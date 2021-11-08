Легко. Ведь народы и не ссорились • 207 • Украина При СССР отличить русского от украинца было трудно, если не невозможно. Ментально схожи мы и сегодня – при знании языка тебя от местных на Украине не отличат. Как и украинца в России. При всём при том раздоры между близкими родственниками самые ожесточённые и возникают по пустяковому поводу. А уж если их провоцируют сознательно – они просто неизбежны. Сюжет: Украинский кризис, Цветные революции Увы, в данном случае всё не случайно, а закономерно. И причиной стал «самоубийственный национализм, основанный на этнической ненависти». Это диагноз, который американский президент Джордж Буш поставил за несколько месяцев до развала СССР. Правда, при этом обещалось, что такой национализм в бывших советских республиках никогда не будет поддержан Вашингтоном, но это отдельный разговор. Важно, что национализм стал единственным, а не просто главным политическим вектором. И он сразу же стал антироссийским. Хотя в обращении к своим российским избирателям первый президент Украины божился, что русский язык не будет ущемлён. Сейчас же его вытесняют из всех сфер. При этом речь не идёт о том, чтобы научить всех граждан страны украинскому – на это денег нет. Подход иной: выучите 50–100 фраз для общения с клиентом, и всё, главное – не обслуживайте его по-русски. А основой национальной гордости стали не гении литературы и искусства – в героях и образцах для подражания террористы и националисты. Их памятники завалены цветами. На могиле великой Леси Украинки такого изобилия нет. Национализм к тому же оказался воровским. Его главные двигатели и поборники быстро стали фантастически богатыми людьми. Достаточно взглянуть на всех президентов, премьеров и их ближайших родственников – на пенсию никто из них не живёт. Хо Ши Мин питался одним рисом, а основатели Израиля, как рядовые граждане, питались благодаря продуктовым карточкам. Но у них всё получилось – их страны развились и окрепли. Когда же элита в первую очередь думает только о том, как украсть, используя национализм как дымовую завесу, то получается то, что получилось. Приходится всё время повышать градус ненависти, обвиняя в своих неудачах других. Отсюда неизбежный раскол внутри страны и вражда с Россией. Сергей Поживилко, иностранный корреспондент «Нашей Версии» Национализм оказался воровским. Его главные двигатели и поборники быстро стали фантастически богатыми людьми. Достаточно взглянуть на всех президентов, премьеров и их ближайших родственников – на пенсию никто из них не живёт Значит ли это, что в случившемся нет вины России? Есть. Её политика не была выверенной и адекватной. СССР был империей наоборот, инверсивной. Россия нищала, развивая тем временем соседние республики. Кубанцы плавали в Крым покупать продукты – Украина снабжалась не в пример лучше. Демократы обещали с этим покончить и начать строить отношения с бывшими союзными республиками исключительно на деловой основе. Но очень быстро поставки энергоносителей по бросовым ценам на Украину и в Белоруссию стали само собой разумеющимся делом. Публично спасибо за десятки и сотни миллиардов «зелёных» не было сказано ни разу. Ясно, что и население признательности не испытывало. Хотя пенсионер в Киеве платил за газ меньше, чем краснодарский. А Ельцин, говорят, призывал министров спрашивать себя каждый день: мол, что я сделал сегодня для Украины? Даже если это апокриф, то весьма правдоподобный. Распад СССР на фоне социально-экономических трудностей вышел в России в топ политической повестки. И те, кто вчера кричал «Хватит их кормить!», заголосили: «Мы же братья!» Соответственно братьям прощали всё. В середине 90-х ходила байка о прибалтийских снайпершах в Чечне. Но ни одной предъявлено так и не было. А украинские националисты открыто воевали в Чечне, не встречая на родине не только наказания, но и осуждения. Украинские СМИ, включая государственные, освещали события в России либо нейтрально, либо злорадно. Открыто славили бандеровцев и их последователей. Но тогда никто этого не замечал. Омрачали