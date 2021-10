Ледниковый период: "раздолбай" Милохин и фавориты Тарасовой • 311 • Аналитика © Иллюстрация РИА Новости . Екатерина Чеснокова, Рамиль Ситдиков, Александр Вильф Вчера в эфире Первого канала на радость всей мужской половине населения России, а также любителям экстрима, реслинга и боев без правил стартовал новый сезон "Ледникового периода". Это бесконечное многочасовое ледовое шоу, расположившееся в телеэфире в самое рейтинговое субботнее время, представляет собой довольно занимательное действо, во время которого профессиональные фигуристы таскают за собой по телевизионному катку не умеющих кататься на коньках несчастных звезд российского шоу-бизнеса. При этом данный фигурнокатательный экшен еще и проходит в формате турнира: с проставлением оценок и прилюдными комментариями жюри только что увиденных прокатов соревнующихся пар. С сопутствующими подобным разборкам эмоциональными всплесками, обидами, слезами и тихими проклятиями со стороны как членов жюри, так и участников соревнований. View this post on Instagram Публикация от Первый Канал (@1tv) Заморозка тиктокеров На этот раз, уже в 8-м по счету сезоне, Первый канал решил поместить в свою морозильную камеру (главным надзирателем которой и по совместительству негласным председателем жюри вновь стала Татьяна Анатольевна Тарасова) не только телеведущих и актеров, но и (на радость старшему поколению) молодых тиктокеров — Даву и Даню Милохина. View this post on Instagram Публикация от Даня Милохин (@danya_milokhin) Правда, Дава (он же Давид Манукян), встав в пару с Аделиной Сотниковой, во время тренировок и репетиций умудрился повредить себе плечо и в итоге отказался-таки от участия в проекте буквально за три дня до его старта. View this post on Instagram Публикация от Adelina Sotnikova (@adelina_sotnikova14) Тем самым оградив себя не только от дальнейших физических мучений, но и шуток про идеального для него партнера на льду Филиппа Киркорова и их пока не состоявшийся (во всяком случае в телеэфире) совместный фигурнокатательный номер на песню "Единственная моя". Аделине же продюсеры пообещали в срочном порядке найти нового партнера. Но сделать это в кратчайшие сроки, учитывая необходимые несколько недель совместной подготовки, будет крайне сложно, поэтому олимпийская чемпионка, скорее всего, проведет весь сезон в составе жюри, в душевной компании Тарасовой. Раздолбай с гранатометом Еще один популярный тиктокер на "Ледниковом периоде" — Даня Милохин, героически продержавшись до старта шоу (правда, больше за костюм своей партнерши Евгении Медведевой), предстал перед огромной субботней телеаудиторией в довольно неплохой форме, то есть на коньках он стоял сам. Дебютное выступление пары Медведева — Милохин на "Ледниковом периоде", во время которого из сектора жюри постоянно раздавались крики Тарасовой: "Женя! Женечка! С возращением, дорогая!", отметилось не только зажигательными движениями Дани и утонченным катанием Евгении, но и неприятным падением обоих. Милохин в какой-то момент просто не смог в поддержке удержать титулованную партнершу, пытаясь взгромоздить ее на плечо, как Рембо когда-то взваливал на себя свой гранатомет. После данного инцидента Тарасова сразу же внесла Даню в черный список, но за прокат все-таки поставила ребятам 5.8 и 5.9, не забыв добавить, что ей "очень приятно видеть Женю". Другой член жюри — Дмитрий Хрусталев, поставивший ребятам точно такие же оценки, как и Тарасова, вообще назвал Милохина "раздолбаем", уточнив, что этому раздолбайству все равно необходима концентрация, иначе ее потеря может вновь привести к серьезным ошибкам. В целом Медведева и Милохин смотрелись довольно свежо на фоне остальных классически подобранных пар. Чувствовалась, что перед публикой выступают очень молодые, ультрамодные и харизматичные персонажи, которым для получения высоких оценок достаточно просто быть собой, даже не задумываясь о том, что они выступают в паре. Это необычный для "Ледникового периода" опыт объединения двух, во всех смыслах этого слова, одиночников, которым для достижения успеха в принципе вообще никто не нужен. Тем интереснее будет наблюдать, как Даня и Женя станут дальше развиваться в рамках этого телешоу. И даже болезненное падение не сильно подпортило впечатление от их искрометного номера. Правда, Даня первые секунды после него выглядел немного растерянным, в отличие от бесстрашной Жени, которая не переставала улыбаться, даже когда билась коленками об лед. Драматическое интервью Но на этом страдания Милохина и Медведевой не закончились, так как после оглашения вердикта жюри их ожидала традиционная лингвистическая пытка "Ледникового периода" — мини-интервью с Алиной Загитовой. Зачем у России крадут самое страшное воспоминание View this post on Instagram Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) Выбор Алины на роль телеведущей "Ледникового периода" в прошлом сезоне не критиковал