|
Leica за 3 млн долларов: Одну из первых фотокамер продали на аукционе в Вене
12 марта 2018, 11:09 • 69 • В мире
Одна из первых фотокамер Leica продана на аукционе в Вене за 3 млн долларов.
На аукционе Westlicht в Вене продали первую фотокамеру Leica за рекордные 2,976 долларов. Известно, что лот приобрел себе частный коллекционер из Азии.
По данным организатора аукциона, данная камера была создана основателем бренда Leica Эрнстом Лейтцем в 1923 году. Примечательно, что ее создание пришлось на два года раньше, чем выпуск первых серийных аппаратов Leica.
Теперь, по итогам торгов, это самый дорогой аппарат в мире, который продали за эти деньги.
Подпишитесь на нас
69
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
07 марта 2018, 04:24
|
05 марта 2018, 23:09
|
09 марта 2018, 16:52
|
08 марта 2018, 03:09
|
09 марта 2018, 14:39
|
11 марта 2018, 09:09
|
06 марта 2018, 08:54