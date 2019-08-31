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«Легитимизация американского подхода»: почему Зеленский назвал «Северный поток — 2» угрозой всей Европе

31 августа 2019, 21:39  •  97 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что «Северный поток — 2» угрожает безопасности Европы. Об этом он заявил по итогам встречи с польским коллегой Анджеем Дудой, отметив, что обе страны будут наращивать сотрудничество с США в энергетической сфере. Украинский лидер подчеркнул, что санкции против Москвы могут лишь ужесточаться, пока не разрешён конфликт в Донбассе и продолжается «оккупация» Крыма. Эксперты считают, что высказывания Зеленского призваны продемонстрировать лояльность Вашингтону, а также продиктованы опасениями потерять доход от транзита российского газа.
 
© Tobias SCHWARZ / AFP
 

Строящийся газопровод «Северный поток — 2» якобы представляет «угрозу» энергетической безопасности Европы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой.

«Мы уделили внимание вопросу энергетической безопасности. И здесь мы говорим с Польшей в один голос: «Северный поток — 2» является неприемлемым и несёт угрозу всей Европе», — подчеркнул он.

При этом стоит отметить, что газопровод построен уже на 75% — уложено более 1,8 тыс. км труб. Работы полностью завершены в территориальных водах Германии и Финляндии. Участие в строительстве помимо «Газпрома» принимают пять европейских компаний — Shell, OMV, Uniper, Ungie и Wintershall. Несмотря на это, против него активно выступают Польша, Латвия и Литва, а также США.

По словам экспертов, позицию польского лидера можно легко объяснить. Совершая нападки на «Северный поток — 2», Варшава пытается устранить конкурента на рынке энергоресурсов.

«В данной ситуации Польша просто преследует свои цели. Её задача — быть основным газовым и нефтяным европейским хабом с помощью США и Норвегии. И выдавливание России с европейского газового рынка — основное, чем сейчас занимается Польша, используя для этого любые предлоги и темы, в том числе и украинскую», — пояснил RT директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

В этом контексте, считает эксперт, вполне логичным выглядит высказанное Зеленским желание Киева и Варшавы сотрудничать в энергетическом «треугольнике Польша — США — Украина». 29 августа польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки сжиженного природного газа из США на Украину уже в 2019 году.

Также в субботу было подписано соглашение о сотрудничестве по поставкам природного газа между Польшей, США и Украиной. Предполагается, что новый договор снизит «зависимость» Киева от российского газа.

Как отмечают аналитики, активное сопротивление Киева «Северному потоку — 2» объясняется ещё и страхом потерять доход от транзита газа, поскольку соответствующий контракт истекает в начале 2020 года. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что украинский лидер вторит заявлениям США о «небезопасности» газопровода «Северный поток — 2», чтобы у Киева было больше шансов получить финансовую поддержку от США.

«Поскольку в данном случае Зеленский выступает просителем у Варшавы и Вашингтона, он повторяет те мантры, которые для них важны. Кроме того, не нужно забывать, что Украина может уже скоро лишиться денег за транзит. К тому же она находится в очень зависимом экономическом положении. Из-за этого Киев постоянно вынужден апеллировать и к коллективному Западу, и к конкретно к США по поводу улучшения внешнего финансирования. А улучшение внешнего финансирования будет только в ответ на стопроцентную лояльность и легитимизацию американского и западного подхода к сложившийся ситуации», — сказал Брутер.

Курс на санкции

С этой точки зрения Киеву выгодно добиваться как можно более долго действия санкций против России, считают эксперты. К тому же Зеленский на пресс-конференции заявил об «обоснованности» пересмотра антироссийских ограничений в сторону ужесточения.

«Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма. Наша общая и принципиальная позиция: без полного выполнения минских договорённостей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот», — сказал Зеленский на пресс-конференции с Дудой.

Между тем Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и субъектом Минских соглашений по урегулированию. Что же касается принадлежности Крыма, то, подчёркивали в РФ, этот вопрос окончательно был закрыт после референдума в 2014 году.

Однако желание Киева возложить вину на третье государство, отмечают эксперты, перевешивает доводы Москвы. В поддержку Зеленского выступил и Анджей Дуда, высказавшись за санкции в отношении России.

«Мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, так как это самый мирный метод», — отметил он.

Вместе с тем в России не раз указывали на то, что вести с Москвой диалог с позиции санкций контрпродуктивно. В частности, об этом говорил лидер РФ Владимир Путин.

«Что касается санкций, это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия», — отмечал он.

По мнению экспертов, украинский лидер поднял вопрос санкций на переговорах с польским коллегой, поскольку рассматривает Варшаву как «естественного лоббиста» своих интересов в отношениях с Западом. 

«Думаю, что Зеленский и традиционные украинские руководители воспринимают Польшу как некоего естественного лоббиста в отношениях с Западом. На Украине считают, что Польша может способствовать тому, что у коллективного Запада будет формироваться «правильное» отношение к событиям на Украине. Поэтому польскому вектору в украинской внешней политике уделяется особое внимание», — сказал в беседе с RT Владимир Брутер.

Однако, отметил он, в настоящий момент отношения Польши с основными европейскими партнёрами — Францией и Германией — далеки от хороших. Поэтому польский лоббизм в Европе сейчас бесперспективен.

  • © FREDERICK FLORIN / AFP

Обвинения как стимул для единства

Постоянное муссирование темы «вины» России, заметил Брутер, даёт Киеву ощущение единства с Европой.

«Общий западный вектор заключается в том, что Россия виновата вне зависимости от того, что она делает. Она просто виновата по умолчанию. Я думаю, это известный факт и он просто ещё раз повторяется. Обвинять Россию для них очень выгодно, это консолидирует», — заявил собеседник RT.

Однако, уверен он, дальнейшее ужесточение санкций со стороны ЕС маловероятно, так как по вопросу рестрикций в Европе сейчас единого мнения нет.  

В Соединённых Штатах, напротив, при любом удобном случае анонсируют введение новых ограничений. В частности, об этом 31 августа заявил министр энергетики США Рик Перри, комментируя возможность расширения санкций в связи с реализацией «Северного потока — 2». 

«Эти переговоры ведутся на высоком уровне в правительстве США. Мы серьёзно относимся к такому варианту», — указал он.

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