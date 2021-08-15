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Легче порезать на металлолом: эксперт - о будущем украинской ГТС

15 августа 2021, 19:25  •  71 • Политика
Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украине вряд ли удастся сохранить текущие условия перекачки голубого топлива
Строительство "Северного потока – 2" подходит к концу, что беспокоит Украину, которая переживает, что потеряет транзит российского газа.Ведущий эксперт Финансового университета Правительства РФ Игорь Юшков полагает, что завершения действующего контракта, то есть до конца 2024 года "Газпром" не откажется от своих обязательств, которые и сейчас выполняет в полном объеме.
По мнению эксперта, будущее украинской трубы предопределено. Рассчитывать не увеличение поставок газа через Незалежную не приходится. Вероятно, вначале запуска "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" не будут загружены на полную мощность, но их работа будет оказывать давление на Украину. Покупатели газа будут выбирать более надежные и современные источники топлива, коими Россия располагает. 
Через Украину будет транспортироваться не больше 15 млрд куб газа в год. За это Киев будет получать не 2 млрд долларов, как сейчас, а только 500 млн долларов. 
Европа Украине уже не поможет. Незалежной придется конкурировать с другими трубами, что сделать будет крайне трудно. У Киева, как отмечает Юшков, нет такого рыночного преимущества, чтобы и после 2024 года продлить транзит газа на прежних условиях, чтобы обеспечивать казну страны 20-40% дохода. Украина будет требовать от Запада политически давить на Россию, чтобы сохранить прежние условия транзита. 
Однако если исходить только из экономических реалий, а не политических, то выгоднее пустить украинскую ГТС на металлолом. Так как отремонтировать трубу будет гораздо дороже, чем построить новую. 

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