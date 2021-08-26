«Легко входил в доверие»: что известно о подозреваемом в убийстве девочки в Тюмени

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве восьмилетней Насти Муравьевой в Тюмени дал признательные показания. 40-летнему Виталию Бережному в ближайшее время ему изберут меру пресечения. По данным следствия, в момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. От тела убитой девочки он избавился не сразу, длительное время держал его в холодильнике. Поиски пропавшей девочки длились полтора месяца. В отношении руководителя следственного управления СК по Тюменской области начата проверка из-за неэффективного расследования этого дела.

Раскрыта личность предполагаемого убийцы восьмилетней Насти Муравьёвой в Тюмени. Задержанный днём ранее подозреваемый, 40-летний Виталий Бережной, уже дал признательные показания.

По данным следствия, 30 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, встретил ребёнка на лестничной площадке своего дома. Он заманил девочку в свою квартиру, связал с помощью скотча, после чего изнасиловал и задушил.

Следователи полагают, что некоторое время после убийства злоумышленник держал тело Насти в холодильнике. Избавиться от тела убитой девочки Бережной решил в середине августа — мужчина вынес его из дома в коробке от бытовой техники, которую взял на работе.

17 августа мужчина отнёс коробку, которую замотал пакетами и скотчем, на берег озера Оброчное в 2,5 км от дома Насти. Именно по коробке сотрудники правоохранительных органов вышли на Бережного.

Как сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, оперативникам удалось выяснить, что коробка из-под бытовой техники, в которой нашли Настю, ранее была передана в расположенный неподалёку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур.

Задержание и уголовное дело

25 августа Виталия Бережного задержали, а в его квартире провели обыск. Среди прочего, как сообщали СМИ, дома у подозреваемого нашли провод, подобный тому, которым была связана Настя. У мужчины также взяли образцы ДНК.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по п. «в» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряжённое с изнасилованием») — статья, по которой Бережному может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

В день его задержания на месте проведения следственных действий собралась разъярённая толпа, требовавшая выдать им злоумышленника.

Между тем, как заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в отношении руководителя следственного управления СК по Тюменской области была начата проверка из-за неэффективного расследования дела об исчезновении Насти Муравьёвой.

Напомним, восьмилетнюю девочку волонтёры поисковых бригад, правоохранительные органы искали полтора месяца. За информацию о местонахождении девочки обещали вознаграждение в размере в 1 млн рублей.

После того, как по факту исчезновения ребёнка было возбуждено уголовное дело об убийстве, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил его для расследования в центральный аппарат СК.

К поискам преступника, по данным СМИ, подключили лучших сотрудников, в частности, Евгения Карчевского, известного как лучшего в России специалиста по поимке маньяков.

Общительный мебельщик

После задержания Виталия Бережного в тюменских СМИ появилась информация, что предполагаемый убийца Насти Муравьёвой был знаком с семьёй девочки и даже общался с её родителями.

Бережной проживал в соседнем от Муравьёвых доме: их квартира располагалась в доме №38 по улице Судостоителей, в то время как злоумышленник, по данным СМИ, снимал квартиру в доме №40. Именно туда маленькая Настя иногда ходила, чтобы поймать бесплатный Wi-Fi, и именно туда она отправилась в день своего исчезновения 30 июня.

Виталий Бережной работал сборщиком мебели и ранее судим не был. Его коллега Константин сообщил RT, что Бережной не был официально трудоустроен, а брал индивидуальные заказы.

«Он у меня работал периодически. Не постоянно. Он сборщик мебели, а они, как правило, работают на несколько человек. Сегодня он делает мой заказ, через неделю он делает заказ другому. Работал с ноября прошлого года, периодически», — пояснил собеседник RT.

Мужчина отметил, что Бережной обычно работал в одиночку, а в случае, если ему требовалась помощь в выполнении сложного заказа, договаривался об этом с другими рабочими — «находил общий язык, был коммуникабелен».

«Мне до сих пор не верится, что это он. Трудно представить. Хоть я его и не так много времени знал, — говорит Константин. — Он и с вами пообщался бы во время перекура, он вообще был общителен. Про дружбу ничего не скажу. Близкой дружбы с кем-то я у него не видел. В доверие входил легко».

Коллега Бережного отметил, что не замечал за ним сильного пристрастия к алкоголю, хотя тот мог выпить пару бутылок пива после работы. Константин присутствовал на одной из таких посиделок — по его словам, Виталий там был и никаких странностей за ним не заметили.

«Было мероприятие, небольшая посиделка. Все выпившие, в осадок никто не выпадал. Посидели и разошлись. [Бережной] Держал себя в руках», — вспоминает Константин.