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Лекарство хуже болезни: как NYT попыталась «оспорить» видеозапись сжигания Библии с помощью фейковой новости

13 августа 2020, 11:15  •  44 • В мире
Ряд мейнстримных СМИ США объявили сделанную агентством Ruptly видеозапись, на которой протестующие в Портленде сжигают Библии, «российской дезинформацией». Ролик публиковался в неотредактированном виде, без трактовки, однако газета The New York Times попыталась поставить подлинность записи под сомнение. При этом другие американские издания также упомянули в своих материалах инцидент с Библиями ещё до публикации сюжета Ruptly.
 
© Ruptly
 

Мейнстримные СМИ объявили сделанную агентством Ruptly видеозапись, на которой протестующие в Портленде сжигают Библии, «российской дезинформацией». Опубликованный в неотредактированном виде ролик стал вирусным, но The New York Times на него ответили фейковой новостью в манипулятивном и вероломном стиле «казнить гонца».

На оригинальной записи продолжительностью менее полутора минут демонстранты собираются вокруг горящей Библии и, скандируя «К чёрту Трампа!», аккуратно кладут сверху американский флаг. Некоторые из них потирают руки над костерком, изображая, будто греются над пожирающим книгу пламенем. Это полутораминутное видео  было частью четырёхчасовой прямой трансляции.

Данные кадры подливают масла в огонь (простите за невольный каламбур), ведь кое-где участников движения BLM уже критикуют за антиамериканские настроения и покушение на дорогие сердцу национальные и религиозные символы. Впрочем, агентство Ruptly не пыталось трактовать видеозапись и лишь дало примечание, что она была снята на 65-й день протестов — после того, как сотрудники федеральных органов оставили здание суда. Кадры говорят сами за себя.

Однако, согласно The New York Times, моментальное распространение видео по соцсетям и консервативной инфосфере объясняется не тем, что интересная история нашла отклик у сторонников соответствующих политических взглядов, а намеренной пропагандой Кремля: «один из первых вирусных хитов российской дезинформации в рамках [американских] президентских выборов 2020 года».

«Как Россия раздула недостоверную историю о протестах в Портленде и как эта история разлетелась по американским СМИ. Мэттью Розенберг и я погружаемся в мир дезинформации», — гласит заголовок.

How Russia amplified a misleading story about the Portland protests and how it spread in American media. @AllMattNYT and I take a dive into the world of disinfo. https://t.co/EU5nxEVCM0

— Julian E. Barnes (@julianbarnes) August 11, 2020

The New York Times напрямую не обвиняет оператора Ruptly в фальсификации видео, однако прикладывает максимум усилий, чтобы поставить подлинность ролика под сомнение. Правда, настаивает издание, «была куда более прозаичной», чем может показаться из обилия громких заголовков.

Как написали в The New York Times, мало того, что костёр развели «далеко в стороне от основного действа», что, по утверждению издания, очевидно из того, как «выглядит и звучит» видеоряд, но и само действо вряд ли можно назвать таким шокирующим, как его выставляют: «несколько из многих тысяч протестующих, судя по всему, сожгли одну Библию — возможно, две — лишь для того, чтобы разжечь костёр побольше».

Всё остальное, по их предположениям, — это российская дезинформация, а консервативные политические эксперты, которые «заглотили наживку» и дали материалу ход, — полезные идиоты, обманутые этими пресловутыми разжигателями розни. Дело закрыто?

Эта незамысловатая моралистская драма вызывает больше вопросов, чем даёт ответов, и первый из вопросов: сколько Библий допускается сжечь во время «мирного» протеста?

Видеозапись Ruptly не подвергалась монтажу, и её изначальное название «65-й день протестов: протестующие в Портленде сжигают Библию и американский флаг» просто описывает её содержание. В описании к видео домыслов не больше, чем в названии. Независимо от того, в какой стране находится информационное агентство, вряд ли его можно винить в том, что зрители усмотрели в его видео. Впрочем, на «дезинформацию» это совсем не тянет: с конца июля до начала августа Ruptly всего сняли в Портленде 1900 минут видеоматериалов, запечатлевших все аспекты демонстраций. На одном ставшем вирусным ролике видно, как сотрудники федеральных органов борются с женщиной и валят её на землю. Это видео набрало 5,2 млн просмотров.

Консервативный провокатор из соцсетей Иэн Майлз Чон заявил, что «левые активисты» принесли «стопку Библий» для разжигания ритуального кострища перед судом в Портленде. Его слова подхватили все — от сенатора-республиканца Теда Круза до сына президента, Дональда Трампа — младшего. Но для The New York Times это не имеет значения: всё последующее освещение этого события — плод ядовитого (читай: русского) дерева.

«Левые активисты принесли стопку Библий, чтобы сжечь их перед зданием федерального суда в Портленде», — пишет Иэн Майлз Чон.

Left-wing activists bring a stack of Bibles to burn in front of the federal courthouse in Portland. https://t.co/lYWY0x8n8P

— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 1, 2020

Но только вот Ruptly было не единственным агентством, снявшим произошедшее. New York Post сняли собственный сюжет о сжигании Библии и флага, а связанный с CBS местный телеканал KOIN написал об этом в текстовой трансляции, посвящённой протесту, ещё до того, как Ruptly опубликовало свой ролик.

Теперь мейнстримные СМИ нередко вступаются за членов движения антифа, когда они совершают действия, вызывающие насторожённость. Так, в Buzzfeed вышла пространная статья в защиту «рейда» сторонников движения «Жизни темнокожих имеет значение» на баптистскую церковь «Благодать» в городе Трой, штат Нью-Йорк. В статье подробно излагаются «предвзятые» взгляды пастора, что наводит на мысль об оправдании изданием бесцеремонного вторжения толпы кричащих демонстрантов в церковь.

К слову, ролик, запечатлевший события, ретвитнул и RT, так что этот сюжет тоже стоит отнести к дезинформации.

Неправильно употребляя термин «дезинформация» в научных статьях и аморальных «экспериментах», учёные и самопровозглашённые эксперты в вопросах пропаганды незаметно проталкивают новое его определение — «вид изложения фактов, служащий целям» неугодных США правительств. Его радостно подхватили и мейнстримные СМИ. В итоге в последнее время — да ещё и в преддверии президентских выборов в США, от которых нас отделяют всего несколько месяцев, — сам контент с каждым днём становится всё менее значимым. О том, заслуживает ли информация доверия, судят лишь по гонцу.

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