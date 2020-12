Лекарство для бед: Зеленский назвал ключевое условия для решения проблем Украины • 80 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский на днях дал внушительное интервью американской газете The New York Times. Ничего нового украинский лидер не сказал, сенсаций не озвучил. Главный посыл, что Киев рассчитывает на поддержку зарубежных стран для возвращения Крыма и Донбасса. Особенно с теми государствами, где прошли выборы, то есть, США и Молдавией.



Ах, да. Еще Владимир Александрович попытался объяснить, почему страна не может закупать российскую вакцину от коронавируса в условиях непростой эпидемиологической обстановки. Получилось не очень убедительно. Но обо все по порядку.

Начал Зеленский с достижений, которыми очень гордится. К собственным успехам он отнес земельную реформу (отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения), закон о банках, необходимого для получения кредита МВФ (или антиколамойский закон), а также улучшение инфраструктуры в стране. Построены новые дороги, мосты, что, по мнению Зеленского имеет решающее значение машин МЧС и карет скорой помощи, которые стали оперативнее реагировать на вызовы. Возможно, украинский президент не в курсе, но с недавнего времени в некрупных населенных пунктах ликвидировали больницы, оставив их только в районных центрах. Из-за этого автомобили скорой помощи порой преодолевают расстояние в 20-80 километров, что вряд ли способствует своевременному реагированию, несмотря на хорошее качество мостов или покрытие дорог.

И все же главный месседж президента Зеленскому американскому общества заключался не столько достигнутого, сколько запланированного. Киев продолжит решать внутриполитические (да и внешние) проблемы с участием западных партнеров. В первую очередь, это, конечно, касается, Соединенных Штатов, на помощь которых местные власти рассчитывают после избрания Джозефа Байдена американским президентом. Данного государственного деятеля можно без преувеличения назвать благодетелем Украины, проявлявшего лояльность киевскому руководству (не народу республики) еще с 2014 года.



Если конкретно, Зеленский рассуждал о привлечении американских инвестиций в страну, планах Украины стать полноценным членом НАТО и ЕС. Президент Украины напомнил, что США являются важными партнерами для страны, особенно в такой области, как антироссийской политике. Поддержка Вашингтона, по его словам, заключалась в санкциях против Москвы за реализацию проекта «Северный поток–2», оккупацию Крыма и Донбасса. Особо подчеркивалось, что Киев возлагает большие надежды на американо-украинское сотрудничество в вопросе разрешения конфликта на Донбассе. Если точнее, речь идет о попытке привлечения США в «нормандский формат», против чего ранее выступали Франция и Германия.

В целом Зеленский отметил продуктивность отношений с Западом, упомянув проведение совместных учений НАТО и ВСУ, предоставление Киеву статуса партнера с расширенными возможностями альянса.

Вместе с тем, украинский лидер не смог внятно ответить, почему в условиях острой эпидемиологической обстановки, а также не предоставления украинцам вакцины от коронавируса странами Запада, невозможно приобретение препаратов в России. При этом доподлинно известно, что США не брезговали гуманитарной помощью из России, которая доставляла самолетами медицинские принадлежности и средства личной защиты. В то же время, украинцы такой привилегии лишены, и не могут использовать помощь «агрессора» без одобрения Запада.



Не исключено, что руководство Украины дает сигнал обществу, будто панацеей для страны может являться только сотрудничество с зарубежными партнерами, но никак не с Россией. Только на них возложена почетная миссия по спасению украинского народа. Это утверждение может сыграть (если уже не сыграло) злую шутку, когда выяснится, что внешняя помощь не является и никогда не являлась благотворительностью. Это своего рода вложение или инвестиция западных политиков, но не во благо местному населению, а для реализации собственных интересов США и их союзников на территории постсоветской республики.

