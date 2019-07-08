|
Легендарный Воланд из сериала призвал народ и власти Грузии жестко покарать ведущего "Рустави 2"
08 июля 2019, 17:54 • 22 • Политика
МИД России осудил мат в адрес Путина в эфире грузинского телеканала. "Подобные вещи должны жестоко караться как грузинским народом, так и грузинским руководством средств массовой информации", - считает актер Олег Басилашвили, исполнивший роль Воланда в сериале "Мастер и Маргарита".
Министерство иностранных дел России "категорически осуждает" мат в адрес президента Владимира Путина, прозвучавший в эфире грузинского телеканала "Рустави 2". Происшествие для Царьграда прокомментировал актер Олег Басилашвили, известный ролью Воланда в сериале "Мастер и Маргарита".
По его мнению, произошедшее является полнейшим безобразием. Актер подчеркнул, что любой человек, выступающий по средствам массовой информации, должен следить за своим языком, а если он его распускает, значит, это для кого-то необходимо.
Он добавил, что если это была провокация с целью испортить отношения между грузинским и российскими народами, то у провокаторов ничего не выйдет. Культурные и экономические связи между Россией и Грузией держатся уже долгие века и являются неразрывными, считает Басилашвили.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
22
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 июля 2019, 04:39
|
04 июля 2019, 22:54
|
05 июля 2019, 14:54
|
02 июля 2019, 02:39
|
05 июля 2019, 02:09
|
04 июля 2019, 16:24
|
06 июля 2019, 00:54