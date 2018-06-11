Легко жить украинской пропаганде! И тяжело — российской • 151 • Аналитика



Наполеону и его маршалам дозволили посмотреть одним глазком на современную Америку.

Маршал Мюрат говорит Наполеону: «Сир, если бы у нас были такие танки, то мы бы не проиграли Ватерлоо».

Маршал Ней говорит: «Сир, если бы у нас были пулеметы, мы бы не проиграли Ватерлоо».

Маршал Груши говорит: «Сир, если бы нам такую авиацию…»



Наполеон перебивает: «Идиоты, если бы у меня была бы такая пресса и телевидение, то мир никогда бы не узнал о Ватерлоо!»



У Порошенко и стаи его единомышленников есть пресса и телевидение, о которых мечтал Наполеон. Виртуальные величайшие победы в борьбе со зловредной Россией и нескончаемый путь Украины к процветанию и счастью. Населению в глаза и в уши вливают такую несусветную пургу, что возникает желание заткнуть киевский фонтан красноречия.







Заставьте же замолчать эту музу! Не знаю, что для этого нужно сделать: обрезать ли провода, расстрелять ли передающую вышку из всех доступных видов оружия, бросить ли в колодец с кабелями интернета бутылку с зажигательной смесью. Будь моя воля, я бы вошел в тайный сговор с украинскими приемщиками металлолома и выкупил бы кабели связи с большой премией от нынешней цены! И оптоволоконные тоже бы покупал. Главное условие: чтоб эти самые сдатчики сдавали их длиной не более метра. Чтоб не было соблазна повторно использовать. И через неделю-другую в стране, которая «под-над усе», будет тихо в телеэфире. Правда, придется заплатить за звенящую тишину.



Нынешнее телевещание во всех странах постсоветского пространства демонстрирует запредельное количество насилия. Детективы следуют за военными драмами, фантастика в жанре антиутопий — за новостями. Все время на экране кого-то режут, взрывают, насилуют, убивают пулями. Если прежде для сюжета художественного криминального боевика достаточно было похитить картину или бриллианты, то ныне в самом затрапезном сериале герои и злодеи убивают сто человек и не теряют при этом аппетита. Отличить героя от злодея практически невозможно ни по поступкам, ни по алгоритму действий, ни по применяемому оружию.



Что после этого всего сообщения об обстреле Горловки! Большинству населения России и всего мира это название ничего не говорит. А между тем г. Горловка имеет население 266.100 человек! Так, наверное, и должны звучать сообщения в военных сводках нашего времени: «Город Донецк, в котором проживает 952 тысячи человек, подвергся артиллерийскому обстрелу». Чтоб каждый, заряжающий на той стороне орудие, помнил о миллионе человек, которых он берет на прицел. Чтобы каждый, кто посылает денежку на украинское воинство, знал, что обрекает на страдания тысячи людей.



Украинская пропаганда легко устроилась: есть военные успехи, значит, скоро макнём бурятов в Байкал, а на кремлёвскую звезду натянем вышиванку. Дело идет плохо – мы есмь чудо-богатыри, которые спасают Европу от нашествия монголов и финно-угоров.



Российская пропаганда в силу различных политических причин стоит нерушимо на единственном тезисе: «Наши бьют». Тезис хороший, но уж слишком короткого действия, недолго работающий. На грабли с надписью «Наших бьют» русская общественность наступила в 1914 году, когда в патриотическом угаре ломанулась защищать сербов от австрийцев. Чем это кончилось для России, не нужно напоминать. Пора пристально посмотреть на состояние пропагандистского аппарата и людей, его обслуживающих. Поглядев, приходишь к печальным выводам. Налицо небольшой пул с давно утраченным интеллектом. Растеряли былую легкость в словесных упражнениях!



А может, не так глупы телевизионные чучела, как хотят показаться, а всё оттого, что высшее руководство России, греясь в лучах народной поддержки, за столько лет не удосужилось придумать внятную идеологическую конструкцию как для Украины, так и для всего мира? Что предложено нашим соседям по планете? США и Польша: совместный спектакль для европейской аудитории



— Давайте все будет, как было при Януковиче!



