невозможно. Но удалось ли бы ее выиграть без ленд-лиза?»



Нас не доят! Это массаж вымени

Посмотрим сообщения украинского МО о поставках вооружения, оборудования и техники за прошедшие годы. Количество стран, которые продают свое старое, оставшееся ещё со времен СССР вооружение Украине, действительно вызывает уважение. Украинский ленд-лиз так или иначе кормит 21 (!) страну. Главным поставщиком, естественно, являются Соединенные Штаты. Правда, поставляют американцы не советское оборудование и оружие, а своё, снятое с вооружения армии США.



По данным украинского МО, за пять лет гражданской войны в благодетелях Украины отметились Великобритания, Франция, Канада, Италия, Словакия, Литва, Латвия, Польша, Норвегия, Нидерланды, Испания, Дания, Швейцария, Швеция, Албания, Чехия, Австралия, Турция и даже Япония и Китай.



К чести большинства этих государств, за исключением, наверное, самых любимых украинских друзей из Балтии и Польши, они поставляли действительно необходимое на войне, но не оружие. Это униформа, средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование, сухие пайки, автомобили, радиостанции и тому подобное. Наверное, единственным, связанным с убийством товаром, поставляемым из этих стран, были приборы ночного видения и тепловизоры.



Если суммировать все поставки из этих стран, по за пять лет набежит достаточно серьезная, но почти незаметная на фоне США сумма: 62,5 млн. $. Согласитесь, для военных поставок это мизер. И ещё, как бы мы ни относились к воюющим сторонам, поставки медикаментов и оборудования, которое спасает чью-то жизнь, — это по-человечески.



Да, перечисленные и «забытые» автором страны зарабатывают на войне. Можно сколько угодно говорить об аморальности этих действий, но классическое «ничего личного, просто бизнес» работает. Более того, упрекать эти страны в том, что они что-то там нарушают, как-то не получается. Просто потому, что с их стороны можно тоже услышать упреки по поводу наших поставок гуманитарной помощи, по поводу работы наших волонтеров и так далее.





[h3]Как правильно поймать Винни-Пуха[/h3

Вы, наверное, заметили, что «великую заокеанскую державу» я вывел за скобки в предыдущей части. Это не какое-то особое отношение к американцам или уважение к суммам, которые тратят США на помощь Украине. Соединенные Штаты выделены мною по другой причине. Всё дело в том, что они ведут совсем другую игру на Украине. Заработать пару десятков или пару сотен миллионов долларов на войне украинцев против украинцев для американцев мелко.



При постоянных разговорах о помощи бедным украинцам в борьбе с агрессорами из России американцы играют свою партию, мало похожую на помощь. Проще говоря, США сегодня выступают для Украины в роли паука. Искусно плетут сеть, в которую мягко вталкивают Украину, при этом нить для этой сети оплачивают сами украинцы.



Сегодня происходит примерно то же, что происходило в известной сказке про Винни-Пуха в эпизоде о походе Пятачка и медвежонка в гости к кролику. Американцы кормят Украину под красивые речи о помощи, а сами внимательно смотрят на диаметр живота. Пройдет в отверстие входа медведь или застрянет и будет в полной власти гостеприимного кролика.



За пять лет, с 2014 по 2019 год, США оказали помощь Украине на общую сумму 376 млн. $. На первый взгляд, сумма серьезная, украинская армия должна действительно стать мощнее. Да и номенклатура поставок достаточно интересна: средства связи, оборудование для кибербезопасности, РЛС для контрбатарейной борьбы, медицинское оборудование для госпиталей в зоне боевых действий, приборы ночного видения, тепловизоры, ПТРК Javelin, бронеавтомобили HMMWV, быстроходные лодки для береговой охраны, два списанных корабля типа Island и другое.



Внушительно, но если внимательно посмотреть на то, что поставлялось, получается совсем не страшно. Старые списанные бронемашины Hummer, такие же списанные корабли типа Island, ПТРК, которые запрещено использовать на Донбассе.



Более того, если изменить ракурс, мы увидим ещё более интересную картину. Американская помощь процентов на 80 вообще не предназначена для Украины. Даже шелеста американских купюр украинцам не услышать.



Прекрасным примером может служить «расклад» тех 250 млн. $, которые Трамп сначала заблокировал, затем, в этом году, разблокировал. Так вот, по плану американцев на покупку вооружения там предназначены всего 50 млн. $, остальные 200 млн. $ пойдут на подготовку военнослужащих, развитие логистического обеспечения, разведывательную поддержку частей украинской армии и т. д.



