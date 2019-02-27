Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме объяснили отказ Украины от участия в Евровидении-2019
"Мир на пороге ядерной войны": Эксперт об усилении конфликта между Инд...
О достижениях современной России. Наглядно
США хотят сделать Договор по открытому небу своей монополией – Шойгу
Главная / В мире

Легендарный для Порошенко "Дональд Кук" оказался "бомжующим" по Черному морю "корытом" - фотофакт

27 февраля 2019, 21:24  •  224 • В мире
Американский эсминец "Дональд Кук", прибывший ранее в Одессу и названный украинским президентом Петром Порошенко "легендарным", высмеяли в Сети. Интернет-пользователи отметили, что корабль выглядит неказисто. "Как его жизнь потрепала-то, однако. По ходу даже на краску денег нет, вот и бомжует по Черному морю", - отмечают комментаторы и в подтверждение своих суждений размещают фотофакты потрепанного жизнью корабля.
Американский эсминец "Дональд Кук", ранее прибывший в одесский порт, высмеяли в Сети. Интернет-пользователи отмечают, что корабль ВМС США выглядит потрепанным жизнью.
"Что-то этот "Кук" какой-то ободранный, ржавый... Заграждения из рабицы на борту дырявые, полуоторванные. Как его жизнь потрепала-то, однако. По ходу даже на краску денег нет, вот и бомжует по Черному морю", - отмечают пользователи.
При этом украинский президент Петр Порошенко, который накануне на борту эсминца встречался с американским спецпредставителем Куртом Волкером, по всей видимости, не заметил облезшего вида корабля и назвал его "легендарным". По его словам, визит американских судов в Одессу — это яркая демонстрация "уникального сотрудничества" Киева и Вашингтона.
"Какова Украина, таковы и гости! На фоне Украины "Д.Кук" выглядит блестяще!" - убежден @viceroy641.
"Украинские "эксперты", которые были так рады приплытию этого корыта, гордо заявили, что один "Кук" мощностью сильнее всего Черноморского флота России. Значит, детвора не в курсе, как "Кук" дал деру, когда наш не новый уже, но с новейшей электроникой истребитель просто пролетел над их головами", - отметил @kaucarija.
"Похоже, "Кука" прислали как сакральную жертву на заклание, чтобы повод был для новых санкций", - прокомментировал @G100Rch.
Что-то этот "Кук" какой-то ободранный, ржавый... Заграждения из рабицы на борту дырявые, полуоторванные.
Как его жизнь потрепала-то, однако. По ходу даже на краску денег нет, вот и бомжует по Черному морю... pic.twitter.com/9CdfPVxWAo
— Команданте ЧЕ (@coman42) 27 февраля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



224
Источник
Похожие новости
27 февраля 2019, 01:54
Индия приструнила Пакистан израильской "приправой" - СМИ
27 февраля 2019, 21:24
Украина окончательно отказалась от Евровидения. Причиной назвали несговорчивость Maruv
26 февраля 2019, 22:39
Имитация победы: Американист объяснил, зачем Трампу вновь понадобился Ким
Загрузка...
27 февраля 2019, 01:54
"Мелко для нас": Американское "противоядие" от российских интернет-троллей сочли позорным
27 февраля 2019, 21:24
"Мы способны на все": Индусы и пакистанцы уже объявили войну в Сети
27 февраля 2019, 21:24
"Кармический бумеранг за русскую Самойлову": Украина отказалась от Евровидения, испугавшись "Крым-наш"
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
27 февраля 2019, 01:54
Американские моряки в Тайваньском проливе показали пример для "подхрюкивателей&q...
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
27 февраля 2019, 11:39
Политолог рассказал, почему российские ракеты не стреляют по самолетам Израиля, бомбя...
27 февраля 2019, 05:09
В США уверены, что Путин превратит их в радиоактивный пепел - СМИ
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся &quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2019, 01:39
"Плевок в лицо всему государству!": Макаревичу посоветовали следить за своим тоном после слов об "идиотах"
24 февраля 2019, 04:12
Львовская область отшлепала Порошенко
25 февраля 2019, 14:09
Шок молдавских выборов: де-факто победил Плахотнюк, социалисты разгромлены
23 февраля 2019, 23:09
"Деятели культуры соревнуются, кто вызовет больше ненависти": Гаспарян про слова Серебрякова о России
25 февраля 2019, 04:24
Выборы в Молдове: Плахотнюк дышит в спину социалистам
26 февраля 2019, 09:24
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с Maruv
22 февраля 2019, 01:39
Порошенко предупредили: Провокации в Керченском проливе у него не получатся
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.