Лед тронулся: Украина согласилась на расторжение контракта с "Газпромом"

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В правлении "Газпрома" сообщили о получении согласия "Нафтогаза Украины" начать переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа.

"Нафтогаз Украины" готов начать переговоры с российским "Газпромом" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа. Об этом представителям прессы сообщил сегодня зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

По его словам, переговоры с "Нафтогазом" начнутся уже в ближайшие дни. Напомним, ранее в "Газпроме" отметили, что процесс расторжения контрактных обязательств по газу между российской и украинской стороной не будет быстрым. Предположительно, он может занять от полутора до двух лет.

"Сегодня "Газпром" на свой запрос получил от "Нафтогаза Украины" подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа", - цитирует слова Медведева ТАСС.

Отметим также, что ранее Стокгольмский арбитражный суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" штраф в размере 4,63 миллиарда долларов за невыполнение обязательств по поставке газа для транзита. В то же время на сам "Нафтогаз" был наложен штраф за невыполнение обязательств перед российской стороной. В результате размер требуемой с "Газпрома" суммы снизился до 2,56 миллиарда долларов. Руководство российской компании не согласно с решением Стокгольма и намерено оспорить его в апелляционной инстанции.