"Помощь в виде средств не предоставляется, а поступает в рамках сотрудничества ВСУ со странами-партнерами исключительно в виде имущества и услуг".



Это официальное заявление Генерального штаба ВСУ.



Получается, Соединенные Штаты поставляют имущество за счет украинцев, избавляются от старой техники и вооружения, при этом загоняя украинцев в долговую яму, из которой стране уже не выбраться. Понятно, что делается это с целью создать на границах России дополнительный источник опасности, дополнительный очаг напряженности., которым легко было бы управлять из-за океана.



Приход нового президента и молодого правительства ещё недавно предполагал резкое изменение политического курса страны. Однако уже сегодня видно, что понимания ситуации у Зеленского нет. Расставленные умелыми ловчими из Вашингтона сети экономической и политической зависимости от США ему не преодолеть. А «современный ленд-лиз» для Украины — это всего лишь одна из нитей, из которых сплетен силок для украинцев… Украина часто удивляет нас неожиданным взглядом на бесспорные вещи. Более того, иногда кажется, что сознание украинцев вывернуто наизнанку. Достаточно открыть любое СМИ этой страны и сразу погружаешься в мир иллюзий, в мир, в котором всё вывернуто, извращено и имеет прямо противоположный человеческому смысл.Те, кто пришел под знаменами карательных батальонов и под фашистскими лозунгами на Донбасс убивать мирных сограждан, в перевернутой реальности становятся «воинами света», несущими мир и счастье народу, освободителями угнетенного народа. Армия Украины, которая много лет убивает мирных граждан собственной страны, вдруг оказывается последним оплотом независимости государства и героически сражается с превосходящими по мощи войсками агрессора — России.Даже герои Украины, на которых призывают равняться молодежь, при ближайшем рассмотрении оказываются всего лишь украинскими баронами Мюнхгаузенами, подвиги которых состоят только в том, что грамотно и красиво расписали журналисты или командиры.Многие читали про «героя-партизана», который, по первоначальной версии, за которую получил от президента Порошенко звезду Героя Украины, подорвал себя гранатой, но при этом ему почему-то всего лишь оторвало кисти рук и повредило глаза. Вторая версия, которая появилась позже, после того как над подвигом стали смеяться «ветераны АТО», выглядит не менее экзотично. Подорвался на мине, когда переходил линию соприкосновения! Это, наверное, первый случай в истории войн, когда диверсант спасался от погони, уходя тайными тропами… на руках! Иначе такие ранения просто не объяснить.Даже то, что вроде бы нельзя вывернуть, на Украине успешно выворачивается легко и принимается на веру большинством граждан. Закрыли корпорацию «Антонов» и перестали производить самолеты? Так это тупиковый путь развития авиации. Будущее за малой авиацией. Уезжают самые трудоспособные и активные на заработки в другие страны… Так они возрождают украинскую экономику своими переводами! Заробитчане — доноры валюты для Украины!Последним достижением украинской пропаганды можно считать… ленд-лиз! Война, которую ведут ВСУ и каратели на Донбассе, скоро по срокам сравняется со Второй мировой. Великую Отечественную Украина уже переплюнула. Наверное, это обстоятельство и вызвало ассоциации у местных журналистов.Короче говоря, все чаще и чаще в украинской прессе стали называть поставки вооружения и военной техники новым ленд-лизом. Вот пример из одного из таких опусов: «…американская помощь Украине чем-то напоминает американский же ленд-лиз в годы Второй мировой войны (конечно, куда в более скромных объемах). На одном ленд-лизе ту войну выиграть было невозможно. Но удалось ли бы ее выиграть без ленд-лиза?»Посмотрим сообщения украинского МО о поставках вооружения, оборудования и техники за прошедшие годы. Количество стран, которые продают свое старое, оставшееся ещё со времен СССР вооружение Украине, действительно вызывает уважение. Украинский ленд-лиз так или иначе кормит 21 (!) страну. Главным поставщиком, естественно, являются Соединенные Штаты. Правда, поставляют американцы не советское оборудование и оружие, а своё, снятое с вооружения армии США.По данным украинского МО, за пять лет гражданской войны в благодетелях Украины отметились Великобритания, Франция, Канада, Италия, Словакия, Литва, Латвия, Польша, Норвегия, Нидерланды, Испания, Дания, Швейцария, Швеция, Албания, Чехия, Австралия, Турция и даже Япония и Китай.