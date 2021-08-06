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Легендарная "Акула" с гиперзвуком усилит подводный флот русских - MW

06 августа 2021, 02:35  •  78 • В мире
Эксперты издания Military Watch увидели угрозу со стороны легендарной "Акулы" - подлодки, которая была на вооружении ещё в СССР.
Аналитики допускают, что Россия может повторить модернизацию наподобие той, что уже сделали в США, перепрофилировав часть своего подводного флота класса "Огайо" на баллистические ракеты.
Несмотря на то что подлодка проекта 941 "Акула" менее незаметна и легко обнаруживается радарами, её усиление гиперзвуковыми ракетами станет грозной силой.
Военные специалисты отмечают, что в случае модернизации каждая из подлодок развернёт более 200 ракет. Оснастить субмарину могут ракетами "Калибр" или "Циркон".
Оценивающие намерения России иностранцы не исключают, что русские могут и отказаться от такой перспективы с "Акулой".
Не исключено, что перевооружения не будет вовсе. Всё же субмарина проигрывает более новым образцам по малозаметности и легко обнаруживается в океане. Потому, допускают военные эксперты, Москва может задействовать для ракет "Циркон" и "Калибр" более современные подлодки.
Субмарины проекта 941 имеют нестандартную "овальную" форму, отличающуюся от большинства современных АПЛ. Они способны погружаться на глубину до 400 метров и находиться под водой на протяжении 120 дней.
Примечательно, что после распада Советского Союза бюджет нашей страны не позволял содержать флот из шести "Акул", сейчас осталось таких субмарин две. Но в случае конфликта их могут оперативно поставить на боевую службу.

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