Нет, это не пройдет.



— Мы — братские народы!



Тоже нет.



— Брат, Крым чей?



Пауза затянулась. Пора взглянуть правде в лицо.



Между капиталистами России и Украины нет никакого антагонизма! Бизнес-интересы определяют тактику и стратегию. А чаще всего власть имущие реагируют на внешние раздражители как лягушка в физическом опыте. Ударили током — дернула лапой. Никакого видимого планирования, никакой последовательной работы на внешнем фронте.



Народная идея «русского мира», идея «русской весны» дала в 2014 году огромный импульс патриотизма. Власть поддержала ее, отреагировав молниеносными военными и политическими действиями. Крым вернулся в лоно отчизны нашей подобно библейскому блудному сыну.



Народ российский отреагировал по-христиански, по-библейски: «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться». Евангелие от Луки. Глава 15.



Но еще раз повторюсь: идея большого русского реванша не может быть поддержана нынешней властью, ибо по факту между отечественными миллиардерами и политиками на Западе нет идеологических разногласий. Попытки В.В. Путина устроить «Европу от Португалии до Тихого океана» была встречена европейскими политиками очень и очень холодно. «Общий дом»? Извините, подвиньтесь, это риторика из археологического прошлого, из перестройки. Об «Общем доме» и «Мире без насилия и границ» европейцы будут говорить с придыханием тогда, когда будет восстановлена Германская Демократическая Республика, компартия Польши под рукоплескания всего прогрессивного человечества займет парламент, а русские танки будут стоять в Будапеште и Праге.



Уже давно сверху заявлено, что у России не может быть национальной идеи в связи с тем, что страна многонациональная. Очень мило, почему тогда не разогнаны кафедры философии и институты изучения проблем современного мира? Раз нет идеи и ее невозможно выдумать сверху, то пользуйтесь тем, что предложила народная мысль. Новая Англия. Часть 1. В гостях у Кольта, Шермана и Марка Твена



Вопросы, поставленные на повестку дня геополитикой, и интересы бизнесменов не всегда совпадают. Газовая труба — хороший аргумент в спорах, но есть вероятность того, что немцы в один прекрасный момент вспомнят про свои запасы угля и угольные бассейны Польши. Тогда они плюнут на экологию и начнут топить тепловые энергетические станции добытым в Силезии углем. Или присобачат какие-нибудь хитрые стекла на свои солнечные батареи и начнут пользоваться солнечным светом с утроенной энергией.



Мир меняется стремительно, и люди не всегда поспевают за изменениями. Искренне недоумевают российские олигархи, когда попадают под санкции. Дескать, нас за що? Мы живем с семьями в Лондоне, детки учатся манерам в Итоне, деньги держим на Западе, клубы спортивные содержим. Мы такие же, как вы! Мы ваши, «свои, буржуинские». «Нет, наши маленькие партнеры, — отвечают в Лондоне, — Как же свои? У вас расцвет православия – храмов строится больше, чем школ. Вы геев на парад не пускаете. У вас в Кисловодске белок кормят семечками! У вас блины и икра! Медведи с балалайками… Идите отсюда, пока ветер без камней».



И тогда, под свист камней, посылаемых в спину, приходит понимание, что не нужно было снимать с повестки дня лозунг: «От тайги до британских морей Красная Армия всех сильней!», а также максиму: «Нам нужен мир, желательно весь». А все это «мирное сосуществование двух политических систем» есть гиль и дичь. Это пораженчество и декаданс. База нашего морского флота где-нибудь на острове Мальта или военный аэродром в Сербии лучше любого чемпионата мира продемонстрирует наши доброжелательные намерения по отношению к соседям и всему миру.









