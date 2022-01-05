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Легенды Бутырского замка: одной из самых знаменитых тюрем России исполнилось 250 лет

05 января 2022, 11:15  •  308 • В России
«Бутырка» отпраздновала юбилей — 250 лет. Ещё три года назад замглавы ФСИН Валерий Максименко объявил о закрытии этого СИЗО. Но теперь он сам сидит в «Лефортово» по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, а «Бутырка» по-прежнему принимает заключённых. Специальный корреспондент RT, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Борис Клин посетил закрытый для широкой публики музей Бутырского тюремного замка.
 
РИА Новости © Антон Денисов
 

Четверть тысячелетия в столице бесперебойно принимает арестантов тюрьма, ныне именуемая СИЗО №2 УФСИН России по Москве — «Бутырка». Построен Бутырский тюремный замок был в 1771 году, а его музей основали спустя два века — в 1971-м. Он расположен в одной из башен, именуемой Пугачёвской. Считается, что перед казнью вождь крестьянского восстания, самозванец, выдававший себя за императора Петра III, сидел в той самой башне. Но в музее аккуратно говорят, что «это, скорее всего, легенда», поскольку документальных подтверждений нахождения в Бутырском тюремном замке Емельяна Пугачёва нет.

  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Его держали на территории Московского монетного двора. А вот клетка, в которой его возили, — железная, кованая — действительно находилась здесь, но была передана в Музей революции (ныне Музей современной истории России. — RT), а затем в Государственный исторический музей», — поясняет сопровождающий нас сотрудник.

По преданию, Пугачёв сидел там прикованный цепью, и потому слава о «свирепых бутырских порядках» разлетелась по всей стране.

Члены ОНК время от времени посещают башни, часть из которых используется для хозяйственных нужд. В одной из них в 2019 году были обнаружены двое заключённых. Оба содержались в плохо приспособленной для этого камере, и после проверки правозащитников их сразу перевели в другие помещения, а камеру закрыли на ремонт.

  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

В подвалах памяти

У входа в музей, под табличкой «Стена памяти», — фотографии известных людей, в разное время оказавшихся в этой тюрьме в качестве заключённых. До Февральской революции 1917 года тут сидели Лев Троцкий, Феликс Дзержинский, Нестор Махно, поэт Владимир Маяковский, писатель Илья Эренбург.

В годы сталинских репрессий здесь побывали академик Николай Вавилов и физик Лев Ландау, авиаконструкторы Андрей Туполев и Николай Поликарпов, писатели Анатолий Рыбаков, Исаак Бабель, Варлам Шаламов и поэт Осип Мандельштам. И это далеко не весь список, хотя данных о том, в каких именно камерах содержали знаменитых арестантов, не сохранилось.

  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

Одна из легенд гласит, что после ареста в 1937 году в «Бутырке» держали будущего маршала Константина Рокоссовского, которого якобы привозили сюда для встречи со Сталиным, но опять-таки документальных подтверждений этому нет. Как и тому, что в одной из камер сидел знаменитый диверсант Павел Судоплатов.

Зато в СИЗО реконструировали кабинет Лаврентия Берии: поставили мебель 1930-х годов, телефон и прочие аксессуары того времени. В музее уверяют, что личный кабинет главы НКВД тут был: он приезжал, проводил допросы, а также совещания с сотрудниками авиационной «шарашки», которая действовала некоторое время в тюрьме под руководством Туполева.

Под замками политической тюрьмы

Само помещение музея небольшое — в круглом башенном зале на одном из этажей. Экспозиция открывается коллекцией кандалов и наручников. Самых тяжёлых, пудовых кандалов в коллекции сейчас нет — их после революции 1917 года щедро раздавали различным советским музеям, а в самой «Бутырке» их не осталось.

Но другие экземпляры сохранились. Наручники представлены инженерными конструкциями с начала XIX века и до нашего времени. В старинных «браслетах» невозможно было регулировать объём запястья — это их принципиальное отличие от нынешних. В старину полицейским и тюремщикам приходилось носить с собой по три вида наручников, чтобы подбирать их по размеру запястий задержанных.

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Гордость музея — тюремные камерные замки. «Они создавались по специальному заказу. Отмычками их открыть было невозможно», — говорит наш гид. Некоторые экземпляры исправно функционируют до сих пор, что нам и было продемонстрировано — висячий замок был закрыт и открыт причудливым ключом.

Часть информации представлена на информационных стендах. Один из них рассказывает о том, что после революции 1905 года «Бутырка» официально стала политической тюрьмой с крайне тяжёлыми условиями содержания. Арестантов держали в неотапливаемых помещениях, скудно кормили. Были введены телесные наказания в виде порки. Сообщается, что в 1910—1911 годах в «Бутырке» скончались 400—500 человек. Такие условия содержания провоцировали тюремные бунты и нападения на охрану.

Ножи, заточки и пистолет Макарова

Отдельный стенд посвящён как раз орудиям, применявшимся заключёнными во время массовых беспорядков. Это всевозможные пики, цепи, обрезки труб, провод с привязанными к нему стальными шипами и даже деревянная булава, утыканная гвоздями.

В большом объёме представлены ножи и заточки. Но, как говорят в музее, они как раз использовались не столько для совершения преступлений, сколько для бытовых нужд, например, чтобы порезать колбасу. Хотя, конечно, держать их было не положено, и заточки изымали. Но арестанты также умудрялись тайком изготавливать из алюминия так называемые проходные ключи от отсечных решёток и дверей, ведущих от коридора к коридору. Среди изъятых экземпляров есть даже самодельный пистолет Макарова алюминиевого литья.

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Такое количество нелегальных изделий появилось тут неспроста. Оказывается, до 1963 года «Бутырка» была не только следственным изолятором, но и обычной тюрьмой, где отбывали наказание осуждённые. Здесь было налажено мебельное (для внутренних нужд тюрьмы) и швейное производство. От швейного производства музею досталась машинка «Зингер».

Кроме того, заключённых водили на работы на соседний машиностроительный завод, а уж там хватало и сырья, и инструмента для изготовления заточек и отмычек.

«Пасть порву, моргалы выколю»

На одном из стендов — фотографии, на которых запечатлены съёмки знаменитого советского сериала «Семнадцать мгновений весны». Актёры Вячеслав Тихонов и Леонид Броневой в гриме смотрят в глазок камеры. На другом снимке «заключённого» в полосатой робе ведут по бутырским коридорам.

«Тюремные эпизоды фильма «Семнадцать мгновений весны» снимались в нашем СИЗО. Сцены допросов снимали в прогулочном дворике, куда, конечно, съёмочная группа принесла ещё и свой реквизит», — рассказывают в музее.

Это не единственный фильм, где можно увидеть интерьеры «Бутырки». Музейщики утверждают, что в советской комедии «Джентльмены удачи» знаменитая сцена появления в камере персонажа Евгения Леонова в образе бандита Доцента тоже снималась тут. Здесь же шли съёмки сцены из кинохита 1990-х, сериала «Бригада», в которой Саша Белый со своими друзьями оказывается арестован.

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