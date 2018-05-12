«Легализация рейдерских захватов»: примет ли Рада закон о национализации имущества российских компаний

Законопроект украинских депутатов, позволяющий национализировать имущество российских компаний, банков и граждан РФ, может набрать в Верховной раде достаточное число голосов. Об этом сообщил источник RT в Блоке Петра Порошенко. Действие документа может распространиться на предприятия, находящиеся под санкциями СНБО, а также на украинских юридических и физических лиц, которые сотрудничают с «государством-агрессором». Собеседник RT в партии «Народный фронт» отмечает, что наибольший интерес для украинской стороны представляет имущество российских банков. По мнению экспертов, принятие закона будет означать «легализацию рейдерских захватов» на Украине.

Законодательные требования

Законопроект украинских депутатов, предполагающий национализацию имущества россиян и российских юридических лиц, которые находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), может собрать в Раде достаточное количество голосов. Об этом сообщил источник RT в Блоке Петра Порошенко.

Законопроект №8340 «О внесении изменений в закон Украины «О санкциях» ранее был зарегистрирован в парламенте депутатом от Блока Петра Порошенко Романом Зварычем.

«Это очень влиятельный депутат, поэтому к его инициативам всегда прислушиваются. К тому же идея его нравится очень многим парламентариям», — пояснил собеседник RT.

Зварич работал министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко в 2005 году и Виктора Януковича в 2006 году, а также заседал в Верховной раде с третьего по шестой созыв.

Его законопроект предполагает также, что пострадать за сотрудничество с российским бизнесом «из списка СНБО» могут и украинцы.

«Предлагается введение секторальных санкций: запрет деятельности субъектов права собственности и хозяйствования; переход в собственность Украины имущества юридического или физического лица, нарушивших соответствующие права и интересы Украины и её граждан», — говорится в тексте законопроекта.

Чёткого механизма, как будет действовать закон, пока нет. Все нюансы должен прописать кабинет министров в отдельном постановлении. Но уже сейчас известно, что имущество россиян и российских компаний на территории Украины, которые находятся под санкциями СНБО, собираются национализировать. Наказание для украинцев, скорее всего, будет мягче. Например, для юридических лиц, которые сотрудничают с российскими компаниями под санкциями, предусмотрен штраф в тройном размере от полученной прибыли за последние три года. В исключительных случаях и по решению суда имущество украинского предприятия или физического лица могут национализировать.

Источник RT в партии «Народный фронт» говорит, что самый большой интерес для украинской стороны представляет имущество российских банков, особенно Сбербанка России.

Украинские националисты атакуют отделение «дочки» Сбербанка в Киеве.

РИА Новости

«Купить банк планировали сразу несколько украинских и иностранных инвесторов, но Национальный банк Украины не согласовывает сделку. Официальная причина — новые собственники могут представлять интересы существующих владельцев. В итоге решили: а почему бы не национализировать такой привлекательный актив?» — отмечает собеседник RT.

Сейчас на Украине осталось четыре российских банка: ВТБ, Сбербанк России, «БМ Банк» («дочка» ВТБ), Проминвестбанк («дочка» ВЭБа). ВТБ уже объявил о намерении закрыть все свои отделения на Украине и к лету 2018 года оставить один-два офиса в Киеве.

«За рамки здравого смысла»

Эксперты также отмечают высокие шансы законопроекта быть принятым в кратчайшие сроки.

«Есть шансы, что этот закон примут. Правда, на территории Незалежной мало что можно конфисковать или национализировать из российского сектора. Осталось лишь несколько российских банков, недвижимость, принадлежащая «Газпрому». Если подобные законы будут приниматься, то возможность иностранных инвестиций в Украину сократится до минимума. Украинцы действуют против самих себя», — отметил в беседе с RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Данный законопроект находится вне международного правового поля и нарушает целый ряд законодательных актов внутри Украины, отметил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«С высокой долей вероятности законопроект примут. Это будет означать легализацию рейдерских захватов на территории Украины. Необходимо отметить, что данный закон распространяется не только на российские компании, банки, учреждения, но и на украинские предприятия и граждан, которые сотрудничают с Российской Федерацией. А это настораживает куда больше, исходя из того, что мы знаем о выборочном правосудии на Украине. Всё это выходит за рамки здравого смысла. Но про Украину никто давно не говорит, что это правовое демократическое государство», — прокомментировал ситуацию эксперт.

Также Денисов подчеркнул, что в очередной раз удивляет позиция западных партнёров, которые продолжают делать вид, что на Украине ничего не происходит.

«Санкционный оркестр»

Первые санкции Украина ввела против России в марте 2014 года. СНБО запретил «Южмашу» обслуживать российские ракетные комплексы, а всем остальным украинским компаниям — любое сотрудничество с РФ в военной сфере. В середине сентября 2015 года был сформирован санкционный список, куда попало около 400 россиян и свыше 105 юридических лиц, среди которых авиакомпании «Аэрофлот», «Трансаэро» и практически все телекомпании.

Через два года на Украине запретили использовать российские платёжные системы и популярные социальные сети «Яндекс» и «Вконтакте». Однако украинцы научились обходить блокировку и активно пользуются ими до сих пор. В мае 2018 года санкции были расширены за счёт лиц, которые были причастны «к киберагрессии против Украины». Как заявили в СНБО, санкции были синхронизированы со списком Минфина США.

Также усилился контроль за россиянами на границе Украины. Например, в начале мая 2018 года Госпогранслужба не пропустила в страну пару из России только потому, что на их чемодане была завязана георгиевская лента. При этом в ведомстве признали, что молодые люди на границе показали все документы и средства, достаточные для пребывания на территории Украины.

«Порошенко можно сравнить с героем старого анекдота про чернорабочего в аэропорту, который не может бросить авиацию. Именно желание быть в списке санкционных ястребов вынуждает украинского лидера придумывать новые «наказания» для России, хотя всем понятно, что в санкционном оркестре Украина вообще не играет никакой скрипки. Россия живёт сегодня в таком санкционном режиме, что украинские уколы просто не замечает», — отмечал в интервью RT депутат Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.