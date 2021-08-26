Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит ...
В Киеве отдали приказ о подготовке наступления на Донбассе
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разо...
Главная / В России

«Легко входил в доверие»: что известно о подозреваемом в убийстве девочки в Тюмени

26 августа 2021, 19:30  •  50 • В России
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве восьмилетней Насти Муравьевой в Тюмени дал признательные показания. 40-летнему Виталию Бережному в ближайшее время ему изберут меру пресечения. По данным следствия, в момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. От тела убитой девочки он избавился не сразу, длительное время держал его в холодильнике. Поиски пропавшей девочки длились полтора месяца. В отношении руководителя следственного управления СК по Тюменской области начата проверка из-за неэффективного расследования этого дела.
 
РИА Новости © Наталья Горшкова
 

Раскрыта личность предполагаемого убийцы восьмилетней Насти Муравьёвой в Тюмени. Задержанный днём ранее подозреваемый, 40-летний Виталий Бережной, уже дал признательные показания.

По данным следствия, 30 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, встретил ребёнка на лестничной площадке своего дома. Он заманил девочку в свою квартиру, связал с помощью скотча, после чего изнасиловал и задушил.

Следователи полагают, что некоторое время после убийства злоумышленник держал тело Насти в холодильнике. Избавиться от тела убитой девочки Бережной решил в середине августа — мужчина вынес его из дома в коробке от бытовой техники, которую взял на работе.

17 августа мужчина отнёс коробку, которую замотал пакетами и скотчем, на берег озера Оброчное в 2,5 км от дома Насти. Именно по коробке сотрудники правоохранительных органов вышли на Бережного.

Как сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, оперативникам удалось выяснить, что коробка из-под бытовой техники, в которой нашли Настю, ранее была передана в расположенный неподалёку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур.

Задержание и уголовное дело

25 августа Виталия Бережного задержали, а в его квартире провели обыск. Среди прочего, как сообщали СМИ, дома у подозреваемого нашли провод, подобный тому, которым была связана Настя. У мужчины также взяли образцы ДНК.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по п. «в» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряжённое с изнасилованием») — статья, по которой Бережному может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

В день его задержания на месте проведения следственных действий собралась разъярённая толпа, требовавшая выдать им злоумышленника.

Между тем, как заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в отношении руководителя следственного управления СК по Тюменской области была начата проверка из-за неэффективного расследования дела об исчезновении Насти Муравьёвой.

Напомним,  восьмилетнюю девочку волонтёры поисковых бригад, правоохранительные органы искали полтора месяца. За информацию о местонахождении девочки обещали вознаграждение в размере в 1 млн рублей.

После того, как по факту исчезновения ребёнка было возбуждено уголовное дело об убийстве, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил его для расследования в центральный аппарат СК.

К поискам преступника, по данным СМИ, подключили лучших сотрудников, в частности, Евгения Карчевского, известного как лучшего в России специалиста по поимке маньяков.

Общительный мебельщик

После задержания Виталия Бережного в тюменских СМИ появилась информация, что предполагаемый убийца Насти Муравьёвой был знаком с семьёй девочки и даже общался с её родителями.

Бережной проживал в соседнем от Муравьёвых доме: их квартира располагалась в доме №38 по улице Судостоителей, в то время как злоумышленник, по данным СМИ, снимал квартиру в доме №40. Именно туда маленькая Настя иногда ходила, чтобы поймать бесплатный Wi-Fi, и именно туда она отправилась в день своего исчезновения 30 июня.

Виталий Бережной работал сборщиком мебели и ранее судим не был. Его коллега Константин сообщил RT, что Бережной не был официально трудоустроен, а брал индивидуальные заказы.

«Он у меня работал периодически. Не постоянно. Он сборщик мебели, а они, как правило, работают на несколько человек. Сегодня он делает мой заказ, через неделю он делает заказ другому. Работал с ноября прошлого года, периодически», — пояснил собеседник RT.

Мужчина отметил, что Бережной обычно работал в одиночку, а в случае, если ему требовалась помощь в выполнении сложного заказа, договаривался об этом с другими рабочими — «находил общий язык, был коммуникабелен».

«Мне до сих пор не верится, что это он. Трудно представить. Хоть я его и не так много времени знал, — говорит Константин. — Он и с вами пообщался бы во время перекура, он вообще был общителен. Про дружбу ничего не скажу. Близкой дружбы с кем-то я у него не видел. В доверие входил легко».

Коллега Бережного отметил, что не замечал за ним сильного пристрастия к алкоголю, хотя тот мог выпить пару бутылок пива после работы. Константин присутствовал на одной из таких посиделок — по его словам, Виталий там был и никаких странностей за ним не заметили.

«Было мероприятие, небольшая посиделка. Все выпившие, в осадок никто не выпадал. Посидели и разошлись. [Бережной] Держал себя в руках», — вспоминает Константин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





50
Источник
Похожие новости
25 августа 2021, 23:20
«Cверхперспективная машина»: какими возможностями обладает российский зенитный комплекс «Панцирь-С1М»
26 августа 2021, 15:50
«Боялись за неё и за внука»: отчим избитой сотрудниками психбольницы женщины рассказал о причинах её госпитализации
25 августа 2021, 20:35
«Осуществляли переправку рекрутов в зоны боевых действий»: ФСБ задержала более 30 террористов в четырёх регионах России
25 августа 2021, 19:40
«Достаточные основания полагать, что он причастен»: в Тюмени задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки
25 августа 2021, 01:20
На сумму свыше 500 млрд рублей: Минобороны РФ заключило более 40 контрактов в ходе форума «Армия»
26 августа 2021, 13:05
В течение шести месяцев: исследование выявило постепенное усиление защиты от COVID-19 после вакцинации «Спутником V»
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 августа 2021, 00:20
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит у рус...
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочаров...
26 августа 2021, 11:20
"А у вас почём?": Вопрос из "оккупированного" Луганска поставил в...
26 августа 2021, 02:10
Стыд и гордость: Как США, Украина и Россия эвакуировали граждан из Афганистана - виде...
26 августа 2021, 13:10
Поставили ультиматум: кто заставил украинцев отказаться от эвакуации из Афганистана н...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 августа 2021, 18:05
Британского режиссёра Терри Гиллиама в Одессе избили до полусмерти
21 августа 2021, 00:15
В СНБО обвинили Россию в потере гостя "крымского саммита"
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политический "талант"
20 августа 2021, 03:00
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Россия закрывает глаза
22 августа 2021, 06:30
От участия в «Крымской платформе» отказалась одна страна. Украина утверждает, что из-за России
22 августа 2021, 02:50
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
22 августа 2021, 01:00
"Партнёры санкций не накладывают": Меркель и её преемники добьют Германию - Сатановский
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.