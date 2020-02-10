Легализация боевиков: Киеву понадобились ЧВК • 116 • Аналитика

На Украине готовится легализация частных военных компаний. Соответствующий законопроект уже подготовлен и подан в Верховную раду депутатом от партии «Слуга народа» Ольгой Василевской-Смаглюк. Так зачем Киеву понадобились ЧВК?



На первый взгляд, ничего страшного в этом нет. В конце концов, ЧВК на вполне законных основаниях функционируют в таких странах, как США, Китай, Британия, Германия, Швейцария, ЮАР. Однако не следует забывать о том, что в данном случае речь идёт об Украине. Следовательно, обсуждаемый вопрос имеет весьма отчетливую местную специфику, дающую более чем достаточно поводов для беспокойства.







Изначально вызывает вопросы тот факт, что, по словам самой Василевской-Смаглюк, в создании этого документа ей «очень помогали бойцы добробатов и ветераны АТО». Главное, чем дама из «Слуги народа» пытается успокоить несколько озаботившуюся готовящейся новацией общественность, это то, что будущим военным «частникам» из «нэзалэжной» строжайше воспретят действовать на территории собственной страны. Никакой военной деятельности, ни-ни! Да и за ее пределами участие в боевых действиях – полное табу. Исключительно «консультационные услуги, обучение личного состава армий и спецслужб заказчиков, военное строительство, ремонт и обслуживание техники, разминирование, миротворчество и охранная деятельность». Правда, под последний пункт много чего подвести можно, да и не в этом не суть.



Основная «изюминка» в другом: иметь на территории Украины собственные базы, тренировочные лагеря и склады с оружием ЧВК никому не возбраняется. То есть там и сям по стране возникнут форпосты частных армий, неподконтрольные никому, кроме их явных и тайных хозяев. Что помешает им в случае получения соответствующих команд взять под полный контроль указанный промышленный или иной хозяйственный объект, целый город, всю область, решительно непонятно.



Василевская-Смаглюк предлагает создать для «контроля над ЧВК и регулирования их деятельности» некую «национальную комиссию, подчиняющуюся Кабинету министров». Звучит очень смешно. Мальчики в костюмах с айфонами последней модели будут контролировать ЧВК ровно до того момента, пока это позволят они и их реальные хозяева, не важно, олигархи или лидеры националистических движений. Никакой реальной силы для принуждения этой братии к повиновению «в случае чего» давать опереточной «Нацкомиссии по ЧВК» никто не собирается.



Зато, надо полагать, места в ней будут стоить очень даже дорого. Делая это предположение, я исхожу из того, что данный орган будет «выдавать лицензии на ввоз и вывоз вооружений в рамках внешнеэкономической деятельности». То есть, говоря по-человечески, – частной торговли оружием, которую таким образом в «нэзалэжной» узаконят. Ну надоело уже местным военным лазить таскать ночной порой из складов и арсеналов всё подряд – от автоматов до танковых запчастей. Хотят, понимаете ли, воровать не оглядываясь. Сколько и каких именно образцов вооружений таким путем окажется в руках террористов всех мастей и по всему миру, я и предполагать не берусь. Да и никто не возьмется, уверен. Украина все годы своего существования был фигурантом скандалов с контрабандой оружия в самые что ни на есть экзотические точки земного шара и от традиционного «бизнеса», как видно, отказываться не намерена. Просто теперь будут те, кому за это нужно будет в обязательном порядке и почти легально «отстегивать». За лицензии...



Еще один крайне интересный момент – по найму личного состава для ЧВК ограничений не будет никаких. Судимость будет препятствием лишь к тому, чтобы стать их учредителем. А служить – да хоть с тремя сроками за убийство! И это одно совершенно неопровержимо свидетельствует: закон, который сейчас пытаются протащить через парламент, имеет сразу несколько основных целей. Во-первых, дать олигархам и прочим, имеющим соответствующие финансовые возможности (уставной фонд украинской ЧВК изначально должен составлять примерно 6 миллионов гривен, то есть 24 миллиона рублей), создать собственные частные армии в преддверии грядущего «большого передела», схватки за ресурсы и территории. Во-вторых, это подачка карателям, прошедшим добробаты, возможность для них не просто законно объединиться в стаи под «правильными» и нужными «крышами», а еще и легализовать свои колоссальные арсеналы. В-третьих, такие же точно возможности даются и праворадикальным организациям националистического и откровенно нацистского толка. Ну, и текущие сугубо меркантильные выгоды для властей предержащих – вроде получения громадных взяток с торговцев оружием.



