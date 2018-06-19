Легальные ЧВК? Сила есть, контроля нет! • 23 • Аналитика







Вот так и получилось с совсем недавно поднятой темой частных военных компаний (ЧВК). Взбили пену и тут же забыли без следа.





Напоминаю последовательность. В январе этого года депутаты Госдумы от "Справедливой России" направили на рассмотрение правительства законопроект о легализации ЧВК в России. Это была далеко не первая попытка, были уже такие предложения, правительство их все отклонило. Вот и по поводу этого законопроекта медиа зашумели, им дали ответ, что он должен поступить в Думу буквально в течение месяца, месяц пошёл... И прошёл! После чего все переключились на выборы президента, удовлетворившись тем, что к ЧВК вернутся после них. Прошли выборы, про ЧВК — молчок, СМИ о них забыли уже. И тогда тихой сапой прошло сообщение с такими словами:



В отзыве (правительства!) говорится, что законопроект противоречит части 5 статьи 13 Конституции РФ. Статья запрещает создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований. Кроме того, согласно статье 71 Конституции, вопросы обороны и безопасности, войны и мира, внешней политики и международных отношений России находится в ведении РФ.

Также не поддержали данный проект закона в Минобороны России, в Минфине, в МИД РФ, а также в ряде других силовых ведомств, в частности, в Росгвардии, в ФСБ, СВР, ФСО. В Генеральной прокураторе и Минюсте России также высказались против.



И тишина! В СМИ ни одного комментария по этому поводу, хотя ещё пару месяцев назад предвкушали сенсацию.



Что ж… Попробую сам высказаться. Я сторонник ЧВК в России. Почему сторонник? Об этом можно узнать из моей публикации. Повторять своё мнение я здесь не намерен. В данном случае меня волнует не то, почему правительство отклонило этот очередной законопроект, а как именно оно это сварганило. Именно «сварганило», потому что в глаза бьёт то ли непрофессионализм ответа, то ли просто нетерпеливое пренебрежение теми, кого этот ответ может заинтересовать: мол, для этих и так сойдёт, схавают — не подавятся.



Ладно. Попробуем разобраться. Что-то сомневаюсь я, будто авторы-депутаты не знали тех статей конституции, на которые ссылается правительство в своём отзыве.



Да, Конституция РФ запрещает общественные объединения с собственными вооружёнными формированиями. Но и конституции многих стран это запрещают, однако ЧВК там легально процветают. Подобные статьи появились в конституциях многих стран Европы после Второй мировой войны с целью пресечения создания политический партий с собственными вооружёнными формированиями для насильственного захвата власти. Тут учитывался предвоенный опыт России с её партией большевиков и их красной гвардией, Италии с её фашистскими и коммунистическими боевиками, которые вели между собой уличную войну в городах, веймарской Германии, где нацистские штурмовики бились с коммунистическими красными фронтовиками за обладание страной.



Но с какого, извиняюсь, бодуна наше правительство причислило ЧВК к общественным объединениям, когда это просто предприятие, создаваемое для того, чтобы его сотрудники и служащие могли зарабатывать? Да ещё не внутри, а вне границ собственного государства.



А ссылка на 71-ю статью Конституции РФ вообще смехотворна! По ней (вернее, по логике правительства!) выходит, что для снабжения наших войск в Сирии невозможно фрахтовать суда частных компаний, нанимать частные компании для ремонтов и обслуживания наших военных, дипломатов и т. д. Хотя всё это сейчас очень даже делается. Граждане, берегите правительство!



Вот мне и думается: если правительство считает, что можно давать такие ответы обществу потому, что у него незрелый уровень понимания, то это обидно, а если, не приведи Бог, правительство само верит в то, что ответило, то это обидно многократно: кто же тогда нами управляет?! Какие-то наивные персоны? И как под их водительством страна с народом станут осуществлять все эти необходимые и торжественно обещанные "рывки"?



Впрочем, от правительства я уже давно ничего не жду. Просто ещё раз отмечаю безнадёжную тенденцию к тому, что все его (правительства) действия подспудно-бессознательно направлены на то, связать руки самой активной части народа России, именно таким людям, чьей инициативой, честолюбием, мозгами во всём мире совершаются славные рывки и чудеса государственного развития.



В отзыве указывается, что все силовики тоже отнеслись к легализации ЧВК отрицательно. Причём даже не потрудились сообщить свои аргументы по этому вопросу. Тоже обидно, но зато даёт свободу для домыслов и выводов на основании этих домыслов. Стало быть, сами напросились…



В недрах интернета когда-то давно, после очередной инициативы законодателей по легализации ЧВК, промелькнуло сообщение: будто бы силовики мотивировали своё отрицание тем, что им трудно будет контролировать легальные ЧВК.



И если это правда, то это как? Нет, я спрашиваю, КАК?! Стало быть наши силовики, на которых уходит НЕМАЛАЯ доля госбюджета, сомневаются в своей способности контролировать законные организации, состоящие из законопослушных, тщательно проверенных и дисциплинированных годами военной службы людей?! Но тогда как же они (такие) контролируют и борются с нелегальными уголовными или террористическими бандами? Н-да… Что-то не хочется и продолжать эту логику.



Таким образом, если в подтексте отрицания силовиками последнего законопроекта о ЧВК лежит именно то, что я высказал выше, то вполне понятно их нежелание объяснять свою позицию.



