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Легкоатлетка Тимановская заявила о предательстве граждан Белоруссии собственным правительством

21 октября 2021, 13:55  •  102 • Политика
Кристина Тимановская. Фото: www.instagram.com / kristi_timanovskaya/
Бежавшая в Польшу спортсменка считает все обвинения безосновательными
Кристина Тимановская продолжает расплачиваться за критику белорусских тренеров во время Олимпийских играх в Токио. Похоже, что терпение спортсменки достигло своего предела, потому что накануне в ее социальных сетях появился пост, в котором она рассказала о травле и ответила злопыхателям. 
"Мне желали болезней и смерти, угрожали сломать руки. По их мнению, я – подстилка, иуда", 
– написала Тимановская, добавив, что никогда прежде не встречалась с таким шквалом негатива. 
При этом бежавшая в Польшу легкоатлетка не понимает, за что именно ее критикуют, ведь, по ее словам, она просто высказалась о халатном отношении тренеров к спортсменам и их подготовке к Играм в Токио. 
Тимановская уверена, что свою родину она не предавала. Напротив, спортсменка считает, что это белорусское правительство предало своих граждан. В конце поста легкоатлетка пожелала своим обидчикам обратиться за психологической помощью или заняться спортом. Якобы это должно открыть им глаза на происходящее в стране. 
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Публикация от |Спортсменка

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