Однако больше всего беспокоит даже не это. Еще одна группа целей, для которой Киевом могут быть использованы новосозданные ЧВК, – реализация силового сценария по так называемой «деоккупации» Донбасса, а также проведение диверсий и провокаций против России на том же крымском направлении. И вот это уже заставляет всерьез задуматься об истинных намерениях нынешней украинской власти. На Украине готовится легализация частных военных компаний. Соответствующий законопроект уже подготовлен и подан в Верховную раду депутатом от партии «Слуга народа» Ольгой Василевской-Смаглюк. Так зачем Киеву понадобились ЧВК?На первый взгляд, ничего страшного в этом нет. В конце концов, ЧВК на вполне законных основаниях функционируют в таких странах, как США, Китай, Британия, Германия, Швейцария, ЮАР. Однако не следует забывать о том, что в данном случае речь идёт об Украине. Следовательно, обсуждаемый вопрос имеет весьма отчетливую местную специфику, дающую более чем достаточно поводов для беспокойства.Изначально вызывает вопросы тот факт, что, по словам самой Василевской-Смаглюк, в создании этого документа ей «очень помогали бойцы добробатов и ветераны АТО». Главное, чем дама из «Слуги народа» пытается успокоить несколько озаботившуюся готовящейся новацией общественность, это то, что будущим военным «частникам» из «нэзалэжной» строжайше воспретят действовать на территории собственной страны. Никакой военной деятельности, ни-ни! Да и за ее пределами участие в боевых действиях – полное табу. Исключительно «консультационные услуги, обучение личного состава армий и спецслужб заказчиков, военное строительство, ремонт и обслуживание техники, разминирование, миротворчество и охранная деятельность». Правда, под последний пункт много чего подвести можно, да и не в этом не суть.Основная «изюминка» в другом: иметь на территории Украины собственные базы, тренировочные лагеря и склады с оружием ЧВК никому не возбраняется. То есть там и сям по стране возникнут форпосты частных армий, неподконтрольные никому, кроме их явных и тайных хозяев. Что помешает им в случае получения соответствующих команд взять под полный контроль указанный промышленный или иной хозяйственный объект, целый город, всю область, решительно непонятно.Василевская-Смаглюк предлагает создать для «контроля над ЧВК и регулирования их деятельности» некую «национальную комиссию, подчиняющуюся Кабинету министров». Звучит очень смешно. Мальчики в костюмах с айфонами последней модели будут контролировать ЧВК ровно до того момента, пока это позволят они и их реальные хозяева, не важно, олигархи или лидеры националистических движений. Никакой реальной силы для принуждения этой братии к повиновению «в случае чего» давать опереточной «Нацкомиссии по ЧВК» никто не собирается.Зато, надо полагать, места в ней будут стоить очень даже дорого. Делая это предположение, я исхожу из того, что данный орган будет «выдавать лицензии на ввоз и вывоз вооружений в рамках внешнеэкономической деятельности». То есть, говоря по-человечески, – частной торговли оружием, которую таким образом в «нэзалэжной» узаконят. Ну надоело уже местным военным лазить таскать ночной порой из складов и арсеналов всё подряд – от автоматов до танковых запчастей. Хотят, понимаете ли, воровать не оглядываясь. Сколько и каких именно образцов вооружений таким путем окажется в руках террористов всех мастей и по всему миру, я и предполагать не берусь. Да и никто не возьмется, уверен. Украина все годы своего существования был фигурантом скандалов с контрабандой оружия в самые что ни на есть экзотические точки земного шара и от традиционного «бизнеса», как видно, отказываться не намерена. Просто теперь будут те, кому за это нужно будет в обязательном порядке и почти легально «отстегивать». За лицензии...Еще один крайне интересный момент – по найму личного состава для ЧВК ограничений не будет никаких. Судимость будет препятствием лишь к тому, чтобы стать их учредителем. А служить – да хоть с тремя сроками за убийство! И это одно совершенно неопровержимо свидетельствует: закон, который сейчас пытаются протащить через парламент, имеет сразу несколько основных целей. Во-первых, дать олигархам и прочим, имеющим соответствующие финансовые возможности (уставной фонд украинской ЧВК изначально должен составлять примерно 6 миллионов гривен, то есть 24 миллиона рублей), создать собственные частные армии в преддверии грядущего «большого передела», схватки за ресурсы и территории. Во-вторых, это подачка карателям, прошедшим добробаты, возможность для них не просто законно объединиться в стаи под «правильными» и нужными «крышами», а еще и легализовать свои колоссальные арсеналы. В-третьих, такие же точно возможности даются и праворадикальным организациям националистического и откровенно нацистского толка. Ну, и текущие сугубо меркантильные выгоды для властей предержащих – вроде получения громадных взяток с торговцев оружием.Однако больше всего беспокоит даже не это. Еще одна группа целей, для которой Киевом могут быть использованы новосозданные ЧВК, – реализация силового сценария по так называемой «деоккупации» Донбасса, а также проведение диверсий и провокаций против России на том же крымском направлении. И вот это уже заставляет всерьез задуматься об истинных намерениях нынешней украинской власти. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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