Американский эсминец "Дональд Кук", прибывший ранее в Одессу и названный украинским президентом Петром Порошенко "легендарным", высмеяли в Сети. Интернет-пользователи отметили, что корабль выглядит неказисто. "Как его жизнь потрепала-то, однако. По ходу даже на краску денег нет, вот и бомжует по Черному морю", - отмечают комментаторы и в подтверждение своих суждений размещают фотофакты потрепанного жизнью корабля.

Американский эсминец "Дональд Кук", ранее прибывший в одесский порт, высмеяли в Сети. Интернет-пользователи отмечают, что корабль ВМС США выглядит потрепанным жизнью.

"Что-то этот "Кук" какой-то ободранный, ржавый... Заграждения из рабицы на борту дырявые, полуоторванные. Как его жизнь потрепала-то, однако. По ходу даже на краску денег нет, вот и бомжует по Черному морю", - отмечают пользователи.

При этом украинский президент Петр Порошенко, который накануне на борту эсминца встречался с американским спецпредставителем Куртом Волкером, по всей видимости, не заметил облезшего вида корабля и назвал его "легендарным". По его словам, визит американских судов в Одессу — это яркая демонстрация "уникального сотрудничества" Киева и Вашингтона.

"Какова Украина, таковы и гости! На фоне Украины "Д.Кук" выглядит блестяще!" - убежден @viceroy641.

"Украинские "эксперты", которые были так рады приплытию этого корыта, гордо заявили, что один "Кук" мощностью сильнее всего Черноморского флота России. Значит, детвора не в курсе, как "Кук" дал деру, когда наш не новый уже, но с новейшей электроникой истребитель просто пролетел над их головами", - отметил @kaucarija.

"Похоже, "Кука" прислали как сакральную жертву на заклание, чтобы повод был для новых санкций", - прокомментировал @G100Rch.