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Легойда увидел "сигнал о вменяемости" Киева в возврате гражданства Украины епископу Гедеону
20 сентября 2019, 19:39 • 108 • В мире
Решение Киевского административного суда вернуть отмененное гражданство Украины епископу Макаровскому Гедеону можно считать важным сигналом "о вменяемости нынешней государственной власти Украины". Об этом написал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда в своем телеграм-канале.
Ранее окружной административный суд города Киева обязал Государственную миграционную службу вернуть украинское гражданство епископу Макаровскому Гедеону, викарию Киевской епархии, наместнику Десятинного монастыря Киева.
В решении суда говорится, что административный иск Харона Юрия Самуиловича полностью удовлетворен. Решение об отмене гражданства Украины в отношении владыки Гедеона признано "противоправным" и отменяется.
Киевский суд обязал Управление Государственной миграционной службы в Волынской области внести информацию об отмене решения о лишении гражданства епископа Гедеона в соответствующие реестры и базы данных. Кроме того, владыке решено возместить денежные затраты на судебный сбор.
Напомним, в феврале 2019 года епископ канонической Украинской Православной Церкви Гедеон (Харон) без объяснения причин был задержан сотрудниками СБУ в аэропорту Киева Борисполь, после чего депортирован из Украины. Так его наказали за то, что он прилетел из США и ознакомил Конгресс с фактами дискриминации властями Украины канонической Церкви.
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