взаимоотношения лишь скоротечные конфликты из-за поставок газа. За который каждый раз продолжала платить Россия. Но хуже всего, что «братство» распространялось на вороватую украинскую элиту, с которой «закорешилась» такая же элита российская. Кто вскормил этих «газовых принцесс» и олигархов? Они и сегодня, несмотря ни на что, моют совместно «бабки», ибо нет братства крепче воровского. А что же простые братья-украинцы? Распуская союз, Ельцин, Кравчук и Шушкевич обещали – дескать, это всё формальность, ездить к тёще на блины будем без всяких границ. Но границы с обираловкой и издевательствами возникли сразу. «Братья» из ставших вдруг заграницей республик сидели в общих миграционных очередях с суданцами и эфиопами. Зато иначе действовали западные партнёры, начавшие формировать на Украине верную себе элиту. Соровские курсы, гранты на учёбу в университетах... Плюс копеечные траты на оболванивание националистов, родившихся в большинстве уже в новой Украине. Эта смесь и взорвалась на майдане. Братский комплекс Беловежский консенсус закончился. Брат пошёл в другую компанию и начал там сшибать деньги. Что ж, на Украине в таких случаях говорят: «З Богом, Парасю!» Но проклятый «братский комплекс» всё никак не отпускал. Ввязались в самую низкопробную дворовую свару с выяснением отношений, которые всегда в таких случаях только портятся. Пора отличать «брата» от его «семьи», гнилую элиту от трудолюбивого доброжелательного народа. Поменять вектор. Обращение Путина непосредственно к украинцам – своевременный шаг. Но он не должен стать единственным. Надо наверстать упущенное, распахнуть объятия. Позвать учиться студентов, пригласить деятелей культуры, дать льготный режим пребывания в стране, возможность работать, заниматься бизнесом. Поддержать во всём. Пора перестать собачиться с украинской властью. Ведь все свары идут исключительно ей на пользу. Странно читать заметки под заголовком «Кремль отреагировал на заявление Украины», где Украиной оказывается внештатный советник офиса президента, на чьи бредовые заявления давно и дома внимания не обращают. Солидные люди 2 раза не повторяют. Вопрос с Крымом закрыт, так зачем откликаться каждый раз, когда его поднимают? И то же самое с Донбассом. Хотя не стоит впадать и в другую крайность: мол, не о чем нам с вами говорить. Всегда есть. Надо обсуждать гуманитарные, экономические вопросы, по которым как раз можно договориться без третьих лиц. Вот Израиль и Палестина вывели главные противоречия за скобки и заметно продвинулись в налаживании отношений. Пора уйти от пропагандистской грызни, которая опять же не на пользу. Забыть бандеровцев. В советское время и в 90-е годы надо было обличать их преступления. А сегодня их поклонники только радуются: задели москалей за живое! А остальные украинцы обижаются: что вы нас в бандеровцы записали? То же самое и с Зеленским, которого кроме как клоуном у нас на ТВ не называют. Помилуйте, да ведь это самый удобный для российских властей президент! Его надо холить и лелеять, как западные парт­нёры когда-то захваливали Горбачёва. Предшественники Зеленского были гнилыми и двуличными политиканами. Он же, как говорят в Израиле о потерявших связь с реальностью, живёт в фильме. Причём и в прямом, и в переносном смысле. Покупает российский газ с накрутками у посредников, чтобы доказать независимость от России, и просит пропускать тот же газ через украинскую трубу. Чем не кино? А как он обратился к жителям «оккупированного» Донбасса по специально созданному для них телеканалу? Мол, кто считает себя русским, пусть лучше сразу уезжает в Россию, когда мы освободим территорию, то счастья вам тут не будет. Ни от венгров, ни от евреев, ни от «коренных» народов украинизироваться не требуется. Только русским. Нигде в мире такого кино нет. Так зачем тратить деньги на пропаганду? Ничего лучше о русофобии не придумаешь. Ему главное – не мешать. Как не надо мешать украинцам сравнить соседей на востоке и на западе. Как говорил Карлсон, терпение, только терпение. Полюбить Зеленского! Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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