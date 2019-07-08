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Легендарный Воланд из сериала призвал народ и власти Грузии жестко покарать ведущего "Рустави 2"

08 июля 2019, 17:54  •  22 • Политика
МИД России осудил мат в адрес Путина в эфире грузинского телеканала. "Подобные вещи должны жестоко караться как грузинским народом, так и грузинским руководством средств массовой информации", - считает актер Олег Басилашвили, исполнивший роль Воланда в сериале "Мастер и Маргарита".
Министерство иностранных дел России "категорически осуждает" мат в адрес президента Владимира Путина, прозвучавший в эфире грузинского телеканала "Рустави 2". Происшествие для Царьграда прокомментировал актер Олег Басилашвили, известный ролью Воланда в сериале "Мастер и Маргарита".
По его мнению, произошедшее является полнейшим безобразием. Актер подчеркнул, что любой человек, выступающий по средствам массовой информации, должен следить за своим языком, а если он его распускает, значит, это для кого-то необходимо.
"Я считаю, что подобные вещи должны жестоко караться как грузинским народом, так и грузинским руководством средств массовой информации. Допускать подобную речь в адрес руководителя соседней державы недопустимо", - сказал Олег Басилашвили в интервью Царьграду.
Он добавил, что если это была провокация с целью испортить отношения между грузинским и российскими народами, то у провокаторов ничего не выйдет. Культурные и экономические связи между Россией и Грузией держатся уже долгие века и являются неразрывными, считает Басилашвили.
"Если это провокация, то я осуждаю её от всего сердца", - подытожил он.

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