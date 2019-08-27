Ледники тают, Сибирь и Аляска горят: Генсек ООН объявил "климатическую ЧС" по всей Земле

Как говорится на сайте международной организации, Гутерреш отметил, что июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории наблюдений. При этом 2015-2019 годы могут стать самыми жаркими годами за историю, добавил он.

По сведениям Всемирной метеорологической организации, концентрация углекислого газа в атмосфере достигла самой высокой отметки за всю историю человечества, сообщил Гутерреш. По его словам, вследствие этого тают ледники в Гренландии, происходят природные пожары в Сибири, на Аляске и в Амазонии.

Всё это ведёт к выбросам больших объёмов углекислого газа в атмосферу, подчеркнул глава ООН. "Происходящее - чрезвычайная климатическая ситуация. Эксперты Межправительственной группы по изменению климата отмечают, что мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 °С до конца столетия", - призвал Гутерреш.