К чести большинства этих государств, за исключением, наверное, самых любимых украинских друзей из Балтии и Польши, они поставляли действительно необходимое на войне, но не оружие. Это униформа, средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование, сухие пайки, автомобили, радиостанции и тому подобное. Наверное, единственным, связанным с убийством товаром, поставляемым из этих стран, были приборы ночного видения и тепловизоры.Если суммировать все поставки из этих стран, по за пять лет набежит достаточно серьезная, но почти незаметная на фоне США сумма: 62,5 млн. $. Согласитесь, для военных поставок это мизер. И ещё, как бы мы ни относились к воюющим сторонам, поставки медикаментов и оборудования, которое спасает чью-то жизнь, — это по-человечески.Да, перечисленные и «забытые» автором страны зарабатывают на войне. Можно сколько угодно говорить об аморальности этих действий, но классическое «ничего личного, просто бизнес» работает. Более того, упрекать эти страны в том, что они что-то там нарушают, как-то не получается. Просто потому, что с их стороны можно тоже услышать упреки по поводу наших поставок гуманитарной помощи, по поводу работы наших волонтеров и так далее.[h3]Как правильно поймать Винни-Пуха[/h3Вы, наверное, заметили, что «великую заокеанскую державу» я вывел за скобки в предыдущей части. Это не какое-то особое отношение к американцам или уважение к суммам, которые тратят США на помощь Украине. Соединенные Штаты выделены мною по другой причине. Всё дело в том, что они ведут совсем другую игру на Украине. Заработать пару десятков или пару сотен миллионов долларов на войне украинцев против украинцев для американцев мелко.При постоянных разговорах о помощи бедным украинцам в борьбе с агрессорами из России американцы играют свою партию, мало похожую на помощь. Проще говоря, США сегодня выступают для Украины в роли паука. Искусно плетут сеть, в которую мягко вталкивают Украину, при этом нить для этой сети оплачивают сами украинцы.Сегодня происходит примерно то же, что происходило в известной сказке про Винни-Пуха в эпизоде о походе Пятачка и медвежонка в гости к кролику. Американцы кормят Украину под красивые речи о помощи, а сами внимательно смотрят на диаметр живота. Пройдет в отверстие входа медведь или застрянет и будет в полной власти гостеприимного кролика.За пять лет, с 2014 по 2019 год, США оказали помощь Украине на общую сумму 376 млн. $. На первый взгляд, сумма серьезная, украинская армия должна действительно стать мощнее. Да и номенклатура поставок достаточно интересна: средства связи, оборудование для кибербезопасности, РЛС для контрбатарейной борьбы, медицинское оборудование для госпиталей в зоне боевых действий, приборы ночного видения, тепловизоры, ПТРК Javelin, бронеавтомобили HMMWV, быстроходные лодки для береговой охраны, два списанных корабля типа Island и другое.Внушительно, но если внимательно посмотреть на то, что поставлялось, получается совсем не страшно. Старые списанные бронемашины Hummer, такие же списанные корабли типа Island, ПТРК, которые запрещено использовать на Донбассе.Более того, если изменить ракурс, мы увидим ещё более интересную картину. Американская помощь процентов на 80 вообще не предназначена для Украины. Даже шелеста американских купюр украинцам не услышать.Прекрасным примером может служить «расклад» тех 250 млн. $, которые Трамп сначала заблокировал, затем, в этом году, разблокировал. Так вот, по плану американцев на покупку вооружения там предназначены всего 50 млн. $, остальные 200 млн. $ пойдут на подготовку военнослужащих, развитие логистического обеспечения, разведывательную поддержку частей украинской армии и т. д.Это официальное заявление Генерального штаба ВСУ.Получается, Соединенные Штаты поставляют имущество за счет украинцев, избавляются от старой техники и вооружения, при этом загоняя украинцев в долговую яму, из которой стране уже не выбраться. Понятно, что делается это с целью создать на границах России дополнительный источник опасности, дополнительный очаг напряженности., которым легко было бы управлять из-за океана.Приход нового президента и молодого правительства ещё недавно предполагал резкое изменение политического курса страны. Однако уже сегодня видно, что понимания ситуации у Зеленского нет. Расставленные умелыми ловчими из Вашингтона сети экономической и политической зависимости от США ему не преодолеть. А «современный ленд-лиз» для Украины — это всего лишь одна из нитей, из которых сплетен силок для украинцев… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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