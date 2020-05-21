Легальное определение: в Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

В Совфеде предложили внести в действующее законодательство понятие самоизоляции. Инициатива призвана дать легальное определение, предусмотреть случаи и порядок введения такого режима, а также установить пределы полномочий регионов в этой сфере. Такая идея, по данным РИА Новости, предлагается среди поправок к закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В свою очередь, в ВОЗ предупредили о возможности наступления второй волны заболевания коронавирусом.

В Совфеде предложили внести в действующее законодательство понятие самоизоляции. Изменения предлагается внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Инициатива содержится в предложениях комитета Совфеда по конституционному законодательству в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мера призвана дать легальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима, а также установить пределы полномочий регионов в этой сфере.

«В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Всё это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы», — заявила первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

По последним данным сайта стопкоронавирус.рф, число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 308 705.

Накануне в стране зафиксировали 8764 положительных тестов на коронавирус, за день до этого — 9263.

С начала эпидемии в России зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392.

Как сообщили накануне в Роспотребнадзоре, в России проведено более 7,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Всего под медицинским наблюдением в России остаются 273 тыс. человек.

Российские регионы продолжают принимать меры для борьбы с коронавирусом. Так, в ходе состоявшегося 18 мая совещания президент Владимир Путин дал перечень поручений относительно ситуации в Дагестане. Правительству до 25 мая следует оказать финансовую поддержку региону в борьбе с COVID-19. Кроме того, Минобороны при участии правительства республики должно построить на территории республики инфекционный медцентр на 200 коек.

При этом Роспотребнадзор должен постоянно мониторить эпидемиологическую ситуацию в Дагестане, а также разработать рекомендации по противодействию распространения коронавируса в этом субъекте РФ.

20 мая ведомство обновило рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Ведомство призвало следить за тем, чтобы у гостей и персонала были отрицательные тесты на коронавирус, регулярно проводить дезинфекцию, а также заселять отдыхающих по отдельности и доставлять обеды в номер.

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Как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, предыдущая редакция требований Роспотребнадзора была просто невыполнима для санаторно-курортных учреждений и они могли даже не пробовать открыться.

«Предполагаю, что корректировка позволяет как-то более просто отнестись к каким-то вещам, и, соответственно, больше санаториев сможет открыться к 1 июня», — сказала она в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM».

Помимо этого, председатель рабочей группы Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции Николай Фёдоров направил в правительство на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова письмо, в котором сформулированы предложения по подготовке общенационального плана действий по восстановлению жизнедеятельности страны после эпидемии COVID-19.

«Решением Совета палаты утверждён перечень мероприятий по совершенствованию законодательства Российской Федерации в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Прошу рассмотреть указанный перечень мероприятий и учесть его при подготовке правительством общего национального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики», — приводит текст письма РИА Новости.

Общенациональный план должен быть подготовлен правительством России к 1 июня. Соответствующее поручение дал Владимир Путин по итогам совещания, состоявшегося 11 мая.

В общей сложности в мире зафиксировано свыше 4,7 млн случаев COVID-19. При этом умерли от осложнений, связанных с коронавирусом, более 320 тыс. человек.

Также отметим, что накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга сообщил, что за прошедшие сутки было выявлено рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции. По его словам, особую обеспокоенность вызывает растущее число заболевших «в странах с низким и средним уровнем дохода».

«За последние 24 часа было зафиксировано 106 тысяч новых случаев заражения. Это самое большое число выявленных за сутки случаев с начала пандемии», — сказал Гебрейесус.

Помимо этого, в ВОЗ предупредили о возможности наступления второй волны заболевания коронавирусом. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24». В регионах, ослабляющих карантинные меры, население должно осознавать, что риск заражения сохраняется, добавила Вуйнович.

«Везде, где прошла первая волна, мы предупреждаем, что возможна и вторая волна», — добавила она.