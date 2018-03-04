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Главная / В мире

Лекарство от мороза: в Великобритании ожидают новую партию российского газа

04 марта 2018, 11:09  •  358 • В мире
Великобритания в ближайшее время должна получить крупную поставку сжиженного природного газа из России, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники. Как отмечает издание, Лондон столкнулся с дефицитом газа из-за аномальных холодов. Кроме того, Россия провела переговоры в сфере энергетического сотрудничества с Еврокомиссией на фоне газового спора с Украиной. В Брюсселе признали, что Москва полностью выполняет обязательства по поставке и транзиту газа в ЕС. В Министерстве энергетики РФ также подчеркнули, что европейским потребителям ничто не угрожает до момента расторжения контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» в судебном порядке. Как развивается партнёрство России и Европы — в материале RT.
 
Ямало-Ненецкий автономный округ, завод «Ямал СПГ» Reuters
 

Дефицит газа в Британии

 

В субботу, 3 марта, издание The Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Россия поставит в Великобританию партию сжиженного природного газа (СПГ).

Компания «Новатэк» (основной владелец российского завода «Ямал-СПГ») и нидерландская Royal Dutch Shell, доставляющая топливо в Соединённое Королевство, не стали комментировать эту информацию.

По данным издания, уже на выходных судно Royal Dutch Shell получит груз с российского корабля, а во вторник, 6 марта, газ будет доставлен в порт Милфорд Хейвен в Уэльсе. Там СПГ регазифицируют и закачают в британскую энергетическую сеть.

  • В Великобритании установились аномальные холода
  • globallookpress.com

Из-за аномальных холодов в Британии значительно возросли расходы газа, который используется для отопления жилых домов и квартир. Как отмечает газета, цена на голубое топливо достигла максимума за последние 12 лет. В четверг, 1 марта, компания National Grid, обслуживающая британскую газораспределительную систему, констатировала, что впервые за 8 лет столкнулась с дефицитом газовых поставок.

Из-за морозов и снегопадов, установившихся в Великобритании, экономика страны, по оценке газеты The Observer, несёт убытки около £1 млрд ($1,38 млрд) в сутки.

 «Транзит по-прежнему надёжен»

 

Несмотря на газовый спор между Москвой и Киевом, поставки и транзит российского топлива в Евросоюз выполняются в полном объёме. Об этом заявила ТАСС официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

«Все существующие обязательства по поставкам и транзиту (российского. RT) газа в ЕС продолжают выполняться в полном объёме, — отметила она. — Мы продолжаем пристально следить за ситуацией, чтобы гарантировать, что транзит российского газа через Украину, который является приоритетным для нас, всё время находился в безопасности».

В субботу, 3 марта, состоялись телефонные переговоры замглавы ЕК Мароша Шефчовича с министрами энергетики России и Украины, а также с руководством «Нафтогаза». Москва подчеркнула своё намерение разорвать контракты с украинской стороной.

«В этой ситуации Еврокомиссия призывает обе стороны начать диалог для поиска удовлетворительного решения этого вопроса. Еврокомиссия готова выступить посредником в трёхсторонних переговорах, которые в прошлом продемонстрировали свою эффективность для преодоления разногласий между сторонами (Россией и Украиной. RT)», — подчеркнула Итконен.

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Как сообщил ТАСС представитель Министерства энергетики России, глава ведомства Александр Новак заверил зампредседателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича, что газовому транзиту в ЕС «ничто не угрожает и он будет продолжаться в бесперебойном режиме».

«Министр Новак заверил (Шефчовича. RT), что транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остаётся таким же надёжным, как и в прошлом, — сказал представитель ведомства. — До момента расторжения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» в судебном порядке транзиту газа через Украину ничто не угрожает».

В пятницу глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что 2 марта компания установила новый рекорд поставок в Европу — 718 млн куб. м. При этом в феврале 2018 года компания также показала впечатляющие результаты. За месяц в дальнее зарубежье был экспортирован максимальный для этого месяца объём газа — 17,4 млрд куб. м.

 

Реверс из Европы 

 

В субботу словацкая газораспределительная компания Eustream увеличила реверсные поставки топлива на Украину. Так, 3 марта в страну поступило 16,9 млн куб. м газа. Для сравнения: в пятницу из Словакии на Украину прокачали всего 1,9 млн куб. м, а  в четверг — 2,5 млн куб. м. Также Киев закупает топливо у Польши и Венгрии.

  • Президент Украины Пётр Порошенко посещает «Укртрансгаз»
  • Reuters

Президент Украины Пётр Порошенко уже заявил, что стране удалось покрыть дефицит голубого топлива за счёт поставок из ЕС.

 «На сегодня ситуация с газом уже не критическая, у нас идут поставки газа из Европы, дефицит газа уже покрыт​​​... Мы имеем достаточно газа в хранилищах. Система уже стабилизирована», — заявил Порошенко в субботу в эфире телеканала «112 Украина».

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Накануне «Газпром» приступил к расторжению контрактов с украинской стороной.

 «Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины». И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску «Газпрома» абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров», — заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

В пятницу, 2 марта, глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о решении разорвать соглашения с Киевом, поскольку ранее Стокгольмский арбитраж принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа «Нафтогазом». Судьи аргументировали вердикт резким ухудшением состояния украинской экономики.

Москва уверена, что в сложившихся обстоятельствах баланс интересов сторон существенно нарушен. По словам Миллера, «Газпром» категорически против того, чтобы за его счёт решались экономические проблемы Украины.

   

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