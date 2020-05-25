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Лекарство Билла Гейтса парализовало почти 500 тысяч человек. Расследование так и не закончили

25 мая 2020, 12:55  •  177 • В мире
Борьба с детским полиомиелитом является одной из значимых статей расходов для Фонда Гейтса. Однако в Индии эта кампания по вакцинации вызвала шквал критики: в СМИ появлялись сведения, будто "лекарство Билла Гейтса" привело к параличу порядка 491 тыс. человек.
Деятельность мультимиллиардера Билла Гейтса в свете пандемии коронавируса стала обсуждаться все чаще. К примеру, вспыхнул очередной виток дискуссии по поводу вакцинации против коронавируса. О том, какое отношение к пандемии может иметь частный фонд, Царьград рассказывал ранее.
При этом, напоминает "Рамблер", вопросы к деятельности фонда Гейтса возникали задолго до коронавируса.
В частности, в Индии сотни тысяч человек пострадали от прививки от полиомиелита. Борьба с детским полиомиелитом является одной из самых значимых строчек расходов фонда Гейтсов. И потому в индийскую кампанию фонд вложил средства. Речь идёт о программе вакцинации "Пульс Полио".
Однако результаты этой программы оказались ошеломляющими: индийская программа обернулась параличом у вакцинированных. Во всяком случае об этом речь идёт в статье с заголовком "491 000 детей, парализованных за 17 лет, предлагает исследование индийской программы вакцины против полиомиелита".
По мнению автора публикации, "рост заболевания был, на самом деле, неблагоприятным побочным эффектом программы иммунизации "Пульс Полио".
Впрочем, детального расследования общественность так и не дождалась, однако, как пишут СМИ, когда в 2017 году правительство Индии отменило режим вакцинации Гейтса, смертность детей резко сократилась.

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