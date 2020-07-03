Легитимность парламента Молдовы отныне под вопросом

Политический кризис в Молдове становится конституционным

В четверг заседание молдавского парламента, в котором больше нет коалиции большинства, было сорвано. В парламент не пришли депутаты оппозиционных фракций PAS, DA и Pro Moldova.

На заседании планировалось рассмотреть четыре законопроекта, однако оппозиция продолжает настаивать на отставке правительства, а партия «Платформа DA» готова сформировать своё правительство и взять на себя ответственность.

«Мы не хотим, чтобы это некомпетентное правительство продолжало работать. Это не правительство – это команда политруков, которая работает не для страны»,

– заявил вице-председатель партии DA Игорь Мунтяну.

В результате на заседание парламента пришло менее 50 человек, в связи с чем заседание перенесли на следующий день.

Один из законопроектов, не принятых в четверг, касался повышения зарплат медицинским работникам. Однако за этим законом лидер партии Pro Moldova Андриан Канду усмотрел «преступные схемы власти», с которыми его партия обязательно разберётся. А медперсонал пока поживёт и без повышения зарплаты – не привыкать, амбиции молдавских политиков куда важнее.

Оппозиция так же продолжает утверждать, что экс-депутата Штефана Гацкана, который за два дня успел «перебежать» из ПСРМ в партию Pro Moldova и вернуться назад к социалистам, после чего сложил мандат, похитили и тайно вывезли за границу. Накануне они ещё говорили и про пытки «в застенках ПСРМ и президентуры».

Однако увлёкшись бесконечными парламентскими скандалами, депутаты совсем забыли про закон. И в данном случае не имеет значения, заставили Гацкана сложить мандат или он это сделал добровольно. Если бы депутат пришёл в парламент по партийным спискам, проблем бы сегодня в парламенте было намного меньше. Но Гацкана избрали депутатом в Хынчештском одномандатном округе, и этот факт всё меняет – в Молдове отменена смешанная избирательная система, и с 15 августа выборы по одномандатным округам проводиться не будут. Следовательно, довыборы невозможны. В Конституции же Молдовы написано, что «парламент состоит из 101 депутата».

Сложив мандат, Штефан Гацкан запустил очередной виток политического кризиса – теперь уже конституционного, а легитимность молдавского парламента отныне под большим вопросом.

Что касается самого Гацкана, то он действительно покинул Молдову, по сведениям пограничной службы, экс-депутат пересёк границу с Румынией вместе с женой и детьми.

«Гацкану и его семье угрожали депутаты от Pro Moldova. Поэтому я попросил Службу государственной охраны выделить ему охрану»,

– пояснил лидер парламентской фрпкции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.