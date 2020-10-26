Легализация марихуаны и "зачистка" Рады: За что проголосовали украинцы

Данные экзитполов опубликовала группа "Рейтинг", которая охватила 69% участников опроса. Так, как свидетельствует сообщение, 95% украинцев поддержали инициативу Зеленского о сокращении числа депутатов до 300.

Кроме того, 81% участников опроса согласны ввести пожизненное заключение для коррупционеров, а 70% поддержали легализацию марихуаны в медицинских целях.

45% высказались за создание свободной экономической зоны в Донбассе, и 78% считают, что Украине нужно на международном уровне поставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом.

Всего участие в общенациональном опросе президента Украины Владимира Зеленского приняли 67% украинцев, которые пришли на выборы, 33% воздержались, свидетельствуют данные экзитпол-группы.