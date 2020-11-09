Легче вернуть Крым, чем Донбасс: Украина объявит войну?

По мнению политолога Владимира Джараллы, такие заявления украинской стороны связаны с тем, что в Киеве уже не сомневаются в победе "давнего друга" украинских властей Джо Байдена на президентских выборах в США.

Однако, несмотря на это, всерьёз подобные заявления едва ли стоит воспринимать. Они голословны, потому что на территории полуострова находится база Черноморского флота России и попытки возврата Крыма обернутся для Киева большими проблемами. Главным фактором, который остановит Киев, является тот, что Крымский полуостров - часть России, несмотря на то что Украина якобы не принимает этот факт.

"Получается, если Киев захочет действовать в отношении полуострова, то он фактически объявит войну РФ", - цитирует политолога РИА ФАН.

По его словам, ещё один момент, толкающий Украину на отчаянные шаги, - это "грандиозное падение рейтингов Зеленского".

"Если человек ограничен в политическом плане, то он предпочитает использовать простые решения", - подытожил Джаралла.