Агитматериалы 1920-х и 1930-х гг. Архивные фото



Пора подобно гоголевскому Вию сказать: «Поднимите мне веки». Пора задушить киевского философа Хому Брута в железных объятиях. Время не ждет. Старый журналистский анекдот.Наполеону и его маршалам дозволили посмотреть одним глазком на современную Америку.Маршал Мюрат говорит Наполеону: «Сир, если бы у нас были такие танки, то мы бы не проиграли Ватерлоо».Маршал Ней говорит: «Сир, если бы у нас были пулеметы, мы бы не проиграли Ватерлоо».Маршал Груши говорит: «Сир, если бы нам такую авиацию…»Наполеон перебивает: «Идиоты, если бы у меня была бы такая пресса и телевидение, то мир никогда бы не узнал о Ватерлоо!»У Порошенко и стаи его единомышленников есть пресса и телевидение, о которых мечтал Наполеон. Виртуальные величайшие победы в борьбе со зловредной Россией и нескончаемый путь Украины к процветанию и счастью. Населению в глаза и в уши вливают такую несусветную пургу, что возникает желание заткнуть киевский фонтан красноречия.Заставьте же замолчать эту музу! Не знаю, что для этого нужно сделать: обрезать ли провода, расстрелять ли передающую вышку из всех доступных видов оружия, бросить ли в колодец с кабелями интернета бутылку с зажигательной смесью. Будь моя воля, я бы вошел в тайный сговор с украинскими приемщиками металлолома и выкупил бы кабели связи с большой премией от нынешней цены! И оптоволоконные тоже бы покупал. Главное условие: чтоб эти самые сдатчики сдавали их длиной не более метра. Чтоб не было соблазна повторно использовать. И через неделю-другую в стране, которая «под-над усе», будет тихо в телеэфире. Правда, придется заплатить за звенящую тишину.Нынешнее телевещание во всех странах постсоветского пространства демонстрирует запредельное количество насилия. Детективы следуют за военными драмами, фантастика в жанре антиутопий — за новостями. Все время на экране кого-то режут, взрывают, насилуют, убивают пулями. Если прежде для сюжета художественного криминального боевика достаточно было похитить картину или бриллианты, то ныне в самом затрапезном сериале герои и злодеи убивают сто человек и не теряют при этом аппетита. Отличить героя от злодея практически невозможно ни по поступкам, ни по алгоритму действий, ни по применяемому оружию.Что после этого всего сообщения об обстреле Горловки! Большинству населения России и всего мира это название ничего не говорит. А между тем г. Горловка имеет население 266.100 человек! Так, наверное, и должны звучать сообщения в военных сводках нашего времени: «Город Донецк, в котором проживает 952 тысячи человек, подвергся артиллерийскому обстрелу». Чтоб каждый, заряжающий на той стороне орудие, помнил о миллионе человек, которых он берет на прицел. Чтобы каждый, кто посылает денежку на украинское воинство, знал, что обрекает на страдания тысячи людей.Украинская пропаганда легко устроилась: есть военные успехи, значит, скоро макнём бурятов в Байкал, а на кремлёвскую звезду натянем вышиванку. Дело идет плохо – мы есмь чудо-богатыри, которые спасают Европу от нашествия монголов и финно-угоров.Российская пропаганда в силу различных политических причин стоит нерушимо на единственном тезисе: «Наши бьют». Тезис хороший, но уж слишком короткого действия, недолго работающий. На грабли с надписью «Наших бьют» русская общественность наступила в 1914 году, когда в патриотическом угаре ломанулась защищать сербов от австрийцев. Чем это кончилось для России, не нужно напоминать. Пора пристально посмотреть на состояние пропагандистского аппарата и людей, его обслуживающих. Поглядев, приходишь к печальным выводам. Налицо небольшой пул с давно утраченным интеллектом. Растеряли былую легкость в словесных упражнениях!А может, не так глупы телевизионные чучела, как хотят показаться, а всё оттого, что высшее руководство России, греясь в лучах народной поддержки, за столько лет не удосужилось придумать внятную идеологическую конструкцию как для Украины, так и для всего мира? Что предложено нашим соседям по планете?— Давайте все будет, как было при Януковиче!