|
Лед тронулся: Украина согласилась на расторжение контракта с "Газпромом"
14 марта 2018, 21:39 • 194 • Политика
В правлении "Газпрома" сообщили о получении согласия "Нафтогаза Украины" начать переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа.
"Нафтогаз Украины" готов начать переговоры с российским "Газпромом" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа. Об этом представителям прессы сообщил сегодня зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.
По его словам, переговоры с "Нафтогазом" начнутся уже в ближайшие дни. Напомним, ранее в "Газпроме" отметили, что процесс расторжения контрактных обязательств по газу между российской и украинской стороной не будет быстрым. Предположительно, он может занять от полутора до двух лет.
Отметим также, что ранее Стокгольмский арбитражный суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" штраф в размере 4,63 миллиарда долларов за невыполнение обязательств по поставке газа для транзита. В то же время на сам "Нафтогаз" был наложен штраф за невыполнение обязательств перед российской стороной. В результате размер требуемой с "Газпрома" суммы снизился до 2,56 миллиарда долларов. Руководство российской компании не согласно с решением Стокгольма и намерено оспорить его в апелляционной инстанции.
Подпишитесь на нас
194
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
09 марта 2018, 21:24
|
10 марта 2018, 16:54
|
13 марта 2018, 09:54
|
09 марта 2018, 14:39
|
13 марта 2018, 00:09
|
11 марта 2018, 09:09
|
09 марта 2018, 06:24