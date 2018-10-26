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«Легкая жизнь» не складывается: Топилин неудачно прикрылся от критиков Росстатом

26 октября 2018, 19:24  •  46 • Политика
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин отреагировал на критику своих слов о «беспрецедентном» росте зарплат в стране.
Напомним, ранее политик рассказал о том, что реальные и номинальные зарплаты в России якобы выросли на 11%. При этом на ситуацию положительным образом повлияло повышение в 2018 году минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также реализация майских указов главы государства Владимира Путина.
Подобные заявления вызвали недоверие в обществе, однако Топилин отметил, что его отчет базируется на информации, предоставленной Федеральным агентством государственной статистики (Росстат). Министра также удивило то, что положительные новости воспринимаются настолько критически.
«Я считаю, что надо все-таки нам учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно… Каждый на себя мерит, у кого-то больше выросла, у кого-то меньше», - пояснил он в рамках выступления на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Проблема заключается в том, что Максим Топилин использовал далеко не все данные. Согласно опубликованным в августе 2018 года отчетам Росстата, за первые шесть месяцев текущего года среднемесячная номинальная заработная плата составила 42 550 рублей, тогда как за аналогичный период 2017 года данный показатель составил 38 049 рублей. Учитывая это, рост действительно составил более 11%. Но до 2014 года темпы роста номинальных зарплат были значительно выше, из-за чего слова Топилина выглядят довольно сомнительно.
При этом реальные доходы населения, которые росли на протяжении семи месяцев, в августе сократились на 0,9%, а в сентябре - сразу на 1,5%. Кроме того, волатильность на финансовых рынках и ряд заявлений властей и банкиров о дедолларизации напугали граждан, которые начали снимать деньги с валютных счетов. Как сообщил Банк России, чистый спрос на доллары в августе вырос с 0,8 миллиарда долларов (в июле) до 1,7 миллиарда долларов.
Пояснения Минтруда не смогли переубедить и простых граждан, которые уверены в том, что чиновники в РФ не знают текущих реалий.
«Подтверждение того, что чиновники абсолютно не знают, как на самом деле живут люди, а говорят то, что им напишут», - написал один из комментаторов.
«А я вот только прикидываю, как она у меня уменьшается с января 2014 года с учетом инфляции. И это грубо 35% в минус», - добавил другой.
Под ударом оказался и Росстат, отчеты которого также неоднократно критиковались профессионалами за неточность.
«Слова об увеличении зарплат уже превратились в притчу во языцех. И эти слова без смеха действительно воспринимать нельзя, как нельзя докладывать о росте зарплат, выводя «среднюю зарплату» по стране. Средняя зарплата - это когда 100 человек получают по 12 000 рублей в месяц, а один зарабатывает миллион рублей в месяц. Вот так и считает наш Росстат», - отметили люди.
«Цены на нефть рухнули, курс рубля понизили, выжили, цены на нефть поднялись, курс рубля тот же, валютная выручка выросла в разы. Вопрос: где «наши» деньги?» - возмутились в соцсетях.
Более жестко высказалась председатель Совфеда России Валентина Матвиенко. Как заявила спикер 24 октября, ее не устроил доклад министра, посвященный вопросам реализации госпрограммы по социальной поддержке граждан.
«Я вам это обещаю - легкой жизни у вас не будет. И будем спрашивать со всем пристрастием», - пригрозила Матвиенко, потребовав усилить меры по поддержке наименее защищенных слоев населения.
Как ранее объяснил Царьграду руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, несмотря на оживление российской экономики по многим показателям Россия пока не вернулась даже на уровень 2013 года. При этом представители правительства акцентируют внимание на тех достижениях, которые связаны с повышением ставок оплаты труда в бюджетных организациях.

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