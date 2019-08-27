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Ледники тают, Сибирь и Аляска горят: Генсек ООН объявил "климатическую ЧС" по всей Земле
27 августа 2019, 20:24 • 42 • В мире
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил на саммите G7 "чрезвычайную климатическую ситуацию" на Земле. Глава организации отметил глобальное потепление, из-за которого тают ледники, а в Сибири и на Аляске горят леса.
Как говорится на сайте международной организации, Гутерреш отметил, что июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории наблюдений. При этом 2015-2019 годы могут стать самыми жаркими годами за историю, добавил он.
По сведениям Всемирной метеорологической организации, концентрация углекислого газа в атмосфере достигла самой высокой отметки за всю историю человечества, сообщил Гутерреш. По его словам, вследствие этого тают ледники в Гренландии, происходят природные пожары в Сибири, на Аляске и в Амазонии.
Всё это ведёт к выбросам больших объёмов углекислого газа в атмосферу, подчеркнул глава ООН. "Происходящее - чрезвычайная климатическая ситуация. Эксперты Межправительственной группы по изменению климата отмечают, что мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 °С до конца столетия", - призвал Гутерреш.
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