Последнее. Почему депутаты, авторы законопроекта, получив отзыв правительства, просто молча "утёрлись" и затихли? Лихорадочно работают СМИ… Оно и понятно: конкуренция, надо выживать. Вот и громоздят одну "информашку" на другую с заголовками, один крикливее другого. Не успевают толком отличать серьёзные события и процессы от сиюминутных пустышек. Из-за этого падает общий профессионализм изданий, а перескакивание с темы на тему без основательного исследования часто идёт им же во вред, так как не успевают получить для себя всю возможную пользу от стоящей и по-настоящему интересной тематики, ибо теряют способность эту тематику вычленять из потока.Вот так и получилось с совсем недавно поднятой темой частных военных компаний (ЧВК). Взбили пену и тут же забыли без следа.Напоминаю последовательность. В январе этого года депутаты Госдумы от "Справедливой России" направили на рассмотрение правительства законопроект о легализации ЧВК в России. Это была далеко не первая попытка, были уже такие предложения, правительство их все отклонило. Вот и по поводу этого законопроекта медиа зашумели, им дали ответ, что он должен поступить в Думу буквально в течение месяца, месяц пошёл... И прошёл! После чего все переключились на выборы президента, удовлетворившись тем, что к ЧВК вернутся после них. Прошли выборы, про ЧВК — молчок, СМИ о них забыли уже. И тогда тихой сапой прошло сообщение с такими словами:И тишина! В СМИ ни одного комментария по этому поводу, хотя ещё пару месяцев назад предвкушали сенсацию.Что ж… Попробую сам высказаться. Я сторонник ЧВК в России. Почему сторонник? Об этом можно узнать из моей публикации. Повторять своё мнение я здесь не намерен. В данном случае меня волнует не то, почему правительство отклонило этот очередной законопроект, а как именно оно это сварганило. Именно «сварганило», потому что в глаза бьёт то ли непрофессионализм ответа, то ли просто нетерпеливое пренебрежение теми, кого этот ответ может заинтересовать: мол, для этих и так сойдёт, схавают — не подавятся.Ладно. Попробуем разобраться. Что-то сомневаюсь я, будто авторы-депутаты не знали тех статей конституции, на которые ссылается правительство в своём отзыве.Да, Конституция РФ запрещает общественные объединения с собственными вооружёнными формированиями. Но и конституции многих стран это запрещают, однако ЧВК там легально процветают. Подобные статьи появились в конституциях многих стран Европы после Второй мировой войны с целью пресечения создания политический партий с собственными вооружёнными формированиями для насильственного захвата власти. Тут учитывался предвоенный опыт России с её партией большевиков и их красной гвардией, Италии с её фашистскими и коммунистическими боевиками, которые вели между собой уличную войну в городах, веймарской Германии, где нацистские штурмовики бились с коммунистическими красными фронтовиками за обладание страной.Но с какого, извиняюсь, бодуна наше правительство причислило ЧВК к общественным объединениям, когда это просто предприятие, создаваемое для того, чтобы его сотрудники и служащие могли зарабатывать? Да ещё не внутри, а вне границ собственного государства.А ссылка на 71-ю статью Конституции РФ вообще смехотворна! По ней (вернее, по логике правительства!) выходит, что для снабжения наших войск в Сирии невозможно фрахтовать суда частных компаний, нанимать частные компании для ремонтов и обслуживания наших военных, дипломатов и т. д. Хотя всё это сейчас очень даже делается.Вот мне и думается: если правительство считает, что можно давать такие ответы обществу потому, что у него незрелый уровень понимания, то это обидно, а если, не приведи Бог, правительство само верит в то, что ответило, то это обидно многократно: кто же тогда нами управляет?! Какие-то наивные персоны? И как под их водительством страна с народом станут осуществлять все эти необходимые и торжественно обещанные "рывки"?Впрочем, от правительства я уже давно ничего не жду. Просто ещё раз отмечаю безнадёжную тенденцию к тому, что все его (правительства) действия подспудно-бессознательно направлены на то, связать руки самой активной части народа России, именно таким людям, чьей инициативой, честолюбием, мозгами во всём мире совершаются славные рывки и чудеса государственного развития.В отзыве указывается, что все силовики тоже отнеслись к легализации ЧВК отрицательно. Причём даже не потрудились сообщить свои аргументы по этому вопросу. Тоже обидно, но зато даёт свободу для домыслов и выводов на основании этих домыслов. Стало быть, сами напросились…В недрах интернета когда-то давно, после очередной инициативы законодателей по легализации ЧВК, промелькнуло сообщение: будто бы силовики мотивировали своё отрицание тем, что им трудно будет контролировать легальные ЧВК.И если это правда, то это как? Нет, я спрашиваю, КАК?! Стало быть наши силовики, на которых уходит НЕМАЛАЯ доля госбюджета, сомневаются в своей способности контролировать законные организации, состоящие из законопослушных, тщательно проверенных и дисциплинированных годами военной службы людей?! Но тогда как же они (такие) контролируют и борются с нелегальными уголовными или террористическими бандами? Н-да… Что-то не хочется и продолжать эту логику.Таким образом, если в подтексте отрицания силовиками последнего законопроекта о ЧВК лежит именно то, что я высказал выше, то вполне понятно их нежелание объяснять свою позицию.Последнее. Почему депутаты, авторы законопроекта, получив отзыв правительства, просто молча "утёрлись" и затихли? Автор: Михаил Гольдреер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 23 Источник Похожие новости Режиссёр, человек, гражданин. Памяти Станислава Говорухина Почему Путин не стал популярным на Западе Выборы. Украине пришёл Вакарчук?

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