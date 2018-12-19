Легально выиграть не получится: Эксперт о планах Порошенко сорвать президентские выборы

Профессор СПбГУ Станислав Ткаченко рассказал, что победить на предстоящих президентских выборах легальным путём у Петра Порошенко вряд ли получится, поскольку в настоящий момент уровень поддержки населения у него не выше 8%. Поэтому, по мнению эксперта, в ближайшее время украинский лидер начнет выдумывать различные провокации, которые помогут ему отменить выборы.

Доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко в рамках своего выступления в пресс-клубе "Украина будущего" в Федеральном агентстве новостей рассказал, что, по его мнению, в ближайшие три месяца, до момента голосования за нового президента, на Украине "скучно не будет", передает информагентство Nation News.

Эксперт отметил, что для Порошенко сейчас главная задача - переизбраться на второй срок. И для создания видимой легитимности своего переизбрания ему обязательно надо набрать всеми правдами и неправдами 52% голосов. Сделать ему это, по мнению экономиста, будет крайне сложно, поскольку на сегодняшний день, по данным социологов, уровень его поддержки населением не выше 8%.

Поэтому у украинского президента есть только два пути, считает эксперт. Первый - попытаться любыми способами повысить уровень поддержки населения, повторив подвиг Бориса Ельцина, который в 1996 году при январской поддержке в 3% смог в июле того же года выиграть президентские выборы. Второй путь, по мнению эксперта, - создать условия для отмены выборов. Сценариев такого пути тоже несколько. Возможно, это будет крупная военная провокация на границе с Россией или покушение на жизнь и здоровье российских дипломатов. В любом случае Украина попытается создать такую ситуацию, при которой Москва будет вынуждена разорвать дипотношения с Киевом.

Порошенко вряд ли будет воздействовать на свой электорат цивилизованными методами, подытожил эксперт, отметив, что уровень жизни населения Украины еще в 2015 году упал на самое дно.