Легендарный Воланд из сериала призвал народ и власти Грузии жестко покарать ведущего "Рустави 2"

Министерство иностранных дел России "категорически осуждает" мат в адрес президента Владимира Путина, прозвучавший в эфире грузинского телеканала "Рустави 2". Происшествие для Царьграда прокомментировал актер Олег Басилашвили, известный ролью Воланда в сериале "Мастер и Маргарита".

По его мнению, произошедшее является полнейшим безобразием. Актер подчеркнул, что любой человек, выступающий по средствам массовой информации, должен следить за своим языком, а если он его распускает, значит, это для кого-то необходимо.

"Я считаю, что подобные вещи должны жестоко караться как грузинским народом, так и грузинским руководством средств массовой информации. Допускать подобную речь в адрес руководителя соседней державы недопустимо", - сказал Олег Басилашвили в интервью Царьграду.

Он добавил, что если это была провокация с целью испортить отношения между грузинским и российскими народами, то у провокаторов ничего не выйдет. Культурные и экономические связи между Россией и Грузией держатся уже долгие века и являются неразрывными, считает Басилашвили.