только ленивый. Оно и понятно: у олимпийской чемпионки никогда не было подобного опыта и ее речь к тому же не особо отличалась беглостью и четкостью дикции. Алина даже как-то опрометчиво поделилась на "Вечернем Урганте" подробностями своих занятий сценической речью, на которых ей сделали замечание, что у нее "ленивые губы". С этим действительно сложно было не согласиться, поскольку пока Алина формулировала свою фразу в эфире Первого канала, от Этери Тутберидзе за это время успели уйти Трусова и Косторная , а потом вернуться к ней обратно. Но продюсеры решили продолжить этот логопедический эксперимент над телезрителями и вновь пригласили Загитову вести новый сезон "Ледникового периода" вместе с Алексеем Ягудиным. И вот в первом же выпуске этого года Алина и ее уже хорошо натренированные речевые мышцы лица сразу же встретились с серьезным психологическим испытанием: напротив Загитовой стояла ее вечная антагонистка Евгения Медведева, которой нужно было еще и вопросы задавать. По утверждению присутствовавших в тот момент в зале, Алина перепутала пару слов и в эфир уже попала другая ее попытка, записанная со второго дубля. Но напряжение Загитовой телекамерам все равно скрыть не удалось: Алина, задавая вопросы Милохину и Медведевой, явно ощущала себя некомфортно. Даня, почувствовав слабину Загитовой, даже как-то попытался дерзить, отвечая демонстративно односложно, а вот Женя, наоборот, постаралась быть более корректной, удержав своим доброжелательным настроем в этом драматическом интервью нотки конструктивности. За что и была вознаграждена заботливой фразой Алины в адрес Милохина: "Даня, ты держи Женю!", на которую Евгения, улыбаясь, ответила: "Спасибо!" В этот момент дикое напряжение, которое всегда образуется, когда Загитова и Медведева приближаются друг к другу на расстояние менее 100 метров, даже стало немного рассеиваться, что, безусловно, пойдет обеим суперзвездам фигурного катания только на пользу. "Шесть ноль", я люблю тебя! Разумеется, дебютные выступления участников в первом для них шоу сезона смотрелись иногда довольно комично. Частенько это напоминало какие-то карабканья, цепляния, погрузочно-разгрузочные работы, субботники с перетаскиванием бревен с одного места на другое и танцы робота Федора. Кстати, именно Федор Федотов в паре с Татьяной Волосожар и открыли новый сезон "Ледникового периода", выступив вполне достойно под "Лунный свет" Клода Дебюсси. За свой прокат ребята даже получили высшую оценку 6.0, показав четвертый итоговый результат. Но не всем так повезло со стартовыми выступлениями: спотыкались Янина Студилина, Никита Пресняков, Иван Колесников, ну и Даня Милохин, не удержав Евгению Медведеву, дополнил список не самых технически совершенных прокатов первого выпуска "Ледникового периода" в этом году. Франция получила шанс избавиться от Макрона Главной же интригой программы по-прежнему оставалось то, кому на этот раз поставит "шесть ноль" сама Татьяна Анатольевна Тарасова. Заслуженный тренер России оказалась, как всегда, непредсказуема. Надев на телешоу ярко-красное меховое пальто, она, как запрещающий сигнал светофора, горела прямо по центру трибуны, за которой расположилось жюри, намекая тем самым, что не пропустит ни одной ошибки со стороны проезжающих мимо нее соревнующихся. View this post on Instagram Публикация от Татьяна Тарасова (@t.a.tarasova) Но вот почему-то Ивану Колесникову Татьяна Анатольевна простила очевидную ошибку, поставив за технику 5.9, а прокатавшейся без серьезных помарок Агате Муцениеце влепила 5.6 за технику и обидные 5.5 за артистизм, попутно сделав замечание расстроенной актрисе о "болтающихся шнурках". Другой яркой брюнетке — Ксении Бородиной — от Тарасовой тоже прилетели низкие 5.6 и 5.6 с комментарием "могла бы вообще поставить 5.2" и не самая духоподъемная фраза, что у известной телеведущей "покоя нет никакого нигде". Если вам вдруг показалось, что Тарасова была как-то более благосклонна к участникам противоположного пола, то вам не показалось. Кокетливая Татьяна Анатольевна поставила высший балл 6.0 актеру Кириллу Зайцеву, а также 6.0 еще одному актеру Гелу Месхи, видимо, мечтательно и пылко отреагировав на его эмоциональное "Я люблю тебя!" в конце выступления. Поэтому неудивительно, что в тройке лучших пар оказались вышеназванные фавориты Тарасовой: на третьем месте расположилась пара Гела Месхи и Яна Хохлова, на втором — Дарья Мельникова и Максим Маринин, а победителями дня стали Кирилл Зайцев и Оксана Домнина. Евгения Медведева и Даня Милохин разместились на предварительном восьмом месте, а в самом конце турнирной таблицы "Ледникового периода" оказалась "беспокойная" пара Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. И чтобы выбраться с этого малоприятного последнего места, ребятам в следующий раз нужно тоже громко кричать на льду фразы из серии "Я люблю тебя!", при этом как бы невзначай подмигивать и улыбаться в сторону трибуны с жюри и статной дамы, традиционно восседающей по ее центру.







