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Лекарства нет, но вы держитесь? ВИЧ в России выходит из-под контроля пугают активисты, эксперт винит скупость чиновников

01 августа 2019, 17:09  •  59 • Политика
Лекарства нет, но вы держитесь? В России могут быть сорваны курсы лечения ВИЧ-пациентов из-за проблем с конкурсами на закупку препаратов. Больные и активисты уже бьют тревогу, называя ситуацию "беспрецедентной", а также требуют от правительства страны найти выход из кризиса. Эксперты же винят во всем скупость чиновников.
В России выявлены проблем с закупками препарата, который необходим для лечения ВИЧ-инфицированных. Об этом сообщил журналистам глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Он рассказал о том, что запасы препарата "Ламивудин" подходят к концу. Данный препарат является одним из трех, на которых базируется все основные курс лечения.
Проблема заключается в том, что попытки организовать конкурс на закупки уже трижды проваливались. Это связано с тем, что компании перестали участвовать в аукционах на невыгодных для себя условиях.
Если раньше Минздрав России выигрывал за счет снижения стоимости лечения, то теперь ему придется наращивать объемы финансирования. Несмотря на это, Покровский все же надеется на урегулирование проблемы, напоминая, что всего в России наблюдается около 900 тысяч ВИЧ-инфицированных, а полные курсы лечения закуплены на 400 тысяч пациентов.
Как передает "Интерфакс", в Минздраве России указали на то, что 26 июля 21019 года был заключен госконтракт на поставки "Ламивудина". Первая часть партии будет поставлена до 1 сентября, а полностью препарат отгрузят к ноябрю.
Для решения проблемы с аукционами было принято решение о дроблении лотов. Новые конкурсы пройдут в августе.
"Средний товарный запас лекарственного препарата "Ламивудин" 300 мг по субъектам Российской Федерации составляет 2,1 месяца, "Ламивудин" 150 мг - 3,6 месяца", - пояснили чиновники.
В стороне не осталось и движение "Пациентский контроль", которое потребовало от премьер-министра Дмитрия Медведева урегулировать "беспрецедентную ситуацию", из-за которых у больных может выработаться лекарственная устойчивость вируса.

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