Нет, это не пройдет.— Мы — братские народы!Тоже нет.— Брат, Крым чей?Пауза затянулась. Пора взглянуть правде в лицо.Между капиталистами России и Украины нет никакого антагонизма! Бизнес-интересы определяют тактику и стратегию. А чаще всего власть имущие реагируют на внешние раздражители как лягушка в физическом опыте. Ударили током — дернула лапой. Никакого видимого планирования, никакой последовательной работы на внешнем фронте.Народная идея «русского мира», идея «русской весны» дала в 2014 году огромный импульс патриотизма. Власть поддержала ее, отреагировав молниеносными военными и политическими действиями. Крым вернулся в лоно отчизны нашей подобно библейскому блудному сыну.Народ российский отреагировал по-христиански, по-библейски: «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться». Евангелие от Луки. Глава 15.Но еще раз повторюсь: идея большого русского реванша не может быть поддержана нынешней властью, ибо по факту между отечественными миллиардерами и политиками на Западе нет идеологических разногласий. Попытки В.В. Путина устроить «Европу от Португалии до Тихого океана» была встречена европейскими политиками очень и очень холодно. «Общий дом»? Извините, подвиньтесь, это риторика из археологического прошлого, из перестройки. Об «Общем доме» и «Мире без насилия и границ» европейцы будут говорить с придыханием тогда, когда будет восстановлена Германская Демократическая Республика, компартия Польши под рукоплескания всего прогрессивного человечества займет парламент, а русские танки будут стоять в Будапеште и Праге.Уже давно сверху заявлено, что у России не может быть национальной идеи в связи с тем, что страна многонациональная. Очень мило, почему тогда не разогнаны кафедры философии и институты изучения проблем современного мира? Раз нет идеи и ее невозможно выдумать сверху, то пользуйтесь тем, что предложила народная мысль.Вопросы, поставленные на повестку дня геополитикой, и интересы бизнесменов не всегда совпадают. Газовая труба — хороший аргумент в спорах, но есть вероятность того, что немцы в один прекрасный момент вспомнят про свои запасы угля и угольные бассейны Польши. Тогда они плюнут на экологию и начнут топить тепловые энергетические станции добытым в Силезии углем. Или присобачат какие-нибудь хитрые стекла на свои солнечные батареи и начнут пользоваться солнечным светом с утроенной энергией.Мир меняется стремительно, и люди не всегда поспевают за изменениями. Искренне недоумевают российские олигархи, когда попадают под санкции. Дескать, нас за що? Мы живем с семьями в Лондоне, детки учатся манерам в Итоне, деньги держим на Западе, клубы спортивные содержим. Мы такие же, как вы! Мы ваши, «свои, буржуинские». «Нет, наши маленькие партнеры, — отвечают в Лондоне, — Как же свои? У вас расцвет православия – храмов строится больше, чем школ. Вы геев на парад не пускаете. У вас в Кисловодске белок кормят семечками! У вас блины и икра! Медведи с балалайками… Идите отсюда, пока ветер без камней».И тогда, под свист камней, посылаемых в спину, приходит понимание, что не нужно было снимать с повестки дня лозунг: «От тайги до британских морей Красная Армия всех сильней!», а также максиму: «Нам нужен мир, желательно весь». А все это «мирное сосуществование двух политических систем» есть гиль и дичь. Это пораженчество и декаданс. База нашего морского флота где-нибудь на острове Мальта или военный аэродром в Сербии лучше любого чемпионата мира продемонстрирует наши доброжелательные намерения по отношению к соседям и всему миру.Пора подобно гоголевскому Вию сказать: «Поднимите мне веки». Пора задушить киевского философа Хому Брута в железных объятиях. Время не ждет. Автор: Геннадий Генераленко Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 151 Источник Похожие новости Итоги недели. Лет до ста расти нам без старости Товарищи, догоним и перегоним Канаду! Худший сценарий для Дамаска и Москвы в действии: США организовали пустынную бойню на истощение

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