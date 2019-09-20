Легойда увидел "сигнал о вменяемости" Киева в возврате гражданства Украины епископу Гедеону

Ранее окружной административный суд города Киева обязал Государственную миграционную службу вернуть украинское гражданство епископу Макаровскому Гедеону, викарию Киевской епархии, наместнику Десятинного монастыря Киева.

В решении суда говорится, что административный иск Харона Юрия Самуиловича полностью удовлетворен. Решение об отмене гражданства Украины в отношении владыки Гедеона признано "противоправным" и отменяется.

Киевский суд обязал Управление Государственной миграционной службы в Волынской области внести информацию об отмене решения о лишении гражданства епископа Гедеона в соответствующие реестры и базы данных. Кроме того, владыке решено возместить денежные затраты на судебный сбор.

Напомним, в феврале 2019 года епископ канонической Украинской Православной Церкви Гедеон (Харон) без объяснения причин был задержан сотрудниками СБУ в аэропорту Киева Борисполь, после чего депортирован из Украины. Так его наказали за то, что он прилетел из США и ознакомил Конгресс с фактами дискриминации властями Украины канонической Церкви.