«Легитимизация военного присутствия»: Минобороны РФ обвинило США в гуманитарной катастрофе в лагере «Эр-Рукбан»

США несут полную ответственность за гуманитарную катастрофу в сирийском лагере беженцев «Эр-Рукбан», который находится недалеко от американской базы Эт-Танф. Об этом заявили в Министерстве обороны России. В ведомстве призвали мировое сообщество способствовать выводу с территории Сирии американских войск, которые, по мнению Москвы, находятся там незаконно. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев сказал, что по условиям жизни «Эр-Рукбан» можно сравнить с концлагерями времён Второй мировой войны. А в Минздраве РФ подчеркнули, что на территории лагеря могут быть вспышки инфекционных заболеваний из-за отсутствия квалифицированного медперсонала.

Соединённые Штаты Америки несут ответственность за гуманитарную катастрофу в лагере беженцев «Эр-Рукбан» в сирийской провинции Хомс. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи в Женеве Юрий Тарасов. Лагерь расположен в 20 км от американской военной базы Эт-Танф.

«Вся полнота ответственности за создавшийся беспредел с беженцами в «Эр-Рукбане» лежит на США, незаконно оккупирующих этот район и использующих гуманитарные проблемы лагеря беженцев для легитимизации своего военного присутствия на юге Сирии. Считаем, что ликвидация американской стороной 55-ти километровой зоны вокруг Эт-Танфа приведёт к закрытию лагеря «Эр-Рукбан», — сказал Тарасов на заседании российского и сирийского штабов по возвращению беженцев.

По его словам, причиной гуманитарной катастрофы стало отсутствие на этой территории сертифицированных медучреждений и квалифицированного персонала. Он отметил, что находящиеся в лагере «Эр-Рукбан» так называемые платные больницы и аптеки имеют крайне ограниченные возможности, при этом медикаменты продаются «по запредельно высоким ценам». Общая численность временно перемещённых лиц, находящихся в лагере, составляет примерно 50 тыс., из которых порядка 6 тыс. — подконтрольные США боевики.

Кроме того, официальный представитель оборонного ведомства сообщил об ужасающих условиях проживания людей, которые не имеют воды и электричества, а в их лачугах находятся выгребные ямы. Помимо этого, зафиксированы случаи попадания людей в так называемое продуктовое рабство по причине отсутствия денег у беженцев.

«Оказываемая по линии международных организаций помощь практически полностью попадает в руки боевиков и кардинально изменить ситуацию не в состоянии», — заметил Тарасов.

Помимо этого, Тарасов сообщил, что в «Эр-Рукбане» широко распространены воровство и проституция, также процветает сексуальная эксплуатация малолетних и гендерное неравенство.

Катастрофическую ситуацию в лагере также констатировал представитель Минздрава РФ Сергей Грабчак. По его словам, на территории лагеря существует вероятность вспышки инфекционных заболеваний. При этом там нет квалифицированных медицинских работников, что отмечали и представители Всемирной организации здравоохранения.

«Все эти обстоятельства ведут к высокой смертности. За прошлый месяц в «Эр-Рукбане» погибли более ста человек», — подчеркнул он.

В свою очередь, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сравнил «Эр-Рукбан» с концентрационными лагерями времён Второй мировой войны.

«Как такое стало возможно в современном мире? Наверное, это первый вопрос. Второй — почему в этих условиях мировое сообщество, так радеющее за права человека, продолжает упорно замалчивать гуманитарную катастрофу жителей лагеря «Эр-Рукбан», по сути находящихся в заложниках?» — задался вопросом Мизинцев.

Он также заметил, что к беженцам не допускаются представители СМИ, а официальные структуры ООН не проявляют активности и настойчивости для разрешения гуманитарной катастрофы. По его словам, совершенно очевидно наличие стороны, заинтересованной в сокрытии «варварства», происходящего в лагере.

«Единственным оправданием своего присутствия на территории Сирии американской стороной всегда подчёркивалась необходимость борьбы с действующими в регионе группировками «Исламского государства»*. Но на юге Сирии их уже нет! Тогда с какой целью американские войска там находятся? Тоже вопрос, требующий предметного ответа», — пояснил начальник Национального центра управления обороной РФ.

По его мнению, ООН и всё мировое сообщество должно инициировать процесс освобождения Соединёнными Штатами сирийской территории, что позволит беженцам вернуться в свои дома.

Добавим, что российское Министерство обороны неоднократно обращало внимание на катастрофическую ситуацию в подконтрольных коалиции во главе с США районах Сирии. На этих территориях фиксируется большое число терактов, нападений и случаев захвата заложников. Кроме того, американские военные ведут подготовку рекрутов в подконтрольные формирования боевиков.

«Подкармливаемые американцами террористы бесчинствуют на территории Сирии»

Мирные жители на территориях, которые контролируются возглавляемой США коалицией, испытывают колоссальные трудности. Об этом заявил RT директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

«Люди умирают десятками, в том числе дети, женщины, старики. Там нет никакой медицинской помощи. Ни о каком восстановлении инфраструктуры этих населённых пунктов речи не идёт. Это небольшие деревни, и, конечно, они напоминают концентрационные лагеря, потому что жизнь там невозможна», — пояснил эксперт.

В свою очередь, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, политолог Станислав Тарасов напомнил о прошедшем в конце октября саммите с участием президента России Владимира Путина, лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, канцлера Германии Ангелы Меркель и главы Франции Эммануэля Макрона, где обсуждалась тема сирийских беженцев.

«Для европейских стран проблема беженцев очень актуальна. Уже первая волна беженцев прошла и вызвала негативный резонанс, ослабив власть Меркель. Российская сторона пытается обратить внимание мировой общественности на эту проблему. При этом американцы отмалчиваются, поскольку, скорее всего, заинтересованы в обострении ситуации», — пояснил Тарасов в беседе с RT.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.