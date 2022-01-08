Ледник Судного дня грозит катастрофой мегаполисам: Разрушение уже идёт

Повышение уровня моря из-за таяния ледника в Туэйтс в Западной Антарктиде грозит затоплением для многих крупных городов мира, полагают учёные.

Антарктический ледник Туэйтс, который уже прозвали в СМИ ледником Судного дня, может принести катастрофу во многие страны мира. В научных исследованиях об изменении этого ледника говорится, что эта глыба уже испещрена трещинами.

Разрушение ледника продолжается, причём стремительными темпами. Специалист Эрин Петтит из Университета штата Орегон не исключает, что самые страшные прогнозы о леднике сбудутся в ближайшие годы. По её мнению, Туэйтс может обрушиться в течение 10 лет.

Это повлечёт за собой подъём глобального уровня моря. По оценкам учёных, глобальный уровень моря может подняться на 65 см. Этот процесс изменит береговую линию.

Впрочем, последствия разрушения этого ледника могут привести к нестабильности морских ледяных скал, что также приведёт к подъёму воды.

Повышение уровня моря на несколько метров затопит многие крупные города мира, включая Шанхай, Нью-Йорк, Майами, Токио и Мумбаи, объясняют специалисты. Вода покроет огромные участки земли в прибрежных регионах и в значительной степени поглотит низменные островные государства, такие как Кирибати, Тувалу и Мальдивы.