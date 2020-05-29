Ледокольный флот России: когда действительно нет аналогов в мире • 65 • Аналитика

26 мая на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге был заложен очередной универсальный ледокол проекта 22220 – «Якутия». Это четвертый корабль данного проекта и третий в нем, имеющий статус серийного. Впрочем, ожидаемое пополнение ледокольного флота России одними только атомоходами не ограничивается.





Проект 22220 является детищем отечественной корпорации «Росатом». Заказчиком кораблей, принадлежащих к нему (всего их должно сойти со стапелей пять), является входящее в эту государственную структуру ФГУП «Атомфлот». Первый из них, «Арктика», был заложен на «Балтийском заводе» в 2013 году, спущен на воду в 2016-м.



Сейчас он проходит ходовые испытания и в самом скором времени должен вступить в строй. Первое серийное судно проекта, «Сибирь», заложенное в 2014 году, на воду было спущено в 2017-м, второе, «Урал», после закладки в 2016-м на воду было спущено в прошлом году. Теперь эту семью дополнит «Якутия».







Универсальные ледоколы данного проекта представляют собой корабли, не имеющие аналогов в мире. Это словосочетание набило оскомину, но в данном случае всё именно так применительно, пожалуй, ко всему ледокольному флоту. Во всяком случае, по утверждению отечественных корабелов, ни одно государство ничем подобным похвастаться не может. Более чем внушительные параметры (водоизмещение в 33 с половиной тысячи тонн, длина более 173 м и ширина в 34 метра, два мощных ядерных реактора «Ритм» по 175 МВт) позволят новейшим атомоходам преодолевать льды до 3 метров толщиной, тем самым обеспечивая навигацию по Северному морскому пути даже в самое суровое время года. Фактически обладание подобной ледокольной группировкой поставит Россию вне конкуренции в этих широтах.



Неатомное звено

Безусловно, нельзя не упомянуть о неатомных ледокольных судах, строящихся и уже начавших поступать в состав отечественного флота. Прежде всего это дизель-электрические универсальные патрульные корабли проекта 23550. Первый из них, «Иван Папанин», заложенный в 2017 году, в прошлом году был спущен на воду и в 2023-м должен быть передан в эксплуатацию военным морякам. На год позднее они планируют получить второй корабль такого же класса, «Николай Зубов», закладка которого была осуществлена в 2019 году. Эти корабли, конечно, не имеют таких внушительных параметров, как атомоходы, зато каждый из них будет нести на себе пусковые установки «Калибров», способных гарантированно «разобраться» с любым потенциальным противником.



Также надежными помощниками стражей наших северных рубежей станут дизель-электрические ледоколы проекта 21180. Грозных ракет они на вооружении не имеют, зато располагают вертолетной площадкой, универсальным катером и оборудованием, необходимым для поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ, снабжения боевых кораблей Краснознаменного Северного флота России, по заказу которого они спроектированы и созданы. Первое такое судно. «Илья Муромец», уже несет службу с 2017 года, второе, «Евпатий Коловрат», строится с 2018 года.



В заключение хочется добавить, что на очереди у отечественных проектировщиков и корабелов проект 10510 – «Лидер». Это еще одна линейка атомоходов для Северного морского пути, еще более внушительных, чем строящиеся сегодня. Длина более 200 метров и ширина в 47 метров, два ядерных реактора по 315 МВт – эти характеристики и вправду сделают их в арктических водах неоспоримыми лидерами. По имеющимся данным, на сегодняшний день контракт на строительство первого такого ледокола между верфью «Звезда» и «Атомфлотом» уже подписан. Ждём сообщения о закладке. 26 мая на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге был заложен очередной универсальный ледокол проекта 22220 – «Якутия». Это четвертый корабль данного проекта и третий в нем, имеющий статус серийного. Впрочем, ожидаемое пополнение ледокольного флота России одними только атомоходами не ограничивается.Проект 22220 является детищем отечественной корпорации «Росатом». Заказчиком кораблей, принадлежащих к нему (всего их должно сойти со стапелей пять), является входящее в эту государственную структуру ФГУП «Атомфлот». Первый из них, «Арктика», был заложен на «Балтийском заводе» в 2013 году, спущен на воду в 2016-м.Сейчас он проходит ходовые испытания и в самом скором времени должен вступить в строй. Первое серийное судно проекта, «Сибирь», заложенное в 2014 году, на воду было спущено в 2017-м, второе, «Урал», после закладки в 2016-м на воду было спущено в прошлом году. Теперь эту семью дополнит «Якутия».Универсальные ледоколы данного проекта представляют собой корабли, не имеющие аналогов в мире. Это словосочетание набило оскомину, но в данном случае всё именно так применительно, пожалуй, ко всему ледокольному флоту. Во всяком случае, по утверждению отечественных корабелов, ни одно государство ничем подобным похвастаться не может. Более чем внушительные параметры (водоизмещение в 33 с половиной тысячи тонн, длина более 173 м и ширина в 34 метра, два мощных ядерных реактора «Ритм» по 175 МВт) позволят новейшим атомоходам преодолевать льды до 3 метров толщиной, тем самым обеспечивая навигацию по Северному морскому пути даже в самое суровое время года. Фактически обладание подобной ледокольной группировкой поставит Россию вне конкуренции в этих широтах.Безусловно, нельзя не упомянуть о неатомных ледокольных судах, строящихся и уже начавших поступать в состав отечественного флота. Прежде всего это дизель-электрические универсальные патрульные корабли проекта 23550. Первый из них, «Иван Папанин», заложенный в 2017 году, в прошлом году был спущен на воду и в 2023-м должен быть передан в эксплуатацию военным морякам. На год позднее они планируют получить второй корабль такого же класса, «Николай Зубов», закладка которого была осуществлена в 2019 году. Эти корабли, конечно, не имеют таких внушительных параметров, как атомоходы, зато каждый из них будет нести на себе пусковые установки «Калибров», способных гарантированно «разобраться» с любым потенциальным противником.Также надежными помощниками стражей наших северных рубежей станут дизель-электрические ледоколы проекта 21180. Грозных ракет они на вооружении не имеют, зато располагают вертолетной площадкой, универсальным катером и оборудованием, необходимым для поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ, снабжения боевых кораблей Краснознаменного Северного флота России, по заказу которого они спроектированы и созданы. Первое такое судно. «Илья Муромец», уже несет службу с 2017 года, второе, «Евпатий Коловрат», строится с 2018 года.В заключение хочется добавить, что на очереди у отечественных проектировщиков и корабелов проект 10510 – «Лидер». Это еще одна линейка атомоходов для Северного морского пути, еще более внушительных, чем строящиеся сегодня. Длина более 200 метров и ширина в 47 метров, два ядерных реактора по 315 МВт – эти характеристики и вправду сделают их в арктических водах неоспоримыми лидерами. По имеющимся данным, на сегодняшний день контракт на строительство первого такого ледокола между верфью «Звезда» и «Атомфлотом» уже подписан. Ждём сообщения о закладке. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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