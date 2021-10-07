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Лекарства без рецепта онлайн: в России начинают эксперимент

07 октября 2021, 15:40  •  76 • Политика
В России планируют начать эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в России выбрали регионы, где с 1 января 2022 года начнётся эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами.
Пилотными решено сделать Москву, Подмосковье, а также Белгородскую область.
Напомним, торговля рецептурными лекарствами в режиме онлайн предлагается в поправках в закон "Об обращении лекарственных средств". Поправки были разработаны Министерством экономического развития России в июне этого года. В продажу онлайн могут поступать любые препараты, за исключением признанных сильнодействующими, наркотическими или психотропными.

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